Rara enfermedad en NYC con 8.5 millones de habitantes; entre ellos 900 mil dominicanos

NUEVA YORK.- Una rara enfermedad contagiosa se está propagando por esta ciudad con 8.5 millones de habitantes, entre ellos 900 mil dominicanos.

Los casos de mpox, una enfermedad viral que se transmite principalmente a través del contacto íntimo o sexual, han ido en aumento, con 88 casos reportados en esta ciudad desde principios de octubre.

En lo que va del mes se han reportado 25 casos en la urbe. Hasta la fecha, 348 personas han sido diagnosticadas con mpox en la ciudad de Nueva York este año, según el Departamento de Salud de NYC.

Estas son las formas más comunes de propagación del virus: El contacto directo con una erupción o llagas de alguien con el virus.

A través del contacto con la mucosidad y la saliva de una persona infectada con el virus.

A través del contacto con ropa, ropa de cama y otros artículos utilizados por una persona con el virus

Los síntomas más comunes son sarpullido o llagas que parecen granos o ampollas. Algunas personas han reportado síntomas similares a los de la gripe, como dolor de garganta, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de cabeza y cansancio.

Los síntomas pueden variar de leves a graves y comienzan entre tres y 17 días después de la exposición. Pueden durar hasta cuatro semanas y ser mortal.

