Pymes deben aprovechar oportunidades de la era digital

La ANEIH realiza Cóctel “Pymes 4.0: Adaptarse, Innovar y Prosperar” con disertación de Eric Moreno, experto en transformación digital e innovación, quien explicó las estrategias clave para que las empresas prosperen en entornos cambiantes

Santo Domingo, D.N. Las pequeñas y medianas empresas dominicanas (pymes) deben aprovechar la transformación digital y aplicar estrategias prácticas para fortalecer su modelo de negocio y su liderazgo, afirmó Eric Moreno, director académico de Operaciones e Innovación de Barna Management School.

“La Industria 4.0 no se trata solo de eficiencia operativa; es una oportunidad para reimaginar cómo sus operaciones y productos generan valor. Las empresas que lideran esta transformación no solo se adaptan al futuro, lo moldean”, expuso Moreno al participar como orador invitado al Cóctel “Pymes 4.0: Adaptarse, Innovar y Prosperar”, realizado por la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), un espacio para reflexionar sobre los retos y oportunidades de las pymes en la era digital.

Indicó que la Industria 4.0 —como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y la robótica avanzada— ya no es una promesa del futuro, sino una realidad que está transformando las cadenas de valor y los modelos operativos a nivel global. Para directivos de empresas medianas y grandes, la cuestión no es si adoptarla, sino cómo integrar estratégicamente para obtener ventajas sostenibles.

Moreno, quien es experto en transformación digital e innovación, compartió con la directiva de ANEIH estrategias clave para que las empresas prosperen en entornos cambiantes.

Los temas abordados por Moreno fueron: La nueva realidad del mercado: por qué cambiar no es opcional; Transformación digital sin mitos: cómo empezar y qué priorizar; Liderazgo que mueve: preparando su talento y su cultura para la Cuarta Revolución Industrial y siguientes pasos: construir una pyme resiliente, innovadora y lista para crecer.

El académico explicó por qué algunas empresas logran adaptarse y crecer mientras otras quedan rezagadas, las claves para aprovechar la transformación digital y estrategias prácticas para fortalecer su modelo de negocio y su liderazgo.

El presidente de la ANEIH, Ángelo Viro dijo que las pymes deben emprender la transformación digital para mantenerse competitivas en un entorno empresarial cada vez más dinámico y tecnológico. Expresó que adoptar herramientas digitales no es un lujo, sino una necesidad estratégica para prosperar en la economía actual.

“Es imperativo avanzar en este sentido pues digitalizar procesos les permite optimizar su operatividad, reducir costos y mejorar la eficiencia en áreas clave como ventas, contabilidad, atención al cliente y logística. También se deben aprovechar las plataformas digitales, redes sociales y comercio electrónico para llegar a nuevos mercados y fidelizar a sus clientes”, resaltó durante el evento Cóctel “Pymes 4.0.

Moreno en su disertación también reveló datos concretos sobre la realidad actual de las pymes basados en los hallazgos del libro “Caracterización del ecosistema de la pequeña y mediana empresa de la República Dominicana frente a la Cuarta Revolución Industrial: oportunidades y desafíos”

Entre los hallazgos del libro se destacan que:

La alta informalidad empresarial y la escasa planificación estratégica. Solo un 38.1% de las mipymes cuenta con página web y apenas el 31% mantiene presencia en redes sociales, reflejando un limitado uso de herramientas digitales para sus operaciones. Esta falta de digitalización impacta directamente en su competitividad y capacidad de alcanzar nuevos mercados.

A nivel administrativo, únicamente el 40% de las pymes reportó contar con sistemas de contabilidad y costos que brinden información confiable y oportuna para la toma de decisiones. Además, solo el 28% de los gerentes recibe informes contables en los primeros diez días del mes siguiente. Este dato evidencia la debilidad en los procesos financieros y de gestión, esenciales para garantizar la sostenibilidad empresarial.

Menos de la mitad de las pymes ha implementado sistemas de información para la administración y rotación de inventarios, limitando su eficiencia operativa. Esta carencia representa un riesgo importante frente a los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial, que demanda mayor control, automatización y optimización de procesos.

Pie de foto

Ángelo Viro y Eric Moreno junto a las directivas de ANEIH Jessica Calcagno e Indhira Jiménez.