Qik gana oro en Fintech Americas por su agenda de contactos integrada en su app

Santo Domingo, D.N. – Qik Banco Digital Dominicano, S. A. – Banco Múltiple, filial del Grupo Popular y primer neobanco del país, ganó oro en la categoría Soluciones de Pago de los premios Fintech Americas, gracias a la innovación de su funcionalidad agenda de contactos, desarrollada e integrada directamente en su aplicación.

Esta solución ha sido diseñada para ofrecer una experiencia bancaria simple, intuitiva y eficiente, apoyada en el uso estratégico de la tecnología. A través de la agenda de contactos, los usuarios pueden gestionar sus destinatarios frecuentes, agilizar sus transferencias y reducir fricciones en sus operaciones diarias, logrando una experiencia fluida, segura y alineada con las necesidades del cliente digital.

Además, esta funcionalidad se conecta con el ecosistema de pagos digitales Toke como un canal de transferencia, permitiendo enviar y recibir dinero utilizando el número de teléfono del usuario, pero siempre operando desde la experiencia centralizada de la app Qik.

Botón de pago único

Como complemento, Qik incorpora un botón de pago propio que organiza en un solo espacio todas las transacciones recurrentes del usuario. Desde esta sección, los clientes pueden pagar servicios y su Tarjeta de Crédito Qik de manera directa, sin necesidad de salir de la app ni alternar entre múltiples pantallas.

Esta integración entre la agenda de contactos y el botón de pago fortalece la propuesta de valor de Qik al concentrar en una única interfaz la gestión de transferencias y pagos, facilitando el control financiero y optimizando el tiempo de los usuarios.

Los interesados en formar parte del neobanco pueden descargar la app Qik en App Store o Google Play, o registrarse a través de https://qik.do/