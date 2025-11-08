Protección de los usuarios de los servicios financieros en la era de la inteligencia artificial

ONPECO abordará este año la protección de los usuarios de servicios financieros en su almuerzo anual, con el propósito de orientar a consumidores y usuarias y usuarios de bienes y servicios sobre riesgos, medidas de prevención y respuesta frente al fraude digital.

La conferencia magistral estará a cargo del Alejandro Fernández W, superintendente de Bancos, quien analizará el tema desde la perspectiva de la protección estatal. Un panel de expertos en ciberseguridad profundizará en los desafíos actuales del sistema y en las medidas que deben adoptar tanto las entidades como las personas usuarias para no caer en trampas de delincuentes que emplean herramientas basadas en inteligencia artificial.

ONPECO realiza cada año un evento de esta naturaleza, convencido de que la ciudadanía debe conocer a fondo los asuntos que impactan su bolsillo y su confianza en el sistema financiero. La irrupción de la inteligencia artificial ha facilitado nuevas modalidades de estafa – clonación y “doblado” de voces, suplantación de identidad, “phishing” y “vishing” – que elevan los riesgos para los usuarios y, a la vez, retan a las entidades responsables de resguardar la confianza pública.

Las entidades del sistema cuentan con mecanismos de protección, pero las legislaciones y la persecución penal aún resultan insuficientes frente a la velocidad del delito digital. Para los usuarios, conocer qué se hace desde la regulación y cuáles son los protocolos de respuesta es clave, ya que los procesos de investigación y recuperación de fondos pueden tomar tiempo.

Por la relevancia del tema, ONPECO convoca a usuarios, académicos, reguladores y especialistas en ciberseguridad a un intercambio técnico y práctico sobre cómo operan los fraudes y qué hacer para prevenirlos y denunciarlos.

Lugar – Hotel Radisson

Fecha y hora – jueves 20 de noviembre, 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Tema central – “Protección de los usuarios de los servicios financieros en la era de la inteligencia artificial”

Conferencista – Alejandro Fernández, Superintendente de Bancos

Panel – Expertos en ciberseguridad y protección al usuario financiero

Visited 3 times, 3 visit(s) today