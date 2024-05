Seccional PRD NY explica abstención en simulacro de elecciones convocado por Somos Pueblo Media y otras plataformas mediáticas

NUEVA YORK._ La seccional del PRD NY explicó ayer lunes en un encuentro con numerosos periodistas en Plaza Quisqueya en el Alto Manhattan las razones que tuvo ese partido para abstenerse y no participar en el simulacro de elecciones organizado y convocado por Somos Pueblo Media y otras plataformas mediáticas, SIN y el Grupo de Medios Panorama, celebrado el domingo 28 de abril en cuatro condados de la ciudad.

La secretaria general y coordinadora de campaña del PRD, Miguelina Faña leyó un comunicado en el que el partido dice que no acudió al evento debido a la programación de los trabajos electorales que llevan a cabo los perredeístas a tres semanas de las elecciones del 19 de mayo.

“Lamentablemente, no pudimos participar por el poco tiempo de dicha convocatoria y teníamos horarios de trabajo preestablecidos desde las secciones neoyorquinas”, dijo Faña en el documento.

“Se estaban realizando talleres electorales para la capacitación de delegados y suplentes en los distintos colegios para las elecciones del 19 de mayo”, explicó la coordinadora de la campaña perredeísta.

Faña dijo que los simpatizantes del partido blanco tenían todo el derecho de participar espontáneamente en el simulacro.

“Entendimos que no podíamos debilitar los esfuerzos movilizando a los dirigentes y seguidores a pocos días del proceso electoral”, añadió la dirigenta.

“Tampoco, por las razones explicadas los candidatos a diputados del PRD pudieron participar en este proceso llevado a cabo en Nueva York”, indicó Faña.

Señaló que si se hubiera hecho en otro momento y circunstancia, la organización política opositora habría participado en ese simulacro de elección en la ciudad de Nueva York.

YOMARE POLANCO

En el encuentro con los medios, también habló el doctor Yomare Polanco candidato a diputado en ultramar del PRD, quien dijo que dos días antes de celebrarse el evento de la encuesta simulacro él se retiró de una manera respetuosa porque ya tenía compromisos establecidos con varios eventos comunitarios, culturales y profesionales en los que cientos de dominicanos y dominicanas de otros estados, se desplazaron a Nueva York para estar presentes en los mismos.

“Y no podíamos dejar plantadas a gentes que no esperaban eso de nosotros. El sábado estuvimos en Passaic con nuestra gente de San Juan de la Maguana, el domingo, en el estadio de los Yankees con la gente de Barahona, no estamos hablando de dos personas ni de tres, estamos hablando de muchos dominicanos que vienen al área tri estatal a compartir y disfrutar con sus compueblanos”, añadió Polanco.

“También tuvimos muchos compromisos con la gente de Newark, del condado de El Bronx, ¿cómo podíamos nosotros entonces distraernos y dejar a tanta gente que esperaba nuestra participación para dedicarnos al simulacro encuesta?”, preguntó el candidato.

“Que se entienda y que se sepa, respetamos a los organizadores, a todos los votantes, a los que participaron y espero que hayan entendido por qué nos retiramos antes del evento con anticipación, porque creo que el único error, se le debe señalar a los organizadores de la encuesta fue que faltaba muy poco tiempo para el día D y nuestros programas estaban completamente comprometidos, eso nos dice la lógica, la inteligencia y nuestros seguidores”, sostuvo Polanco.

Felicitó a todos los participantes, a los dominicanos y dominicanas de la diáspora recordándoles que el 19 de mayo, hay una sola vía: votar 4.

“No por encuestas ni por simulacros, sino para de una vez por todas hacer que la comunidad y esta diáspora se organice y emprenda el camino del progreso y el porvenir, que se acaben esos funcionarios que no funcionan y que les demos en mi caso, a la diputación de ultramar el abolengo, la posición y la envergadura que amerita”, expuso el candidato.

“Un diputado de ultramar no es un biscuit como decimos en Los Mina, no es un adorno, es un facilitador y como legislador un fiscalizador por el bien de nuestra gente”, precisó Polanco.

La presidenta de la seccional del PRD, María Pérez también se dirigió a los medios coincidiendo con las explicaciones de Faña y Polanco.