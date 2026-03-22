RAMFIS DENUNCIA: GOBIERNO ADMITE NUEVAS ALZAS Y CONFIRMA SU FRACASO ECONÓMICO

El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez-Trujillo, denunció que el reciente discurso del presidente de la República no solo confirma el aumento inminente de los precios del combustible y los alimentos, sino que constituye una confesión abierta del fracaso del gobierno en materia económica.

Domínguez Trujillo calificó como inaceptable que el gobierno pretenda nuevamente culpar factores internacionales, en esta ocasión el conflicto con Irán, para justificar el encarecimiento del costo de vida, cuando la realidad —según afirmó— es producto directo de la ineptitud, la improvisación y la falta de visión del propio gobierno.

“El gobierno no gobierna, reacciona. Y cuando reacciona, lo hace tarde y mal. Ahora pretenden preparar al pueblo dominicano para otra ola de aumentos, como si fuera algo inevitable, cuando en realidad es consecuencia de su incapacidad”, expresó.

El líder del PED recordó que esta situación no es nueva. Durante la guerra entre Rusia y Ucrania, el país enfrentó un escenario similar, en el cual el gobierno tuvo en sus manos la oportunidad de cambiar el rumbo económico y fortalecer la producción nacional.

“En ese momento tenían una oportunidad histórica para transformar la política agrícola del país, impulsar la producción local de trigo, soya y maíz, y reducir la dependencia internacional. No hicieron absolutamente nada. Hoy estamos pagando el precio de esa negligencia”, afirmó.

Domínguez Trujillo fue enfático al señalar que el gobierno no solo falló en prever la crisis, sino que decidió continuar con la misma política de abandono del campo dominicano, dejando al país expuesto nuevamente al alza de los precios internacionales.

“Hoy volvemos al mismo punto: más dependencia, más vulnerabilidad y, como resultado, más aumento en el precio de la comida. Esto no es mala suerte, es mala gestión”, puntualizó.

Asimismo, denunció lo que calificó como una contradicción escandalosa en la política energética del gobierno. Mientras el presidente habla de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, su propia administración ha aprobado medidas que castigan a quienes optan por energías limpias.

“Este gobierno habla de energía renovable, pero en la práctica le ha puesto un impuesto al sol. Los nuevos reglamentos de la Superintendencia de Electricidad encarecen la energía solar, penalizando a quienes intentan independizarse del sistema. Eso no es transición energética, eso es sabotaje”, sostuvo.

El presidente del PED advirtió que el aumento en los combustibles tendrá un efecto dominó sobre toda la economía, golpeando directamente al pueblo dominicano.

“Cuando sube el combustible, sube todo: el transporte, la producción, los alimentos. Y el propio gobierno ya está anunciando que la comida va a subir. Es decir, están admitiendo que el golpe viene y no tienen ninguna solución”, enfatizó.

Domínguez Trujillo sostuvo que el país enfrenta hoy una crisis provocada no solo por factores externos, sino por un gobierno que ha demostrado ser incapaz de tomar decisiones correctas en momentos clave.

“Este es un gobierno que no planifica, no corrige y no asume responsabilidad. Su única política es transferir el costo de su incompetencia al pueblo dominicano”, declaró.

Entre las principales fallas señaladas, destacó:

Dependencia extrema de mercados internacionales sin estrategia de contingencia

Abandono del sector agrícola y falta de visión de autosuficiencia

Política energética incoherente que castiga las soluciones reales

Ausencia total de planificación económica estructural

Finalmente, el líder político hizo un llamado urgente a un cambio de rumbo.

“La República Dominicana no puede seguir siendo gobernada por la improvisación. Necesitamos un gobierno que anticipe, que planifique y que defienda los intereses del pueblo dominicano, no que los sacrifique,” finalizó.

Ramfis Domínguez-Trujillo reiteró su compromiso de impulsar políticas firmes orientadas a la independencia energética, la recuperación del campo dominicano y la reducción del costo de vida, como base para una verdadera transformación nacional.

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