PRM en Santo Domingo Norte refuta a Radhamés Jiménez y asegura que Fuerza del Pueblo atraviesa crisis interna

Santo Domingo Norte. – El presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Norte, Isidro Torres, rechazó este lunes las declaraciones del vicepresidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Radhamés Jiménez Peña, quien recientemente visitó el municipio para juramentar “según afirmó” a supuestos dirigentes y militantes perremeístas que habrían pasado a las filas de esa organización.

Torres calificó la acción como “un acto de irresponsabilidad política” y sostuvo que la actividad encabezada por Jiménez responde a un intento de desviar la atención del conflicto interno que, a su juicio, afecta a la Fuerza del Pueblo en esta demarcación.

“En un acto de irresponsabilidad política por intentar desviar la atención sobre el conflicto interno que afecta a la Fuerza del Pueblo de Santo Domingo Norte, Radhamés Jiménez visitó esta jurisdicción para juramentar a supuestos militantes y dirigentes del PRM”, expresó el dirigente oficialista.

Presentan instancias ante tribunal electoral

Como sustento de sus afirmaciones, Torres informó que fueron depositadas varias instancias y notificaciones ante el tribunal electoral por parte de dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte, en las que —según explicó— se cuestiona la imposición de miembros de la alta dirección en la estructura local de ese partido.

De acuerdo con el presidente municipal del PRM, estas acciones han generado una situación conflictiva que mantiene dividida a la dirigencia fupista en el municipio, luego del proceso de selección de los nuevos integrantes de su dirección local.

Niega traspaso de dirigentes

Torres negó categóricamente que algún dirigente o militante reconocido y organizado dentro de los organismos del PRM en Santo Domingo Norte haya abandonado la organización para integrarse a la Fuerza del Pueblo, como habría informado su vicepresidente.

A su entender, las declaraciones de Jiménez buscan “relegar y sofocar la gravedad de la crisis” que atraviesa su partido tras la conformación de su nueva dirección municipal.

Llamado a la militancia

El dirigente perremeísta exhortó a la militancia y a los munícipes de Santo Domingo Norte a no dejarse confundir por lo que calificó como “informaciones falsas”, y aseguró que el PRM continúa fortaleciéndose en torno a la gestión del presidente Luis Abinader y al liderazgo institucional de su alta dirección.

Según sostuvo, el partido oficialista mantiene cohesión interna y trabaja en la consolidación de su estructura territorial con miras a los próximos procesos electorales.

El intercambio de declaraciones se produce en un contexto de reacomodos internos y activismo político en las principales fuerzas partidarias del país, de cara a la reorganización de sus estructuras municipales y al posicionamiento estratégico rumbo a los próximos ciclos electorales.

