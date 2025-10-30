Qik Banco Digital lanza feria de préstamos con tasas preferenciales

Santo Domingo, D.N. – Qik Banco Digital Dominicano, S.A. – Banco Múltiple, filial del Grupo Popular y primer neobanco del país, anunció el lanzamiento de su Feria de Préstamos, bajo el concepto “Haz que pase con Qik”, la cual contará con tasas preferenciales hasta el 13 de enero de 2026.

Los clientes que soliciten el producto desde la App Qik durante la promoción accederán a estas tasas más beneficiosas y, adicionalmente, participan de forma automática en el sorteo de las tres primeras cuotas gratis de su préstamo.

Préstamos personales al instante y 100% digitales

Los Préstamos Qik se distinguen por ser los únicos en el mercado con aprobación inmediata. El proceso de solicitud y aprobación es completamente digital, con desembolso en minutos en la cuenta de ahorro Qik, lo que permite a los clientes disponer de recursos financieros de manera rápida y sencilla.

Otra de las ventajas de este producto es la posibilidad de realizar abonos o saldar el préstamo sin ningún tipo de penalidad, otorgando a los clientes mayor flexibilidad y control sobre sus finanzas.

Asimismo, antes de completar la solicitud, los usuarios pueden utilizar la calculadora disponible en la App Qik para conocer con exactitud sus cuotas mensuales según el plazo y el monto deseado. De esta forma, cuentan con una visión clara de sus compromisos financieros y pueden organizarse mejor.

Carta de saldo automática

Una vez saldado el préstamo, el cliente recibe automáticamente una carta de saldo en su correo electrónico, sin necesidad de realizar gestiones adicionales ni contactar a un representante.

Las personas que aún no forman parte de Qik pueden descargar la aplicación en App Store o Google Play, o ingresar a https://qik.do/ para completar su registro y solicitar su préstamo personal.

