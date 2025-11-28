Procuradora General instruye reforzar las investigaciones sobre caso de niña de un colegio de Santiago ahogada durante un paseo

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y a la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) reforzar las investigaciones sobre el caso de la niña de 11 años de edad Stephora Anne-Mircie Joseph, fallecida durante una excursión realizada por su colegio a un centro de recreación.

La procuradora conversó en su despacho con Lovelie Joseph Raphael, madre de la niña que estudiaba en el Instituto Leonardo Da Vinci, ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.

El hecho ocurrió el pasado viernes 14 en la hacienda Los Caballos, en Gurabo.

Reynoso instruyó al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y a la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, de la Dinnaf, para que, tomen las acciones inmediatas necesarias para reforzar la investigación y esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho.

La procuradora escuchó a la madre, quien llegó a la sede del Ministerio Público acompañada de los abogados Shesnel Calcaño y Miguel Díaz y dos funcionarios de su país.

Reynoso adelantó que el resultado de las investigaciones, que se iniciaron desde que la Fiscalía de Santiago tuvo conocimiento del hecho, determinarán los pasos que deberá seguir el Ministerio Público para dar respuesta a la familia sobre la que pesa un dolor que merece y espera justicia.

