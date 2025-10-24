Punta Bergantín inicia etapa para posicionar a Puerto Plata como destino de clase mundial

Villa Montellano, Puerto Plata. – El Grupo Puntacana y la cadena hotelera española Meliá Hotels International, asociadas para desarrollar el hotel Meliá Bergantín Beach, reafirmaron su compromiso con esta iniciativa que marca el inicio de una nueva etapa destinada a posicionar a Puerto Plata como un destino turístico de clase mundial, devolviendo a la Costa Norte su protagonismo dentro del turismo caribeño.

Este compromiso fue destacado por Frank Elías Rainieri, CEO del Grupo Puntacana, y por Gabriel Escarrer, presidente ejecutivo de Meliá Hotels International, primera y más importante cadena hotelera de España, segunda de Europa. Ambos hablaron en el acto de primer picazo del establecimiento.

“Nos sentimos orgullosos de formar parte de esta nueva etapa que busca posicionar a Puerto Plata como un destino turístico de clase mundial”, afirmó Escarrer durante el acto del primer picazo del Hotel Meliá Bergantín Beach, actividad en la que estuvo presente el Presidente de la República Luis Abinader.

El ejecutivo explicó que el Grupo Puntacana y Meliá Hotels International desarrollarán un hotel cinco estrellas con 400 habitaciones, que formará parte del plan maestro de Punta Bergantín. El complejo contará con una variada oferta gastronómica, club de playa, piscinas, spa, espacios para niños y áreas dedicadas al turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos).

“En Meliá creemos en un turismo de calidad, como el que representa este proyecto: un turismo que genera valor para todos”, enfatizó Escarrer. Añadió que la empresa actúa “como una compañía cercana y comprometida con las comunidades locales y su progreso, como lo hemos demostrado durante décadas en la República Dominicana”.

“Como grupo hotelero con profundas raíces en este país, nos sentimos orgullosos de contribuir al desarrollo de Puerto Plata, combinando sostenibilidad, innovación y respeto por el entorno y su gente”, agregó.

Por su parte, Rainieri señaló que “cada nueva marca hotelera refuerza la credibilidad internacional de Puerto Plata y envía un mensaje claro: la Costa Norte vuelve a ser protagonista del turismo caribeño”.

El empresario destacó que “para quienes hemos dedicado nuestras vidas al desarrollo turístico del país, regresar a esta tierra es un acto de gratitud y esperanza. Puerto Plata nos recuerda nuestras raíces, pero también nos inspira a mirar hacia el futuro”.

Subrayó que Punta Bergantín “no será un conjunto de hoteles frente al mar, sino un espacio de encuentro entre la naturaleza, la cultura y la innovación; el modelo del nuevo turismo dominicano: un turismo que combina lujo con autenticidad, inversión con impacto y crecimiento con sostenibilidad”.

“Con Punta Bergantín estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia del turismo dominicano”, expresó. “Este proyecto nace de una visión compartida entre el sector público y el privado, que entiende que el turismo no solo debe crecer, sino evolucionar: ser más sostenible, más diversificado y humano”.

Rainieri explicó que “Punta Bergantín representa justamente eso: el punto donde el desarrollo turístico, la sostenibilidad ambiental y las oportunidades humanas se encuentran. El componente hotelero es el corazón del proyecto. Cada hotel no solo aportará habitaciones, sino también empleo, confianza, infraestructura y esperanza”.

Asimismo, adelantó que “las primeras aperturas serán el inicio de una ola de inversión privada complementaria —residencial, comercial, cultural y deportiva— que transformará integralmente el desarrollo de la región. Pero este crecimiento viene acompañado de un compromiso fundamental: la sostenibilidad”.

Escarrer y Rainieri agradecieron el apoyo del Banco Popular Dominicano y del Banco de Reservas, entidades que financian el proyecto hotelero que une a la cadena Meliá Hotels International y al Grupo Puntacana.

El acto del primer picazo del Hotel Meliá Bergantín Beach contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader; el ministro de Turismo, David Collado; el presidente del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera; y el vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales, del Banco Popular Dominicano, señor Luis E. Espínola. También estuvo presente Andrés Marranzini Grullón, director ejecutivo del proyecto Punta Bergantín.

Sobre el Fideicomiso Punta Bergantín

Punta Bergantín es un fideicomiso encabezado por el Banco de Reservas, cuyo objetivo es impulsar una nueva dinámica turística en la provincia de Puerto Plata, convirtiendo este enclave de la costa norte en un destino de renombre internacional mediante un desarrollo integral y sostenible.

La iniciativa abarca más de 10 millones de metros cuadrados en un entorno de gran belleza natural, que será preservado a través de un modelo de desarrollo de baja densidad urbana. El proyecto contempla la construcción de hoteles, áreas de esparcimiento y zonas residenciales horizontales y verticales, con el propósito de ofrecer un destino turístico e inmobiliario de primer nivel.