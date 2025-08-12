Qik lanza la Cuenta Compartida para manejar el dinero en pareja 100% digital

Santo Domingo, D.N. – Qik Banco Digital Dominicano, S.A. – Banco Múltiple, filial del Grupo Popular y primer neobanco del país, presentó su nueva Cuenta Compartida Qik, una solución financiera que permite a dos personas ahorrar y manejar su dinero en conjunto de forma completamente digital, sin necesidad de acudir a una oficina bancaria.

Esta cuenta es la única en el mercado nacional que ofrece una experiencia de copropiedad 100% digital, ideal para parejas o socios que deseen compartir gastos y alcanzar metas financieras comunes. Además, ofrece una atractiva tasa de interés escalonada de hasta un 5%.

Fácil de abrir y administrar desde el celular

Los usuarios pueden activar la Cuenta Compartida Qik directamente desde la app Qik e invitar a otra persona, solo ingresando su número de cédula. Ambos deben ser clientes de Qik (Qikers). Tras aceptar la invitación, la cuenta queda abierta automáticamente y ambos pueden gestionarla en tiempo real, depositar fondos, transferir dinero a otros clientes de Qik o de otros bancos, todo desde su celular.

La inclusión de esta nueva cuenta refuerza la visión del neobanco de transformar la manera en que los dominicanos interactúan con sus finanzas, haciendo la banca más accesible, eficiente y colaborativa.

Nuevas funcionalidades: Código CASH para retiro de efectivo

Como parte de su constante innovación, Qik también informó la habilitación del retiro de efectivo a través de Código CASH en los más de 650 Subagentes Qik distribuidos en todo el país, los cuales se agregan a más de 1,200 cajeros automáticos a nivel nacional. Esta facilidad permite a los residentes de comunidades alejadas disponer de dinero en efectivo, democratizando aún más el acceso a servicios bancarios esenciales.

Ambas innovaciones fortalecen la propuesta de valor de Qik, que se centra en la simplificación de procesos y reducción de costos, proporcionando servicios bancarios más eficientes a través de una aplicación móvil.

La App Qik, además, incorpora tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar la gestión financiera, adaptándose a las exigencias del cliente actual, que demanda inmediatez, transparencia y control absoluto sobre sus recursos económicos.

Todos los productos pueden ser solicitados fácilmente a través de https://qik.do y gestionados desde su App Qik, disponible para Android y iOS.