Psicólogo Henry Montero advierte sobre consumo de drogas y sus efectos en la salud mental

NUEVA YORK._ El renombrado psicólogo dominicano Henry Montero Tapia, especialista en la materia, advirtió sobre el consumo de drogas y su impacto en la salud mental, especialmente la marihuana un psicotrópico más accesible que otros estupefacientes después de la legalización y venta libre en Nueva York y otros estados.

El especialista, entrevistado por los entrevistadores y analistas, Gustavo Güílamo, Carlos Alonzo y Machi Constant del programa “Revista 110” que produce y conduce el comunicador Julito Hazim, dijo que además de la salud mental, el consumo de la marihuana produce problemas neurológicos y cerebrales que incluso, minimizan la potencia sexual de los consumidores, sin importar sus edades, entre ellos a los jóvenes.

Aclaró que nunca ha estado de acuerdo con que se legalizara la hierba narcótica bajo el pretexto de que es medicinal.

“El que está drogándose no puede dar candela”, dijo metafóricamente en relación a la actividad sexual de los adictos.

“El que se droga y su sistema nervioso se le está deprimiendo, no tiene tiempo para pensar en mujeres, en tratar de formar una relación que sea de valor, para organizarse, no tiempo para salir con una mujer, los consumidores de drogas generalmente no tienen dinero para pagar los gastos de estar con una pareja, y el sistema depresivo no les permite trabajar, pensar, caminar y proyectar hacia el futuro”, explicó.

Dijo que los adictos al alcohol pierden el control de la conducta y cometen actos que incluyen desde avergonzar a las esposas, hijos y familia hasta acciones violentas y accidentes de tránsito con muertes.

“Pienso que son cosas para mantener a un grupo tranquilo, y que el grupo que es inteligente pueda seguir adelante, para seguir estudiando y desarrollándose, eso es lo que la sociedad está haciendo”, añadió el especialista.

Explicó que en Estados Unidos no se puede cuantificar las drogas porque no existen carteles, pero sí el micro tráfico.

“El Crack es la droga del pobre”, respondió a una pregunta.

“El viernes negro subieron un post en Instagram que tiene el gramo de cocaína a $300 pesos (dominicanos) y la piedra de crack a $95”, dijo añadiendo que el Crack es muy barato porque se mezcla.

Reveló que los efectos del Crack se desarrollan a través de los neuro transmisores, y el efecto es mucho más rápido que hasta cuando se consume cocaína, por eso es que la gente lo busca con tanta frecuencia, y es más barato que el producto de la cocaína que es mucho más caro, pero se diluye, al diluirlo se puede hacer más y se abarata el precio y cree que el final, se genera la misma cantidad de dinero.

Señaló que la mayor preocupación en términos de salud mental es sobre el consumo de marihuana y alcohol.

Informó que a pesar la crisis de los opioides, no se consumen más que la marihuana y el alcohol, pero el problema es que mata a la gente.

“Existen agonistas que se unen a los receptores que tenemos en el cerebro de opioides pero cuando las personas utilizan naloxona reviven. El problema es las sustancias nuevas psicodélicas que cuando el que los consume no se sabe qué utilizó”, dijo citando el ejemplo de la droga “Xilasyn” un tranquilizante de caballos que funciona como un depresor del sistema pero no es un opioides, “¿cómo se revive esa persona? no hay un mecanismo para eso, oxigeno solamente”.

En relación a los jóvenes y niños, el especialista dijo que hay una creciente tendencia a las consultas y se debe a que hace 10 años no había tanta información sobre tratarse con un psicólogo.

“Eso es muy bueno, hoy en día, nosotros estamos mucho más informados, y entendemos que existen profesionales que nos pueden ayudar a viabilizar nuestra vida y que sea mucho mejor”, dijo.

Montero Tapia exhortó a la población a mantenerse lo más distante posible de las drogas. No hay una salida fácil, porque es un infierno, el salir de las drogas cuesta mucho tiempo, mucho dinero y los sacrificios de las familias.

“Y si es posible cercarse a Dios con la fe, mejor que antes de que entrarse a los vicios”, sugirió.