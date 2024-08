RD Hoy, Danilo y la presidencia del PLD, economía, sicariato mediático, reforma constitucional, primera prueba del Monorriel, asaltos, amenazas de Haití a RD, denuncia de Fernando Fernández, AIRD y energía eléctrica, crisis en Venezuela, otros temas en Primicias

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El convencimiento del ex presidente Danilo Medina de que sería un error no continuar en la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el daño del sicariato mediático, el ex candidato presidencial peledeísta Abel Martinez favoreciendo la unificación de las elecciones en el 2028, el atentado contra su vida denunciado por Fernando Fernández, responsabilizando al presidente Luis Abinader de lo que le ocurra, la súper activa temporada ciclónica 2024, la cocaina falsa en un naufragio detectado en la Costa Norte, una muy activa como siempre agenda del presidente Luis Abinader encabezando importantes actividades oficiales, la primera prueba del Monorriel en Santiago de los Caballeros, la modificación de la fecha para la renovación de la cédula de identidad personal y electoral, la presencia en el país de varios presidentes en el acto de toma de posesión del presidente Luis Abinader para el período 2024-2028 y que abordarían la crisis venezolana, la denuncia de que la reforma constitucional eliminaría el Consejo del Ministerio Público, dos importantes proyectos desarrollados en el Suroeste, el anuncio de una querella por una supuesta corrupción en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la cantidad de diputados dominicanos en exceso por habitantes en la región, el incremento salarial a los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el debate sobre la enseñanza de la Constitución en las escuelas, el incremento de los muertos posterior al proceso electoral de Venezuela y decisiones radicales del presidente Nicolás Maduro, como las amenazas de pandillas haitianas en las cercanías de la frontera domínico-haitiana, son temas de importancia en República Dominicana y el mundo en el mes de agosto de 2024.

Otros temas de importancia son:

Las elecciones en Estados Unidos y los choques de Kamala Harris y Donald Trump

El muy lamentado fallecimiento de la periodista Marcia Facundo, quien laboró en el periódico EL SOL y otros medios de comunicación en el país y en Estados Unidos

Los reclamos en La Castellana, Distrito Nacional, para que asfalten completamente el sector, no una parte

Ejército refuerza seguridad de la Sierra de Bahoruco con la reinauguración del Destacamento Militar Los Arroyos

MAS TEMAS

Una tragedia familiar en Santiago con la muerte de la madre, hija y el padre

El sicariato mediático analizado por Néstor Estévez

Los valiosos aportes de César Iván Feris Iglesias a la nación

El modelo bicameral en la palestra dominicana

La presencia en los medios de comunicación de los errores en la Constitución Dominicana

Los choques frecuentes de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua con diferentes naciones

El incendio en la villa de Marc Anthony en el complejo Casa de Campo

Las crecientes protestas en Venezuela denunciando un intento de robo de la voluntad popular expresada en las urnas el 28 de julio pasado

La inaugiración de nuevos edificios y otras obras del Ejército y FARD

El caso de un hijo raptado por su padre encontrado 13 años después por la madre

Correción de faltas ortográficas en la Constitución

La historia de Marileidy y el cine

La protección de las ballenas

El anuncio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para la conformación de un nuevo grupo estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el cogobierno.

ECONOMIA

La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) considerando que mejorar el servicio eléctrico es una prioridad en el país

Superintendente de Seguros resalta avance del sector en el país, firma acuerdos de colaboración con otras instituciones

Asaltos a negocios y viviendas, robos en parqueos

El rechazo a la ampliación del ITBIS, el economista Luis Reyes habla profundamente sobre el tema

La construcción de plantas de energía solar

Asalto a un supermercado en Santo Domingo Oeste

El Ron Brugal Triple Reserva

El incremento de los gastos del gobierno y la reforma fiscal

Reforma profunda en el Estado

Impacto del endeudamiento público en las finanzas públicas

Robo de un motor en un parqueo de un supermercado en la Autopista Coronel Rafael Tomás Fernández Dominguez en Santo Domingo Este

El avance en la fabricación de helados en RD

La denuncia de Carlos Segura Foster de que el PRM alegadamente manipula los datos del sector agropecuario

La temporada escolar y la economía

La nueva era de la seguridad en el Banco de Reservas con un Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética con la última tecnología

El vínculo del costo del dinero y la inflación

Las presas en proyecto del INDRHI

La preocupación por el alza en el dólar y su impacto en los precios

La necesidad de nuevas modernas carreteras en RD

Los cambios en el mercado laboral dominicano

La devaluación del peso dominicano

Los afortunados que ganan más de un millón de pesos al mes en el paísEl vinculo de l

Los más de mil técnicos investidos por el INFOTEP y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD)

Temores de recesión económica

El incendio en una nave industrial en Santiago

El uso de Apple Pay en la banca dominicana

Banreservas y DFC anuncian USD 84 millones para mujeres, préstamos verdes y pequeñas empresas

El 18 aniversario del Supermercado Bravo

El economista Juan Ariel Jiménez advirtiendo que el anticipio no tiene sentido en la actualidad

TEMAS EN LA PALESTRA

Titulares de Noticias del VIERNES 9 de agosto de 2024, enviados a Primicias por Juan Cruz Triffolio y publicados www.conpuntoycoma.com

Danilo Medina confirma quiere seguir en la presidencia del PLD

Fernando Fernández denuncia atentando contra su vida y responsabiliza a Abinader: Mi muerte será política de este narco-gobierno

Incendio afecta zona industrial Rafey, Santiago

Presidente Abinader hará primera prueba del Monorriel de Santiago

JCE modifica fecha para inicio renovación Cédula de Identidad

Domínguez Brito y Radhamés Jiménez consideran reforma constitucional eliminaría carrera del MP

Instituto Duartiano cuestiona apelación del Minerd a sentencia que ordena enseñar la Constitución

Surun Hernández cuestiona independencia de justicia en RD

Francisco Javier dice el PLD debe fijar posición sobre reforma constitucional

República Dominicana notifica a Senegal hallazgo de embarcación con osamentas de africanos

Gobierno impulsa proyectos «La Ruta Azul del Sur» y «Corredor Ecoturístico Bahoruco e Independencia»

Abel Martínez sugiere que unificación elecciones sea efectiva a partir del 2028

La historia de la Coco Band será llevada al cine

Historia de la atleta Marileidy Paulino será llevada al cine

Abogado depositará querella ante la Procuraduría por supuesta corrupción en la CAASD

Aumento salarial: Agentes de la DNCD ganarán entre 29,000 y 46,769 pesos

Antoliano Peralta afirma reforma de Abinader impedirá que Danilo vuelva; dice que a Leonel le dio gripe cuando quisieron consultarle

Pacientes con cáncer podrán optar por quimioterapia en sus hogares

Abel Martínez apoya una de las propuestas de Abinader

Tres muertos y 40 hospitalizados deja brote de listeria por carne embutida en EE.UU.

Nicolás Maduro ordena sacar de circulación la red social X durante 10 días en Venezuela

El FBI en alerta por posibles ataques a la convención demócrata tras el atentado a Trump

Suben a 24 muertos en protestas tras presidenciales en Venezuela

Oficialismo asegura en Venezuela nunca se publican actas electorales

Gobierno de Maduro asegura a embajadores que actas electorales de la oposición son falsas

Venezolanos piden la libertad de los «presos políticos» en contexto de crisis poselectoral

Embajador de Brasil abandona Nicaragua tras ser expulsado por el Gobierno de Ortega

López Obrador ofrece más apoyo de México en Venezuela pero sin «intervencionismo»

Trump y Harris acordaron participar en un debate presidencial el 10 de septiembre, dice ABC News

El Gobierno de Maduro acusa al Centro Carter de apoyar un «golpe de Estado» en Venezuela

EE. UU. advierte a Maduro de más presión internacional si líderes opositores son arrestados

«No hay evidencia» de hackeo electoral en Venezuela: jefa de misión del Centro Carter