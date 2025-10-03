Raúl Acosta presenta oficialmente en Manhattan su «Partido Diáspora Primero» (DP)

NUEVA YORK.- La nueva organización política dominicana en Estados Unidos «Partido Diáspora Primero» (DP), que dirige el reconocido artista Raúl Acosta, fue presentada oficialmente este miércoles en un reconocido club de diversión en Midtown Manhattan, ante la presencia de líderes y activistas comunitarios, empresarios, periodistas y políticos de otras organizaciones.

Durante su discurso, el artista quisqueyano establecidos en USA, expreso que DP tiene como propósito unir a las diásporas a través de la colaboración de organizaciones sin fines de lucro, desfiles, instituciones religiosas y partidos políticos en todo el exterior con el objetivo de empoderar y fortalecer a la comunidad migrantes.

«DP» es un compromiso con nuestra gente, queremos que cada migrante se sienta parte de una gran familia que lo apoya, lo impulsa y le recuerda que no está solo en su camino, expresó Acosta.

Destacó que la «diáspora no solo aporta mano de obra y talento, también cultura, valores y un puente de entendimiento entre países». «Somos embajadores de nuestras raíces, y con DP vamos a demostrar la fuerza de nuestra unión”, afirmó.

También hablaron la líder comunitaria Elida Almonte; el presidente del Club Republicano Dominico-Americano, el ex oficial de NYPD, el dominicano Sammy Ravelo; la presidenta del Instituto Duartiano en NYC, Daysi Cabrera; el representante del Partido Esperanza Democrática (PED), Junior Betances; la escritora Shery Olivo; y artistas de diferentes géneros musicales, entre otros representantes de la comunidad quisqueyana.

Por su parte, Almonte subrayó «la importancia de contar con espacios de articulación y liderazgo que amplifiquen la voz de los inmigrantes». «Este partido nace para darle poder a nuestra gente, para abrir puertas y generar oportunidades de desarrollo comunitario, político y cultural”, sostuvo.

Señaló que la diáspora enfrenta retos que van desde la discriminación hasta la falta de representación, y que «DP» se convertirá en un espacio de unidad para canalizar propuestas, proyectos y soluciones a favor de la comunidad».

Con este lanzamiento, «DP» inicia una nueva etapa de trabajo colectivo en la que la colaboración entre líderes, artistas, instituciones y la comunidad migrante será clave para construir un partido internacional que promueva la unidad, participación y el progreso de la diáspora, proclamó Ravelo.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron apreciar un despliegue de música, banderas y tradiciones, poniendo de manifiesto la riqueza multicultural que caracteriza a las comunidades que conforman las diásporas en el exterior.

El evento también contó con la participación artística como Shany Brawn, Kirliana Ramos, Mariano Cersa “La Voz de México”, Micky Torres en merengue, Eddy Eddy en bachata y Félix Rodríguez ‘El Mariachi’, quienes pusieron el sello musical a la celebración.

«Diáspora Primero» une culturas, países y corazones en NY», fue el lema que se repitió durante el evento, dejando en claro que el proyecto busca ser un referente de integración y orgullo dominicano.

La actividad estuvo respaldada por World News en español; CNS Continental News Show; Copa Cabana; FTV Festiva TV; NY Visión y ACME Cable; entre otros aliados mediáticos que reconocieron la relevancia de la iniciativa.

Con este lanzamiento, «DP» inicia una nueva etapa de trabajo colectivo en la que la colaboración entre líderes, artistas, instituciones y la comunidad migrante será clave para construir un partido internacional que promueva la unidad, participación y el progreso de la diáspora.

El lanzamiento tuvo lugar la noche de este miércoles en el antiguo Copa Cabana, ubicado en el 625 W de la calle 51 en Manhattan, donde se dieron cita líderes comunitarios, artistas y representantes de diversas nacionalidades en un ambiente de hermandad y celebración cultural.