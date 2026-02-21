- Publicidad -
RAZONAMIENTO HISTORICO

PERIODICO PRIMICIAS21 de febrero de 2026
Por: J.Tejera F.

Cuando aquél dia se reunieron en el Palacio de los Deportes miles de personas, de los partidos mejor organizados del pais, nuestros dos líderes históricos uno, Joaquín Balaguer, político experimentdo al lado de Rafael Leonidas Trujillo por mas de 30 años.

Balaguer  era un conocedor de la toma de decisiones en ese regimen , del que llegó a ser la unica persona fuera de la familia Trujillo que llegó a la  Presidencia  de la Republica.

Mas 24 años con reeleciones desde el 1966 hasta 1996. Y el profesor Juan Bosch hombre con una experiencia política vivida en su mayoría en el exilio, especialmente en Cuba con los gobiernos de los Presidentes Prio, Grau y Batista.

Y en otros países como en Venezuela con Betancourt y Costa Rica con Figueres.

Además el que llegó a la presidencia de la República  en 1962 y derrocado a los siete meses de su gobierno.

Estos dos insignes Dominicanos tomaron la decisión de escoger a ese joven llamado Leonel Fernández Reyna para dirigir  los destinos de nuestra nación por el camino bueno.

Esa decisión historica, inteligente y racional a seguir el camino democratico y de desarrollo nacional . Hoy se perfila de nuevo a llevar el destino nacional en el 2028. Con Dios y para bien de todos los Dominicanos.

