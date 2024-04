Rafael Linares ofrece apoyo a Omar Fernández

Santo Domingo./ El candidato a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Rafael Linares, ofreció su apoyo a Omar Fernández, candidato a senador de la Fuerza del Pueblo, en un masivo acto celebrado en el barrio 27 de febrero de esta Capital.

El candidato a diputado por la Circunscripción #3, Rafael Linares, dijo que Omar Fernández es merecedor de su apoyo, porque le ha tocado competir contra la maldad y un candidato que paso 20 anos criticando al Sistema de Partidos Políticos; y sin embargo, “hoy tiene que subirse en los rieles de un partido cuestionado para combatir a Omar”.

El candidato a senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, en su discurso de agradecimiento a Linares, promete “dar una pela de manera contundente que le dará a los demás candidatos en la Capital”.

Aprovecho el momento para extender un “saludo especial a mis compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, y sus candidatos y muy especialmente, a Miguel Vargas Maldonado y Yoel candidatos presidencial y presidencial del PRD; y sobre todo, a Rafael Linares por su apoyo.

“Me siento honrado y orgulloso de contar con el respaldo de todos los dirigentes de la Circ, 3, en esta etapa de mi vida, parece que mi enfrentamiento ya no es con lo candidatos, sino con el propio presidente, sus funcionarios, ministros, la plana mayor del PRM, y todo lo que implica, nos quieren meter miedo, y podrían ellos ganar esa candidatura, pero esa aptitud indica todo lo contrario, que se preparen que los vamos a sonar, una pela de calzón quitao”.

También, el candidato a diputado del PRD y Alianza RescateRD, al dirigente a los cientos de seguidores presentes, reitero su compromiso de cumplir su palabra de llegar a la Cámara de Diputados y legislador por el bienestar de los barrios que lo vieron nacer.

“Yo lo estoy apoyando, y si les digo que sacare los votos, los sacare, porque tengo una sola palabra”, al tiempo de advertirle al Partido Revolucionario Moderno, PRM que “tienen que ganarme porque ya la victoria el Señor, Dios, me la entrego y no permitiré que me sea arrebatada”.

Al prometer a la Circunscripción que representa, y su partido, el PRD, que tendrán un real diputado en el Congreso, Rafael Linares aclaró que “la flecha no es la que mata, es el indio”, para significar su compromiso político de buscar los votos para Omar Fernández junto a sus seguidores.

Auguró que, a partir del 16 de agosto, el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo tendrá un espacio en el Senado, pero que, el 19 de mayo estará buscando los voto donde sea para llegar a la Cámara de Diputados.

El multitudinario encuentro fue celebrado en la cancha del Club los 5 Mártires, presidido por el presidente del PRD, ingeniero Miguel Vargas Maldonado; Peggy Cabral vda. Pena Gómez, secretaria general; y Yoel Diaz, candidato vicepresidencial del PRD, así como también, la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana,PLD, de la Circunscripción Núm.. 3, encabezada por su presidente, William Espinosa y el vicepresidente y regidor reelecto Alfredo Louis.