Programa de becas Excelencia Popular recibe oro en Premios AMEC

Es la tercera ocasión en que el banco recibe este galardón internacional

Londres, Reino Unido – El Banco Popular Dominicano fue reconocido por tercera ocasión por la Asociación Internacional para la Medición y Evaluación de la Comunicación (AMEC), al recibir el premio oro en América Latina en la categoría de mejor planificación, investigación y evaluación de la estrategia comunicacional diseñada para su campaña institucional del programa de becas Excelencia Popular 2025.

AMEC, la organización profesional más importante del mundo en inteligencia de medios y evaluación de los resultados de comunicación institucional, destacó la postulación del Banco Popular como ejemplo de “cómo la planificación y evaluación pueden generar resultados reales y medibles en campañas institucionales de alto impacto”.

En concreto, la campaña premiada logró posicionar Excelencia Popular como el programa de becas más amplio del sistema financiero dominicano, superando sus metas de participación con más de 16,264 postulaciones de jóvenes interesados en obtener una de las becas disponibles. Esto se logró mediante una estrategia multicanal que aprovechó todo tipo de medios, desde los tradicionales y digitales hasta los medios propios de la organización, activaciones con creadores de contenido digital y alianzas con universidades.

Gracias a esta estrategia de comunicación y una segmentación precisa por tipo de audiencia, el Popular logró entre marzo y agosto de 2025 más 84,650 visitas al sitio web, 12 millones de impresiones en redes sociales, un engagement superior a 70,000 interacciones y más de 150 menciones en medios de comunicación, superando ampliamente sus metas.

Comunicación institucional que transforma

El presidente ejecutivo del Popular, señor Christopher Paniagua, felicitó a los equipos por este nuevo galardón, reafirmando “la fortaleza del Popular en el uso estratégico de la comunicación corporativa como herramienta de impacto social, alineada a los objetivos del negocio y sustentada en métricas claras y verificables. Este reconocimiento internacional valida nuestra visión de una comunicación institucional que no solo informa, sino que transforma, al multiplicar su alcance cuando se comunica con claridad, propósito y medición estratégica.”.

Con anterioridad, AMEC premió a la entidad bancaria en 2023 por la planificación interna, investigación y evaluación para comunicar este mismo programa de becas; y en 2024 le otorgó un premio oro por la efectividad en el logro de objetivos de su campaña institucional “Cuando tus ideas se cumplen”, presentada en el marco del 60.º aniversario del banco.

Ahora, con este tercer galardón de AMEC, el Banco Popular consolida su reputación como referente regional en comunicación corporativa efectiva, reafirmando su compromiso con la excelencia, la innovación y el desarrollo de la sociedad dominicana.

Visited 4 times, 4 visit(s) today