Bancarias

Qik Banco Digital es reconocido en el Ranking de Digitalización Bancaria

Su aplicación móvil recibió la mayor valoración en experiencia de usuario

PRIMICIAS DIGITAL20 de octubre de 2025
1 1 minuto de lectura

Santo Domingo, D.N. – Qik Banco Digital Dominicano, S.A. – Banco Múltiple, filial del Grupo Popular y primer neobanco del país, fue reconocido con la mayor valoración en experiencia de usuario dentro del Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano, elaborado por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

La evaluación del recorrido de los clientes dentro de la App Qik posicionó al neobanco con el mejor desempeño general, destacándose como la entidad bancaria con mayor valoración en las funcionalidades analizadas. Este resultado adquiere especial relevancia al tratarse del primer banco 100 % digital del sistema financiero dominicano, fundado en 2022.

El modelo operativo de Qik, basado en canales digitales y sin sucursales físicas, ofrece un portafolio de productos que incluye cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos y certificados de depósito, todos gestionados íntegramente a través de su aplicación móvil.

Desempeño sobresaliente

Durante el proceso de evaluación se tomaron en cuenta aspectos como la eficiencia de navegación, la claridad de la interfaz, la accesibilidad y retroalimentación, el atractivo visual y la carga cognitiva. En todos estos indicadores, Qik obtuvo un desempeño sobresaliente, destacando especialmente en la facilidad de uso de los canales digitales y la eficiencia en los procesos.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de Qik con la innovación, la accesibilidad y la mejora continua de sus servicios digitales, brindando una experiencia ágil, intuitiva y centrada en las necesidades de los usuarios.

La entidad financiera agradeció a la Superintendencia de Bancos por su acompañamiento y por promover la digitalización del sistema financiero nacional, generando más oportunidades para los dominicanos.

Los interesados en convertirse en clientes del neobanco pueden hacerlo registrándose en https://qik.do o descargando la aplicación desde la App Store o Google Play.

