Productores de asfalto reconoce al doctor Leonardo Aguilera por su apoyo al desarrollo del sector

Santo Domingo.- La Asociación Nacional de Productores de Asfalto (ANPRAS) reconoció al doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas, por su respaldo y contribución al fortalecimiento de este sector y al desarrollo de la infraestructura vial del país, durante la celebración del 11.º aniversario de la institución.

Al recibir el reconocimiento, el doctor Aguilera agradeció a la directiva y a los miembros de ANPRAS la distinción, y destacó la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado para impulsar el progreso nacional.

“Agradezco profundamente este gesto de ANPRAS. En estos once años me siento también parte de su historia, porque durante mis cinco años al frente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) puse mi hombro junto a esta directiva para que pudiéramos salir adelante”, expresó Aguilera durante el acto realizado en el Hotel El Embajador.

Durante su intervención, señaló el compromiso de continuar apoyando a la industria del asfalto y a los profesionales del área desde su posición al frente del Banco de Reservas.

“Lo que hicimos en Refidomsa lo seguimos haciendo y continuaremos en Banreservas: trabajar con dedicación y compromiso. Estoy a la entera disposición de todos ustedes, y espero que los productores de asfalto se conviertan en clientes del Banco de Reservas”, manifestó entre aplausos.

Además, agregó que asumir responsabilidades sociales implica un compromiso con el país y sus ciudadanos.

“Asumir un rol social no siempre es agradecido, porque requiere tiempo y esfuerzo en favor de causas colectivas, pero es un compromiso que tenemos como ciudadanos y con nuestro país. Agradezco este reconocimiento en nombre mío, de mi familia y también del presidente Luis Abinader, quien me ha honrado confiando en mi labor tanto en Refidomsa como ahora en Banreservas”, afirmó.

El acto conmemorativo fue encabezado por el ingeniero Ramón Gabriel Aguilera, presidente de ANPRAS, quien destacó los avances alcanzados por la entidad en más de una década de trabajo, centrados en el fortalecimiento técnico, la cooperación institucional y la formación de nuevos profesionales especializados en pavimentación y gestión vial.

