RD recibe más 3,7 millones de visitantes en primer trimestre

Santo Domingo, lunes 9 de marzo. – El turismo dominicano continúa alcanzando cifras récord al registrar un crecimiento de un 3,710,374 visitantes en el primer trimestre de este año, mientras que en marzo llegaron al país 1,305,866 personas, reveló el ministro David Collado.

En su ya tradicional conferencia de prensa, donde da a conocer el comportamiento del turismo y su impacto en la economía, Collado informó que la llegada 3,710,374 visitantes en los primeros tres meses de este año, lo que representa un crecimiento 64.1% frente al 2019, 28,7% respecto al 2023, 14,8% en comparación con el 2024 y 10.8% con relación al año pasado.

Manifestó que en ese primer trimestre llegaron 2,603,777 turistas por la vía aérea y 1,106,597 cruceristas.

El funcionario destacó el favorable comportamiento del turismo dominicano el mes pasado, pese al entorno mundial.

Informó que en marzo el país recibió 953,758 turistas, vía aérea, para un aumento de un 41,7% con relación al 2019, 28,8 frente al 2023, 14% en comparación del 2024 y 16,3% respecto al 2025.

Indicó que en el pasado mes el crecimiento, también, fue notable por vía marítima, al registrar la llegada de 352,108 cruceristas, lo que refleja un crecimiento de 213,7 respecto a marzo del 2019, 25,6% frente al 2023, 31,5% en comparación con el 2024 y 8.1% con relación al 2025.

«Y esa llegada de 953,758 por la vía aérea y 352,108 por la marítima nos dan el gran número de visitantes en marzo: 1,305,866. Otro histórico récord», subrayó el ministro Collado.

Expresó que la llegada de 1,305,866 en marzo, representa un crecimiento de un 66,3% con relación al mismo mes del 2019, un 28% respecto al 2023, 18,3 frente al 2024 y un 14% en comparación con el 2025.

Los países emisores que más visitantes aportaron, en marzo, fueron Estados Unidos con 45%, Canadá con 23%, Argentina 5%, Colombia 4%, Alemania,

Francia, Reino Unido, España y México 2% y Perú un 1%.

Los aeropuertos que más turistas recibieron el mes pasado fueron Punta Cana con 53%, Las Américas con 25%, Cibao con 10%, Puerto Plata 5%, el Higüero y La Romana un 3% y Samaná 1%.

El funcionario también indicó que en ese período la ocupación hotelera superó el 86%, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fueron de un 4,5%, un en una medición de 5.

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