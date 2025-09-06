Primicias septiembre de 2025, actualidad despidiendo una semana e iniciando otra RD y el mundo

El presidente Danilo Medina defendiendo su honestidad, pronósticos de una mayor inflación por el alza en el dólar, un intento de contrabando con 200 mil cigarrillos decomisados en la provincia Valverde; en Una haitiana y un haitiano detenidos con serios problemas, el segundo con un millón de dólares falsos y la primera con RD$ 3.5 millones y una suma de dólares, la juramentación de la nueva dirección central de la Fuerza del Pueblo, cuatro policías haitianos que perdieron la vida, un incendio forestal en Jánico, Santiago: Francisco Javier García denunciando la inauguracion de obras no terminadas, la falta de agua potable en Pedro Brand, un fraude digital de once millones de pesos a una entidad bancaria, una dama que se lanzó de desde un tercer piso de un edificio residencial en el sector Piantini, Distrito Nacional; una propuesta para que la Junta Central Electoral (JCE) retenga los fondos del Estado a los partidos políticos en campaña política, calor sofocante, el incidente de una diputada y una agente de la seguridad del presidente Luis Abinader cuanco el mandatario encabezada un acto enPuerto Plata, el festival de encuestas a tres años de las elecciones, la ceremonia en la que el nuevo comandante general de la Armada Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez asumió la posición, sustituyendo al vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez, este último nombrado viceministro de Defensa en asuntos navales y costeros; fuegos artificiales iniciando septiembre en el sector de La Castellana, en la capital dominicana; la asamblea de dirigentes peledeistas en el Gran Santo Domingo, dos personas acusadas de estar vinculadas a una red de estafa millonaria; el muy sentido fallecimiento de María Cristina Camilo, reclamos abundantes para la prservación de las dunas de Baní; la prohibición del ingreso de haitianos a Bahamas, la inauguración de diferentes obras en Montecristi y Puerto Plata, con actos encabezados por el presidente Luis Abinader; una diputada denunciando una agresión de una agente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) en la inauguracion de un puente en Altamira, Puerto Plata; las millonarias inversiones del gobierno en Puerto Plata y Montecristi; la comidilla de la diputada por un incidente con integrantes de la seguridad presidencial; los apagones en Barahona, una riña en Cristo Rey, comidilla nacional de boca en boca, el sonadísimo caso-escándalo Maxy Montilla y la reacción del ex presidente Danilo Medina; el dólar sobrepasando el RD$ 64.00 por uno, son tems de actualidad en República Dominicana y el mundo.

Otros temas:

Cambios en alto mando en la Armada de República, con un nuevo comandante general, sub comandante general e inspector general

El progreso militar del vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, nuevo comandante general de la Armada Dominicana

Vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, es el nuevo viceministro del MIDE para Asuntos Navales y Costeros

La colocación en retiro del vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, designado asesor del presidente Luis Abinader

El contralmirante Juan Gilberto Núñez Abreu, es el nuevo inspector general de la Armada Dominicana

Otros cambios militares son:

El general de brigada piloto Jonás Reynoso Barrera, FARD, nombrado director general del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras ,Cibseguridad e Inteligencia (C5i), sustituyendo al vicealmirante Samuel Jiménez Lorenzo, ARD

Contralmirante Anthony Manuel Tadeo Jiminián Objío, nuevo sub comandante general de la Armada RD

General FARD piloto Rafael Hernández Calcaño, es el nuevo director de organización, doctrina y entrenamiento del MIDE

Coronel FARD Danieslivar Veloz Ramírez, designado sub-director de Control de Armamentos y Materiales Peligrosos de la Dirección de Inteligencia(J-2 del MIDE). Sustituyó al coronel José Raúl Rodríguez Duval, ERD.

El general de brigada Mélido J. Barrios Marte, ERD, fue sustituido por el coronel ERD Milton Castillo Nolasco, sub director de Organización, Doctrina y Entrenamiento del MIDE

Hace poco fue nombrado el capitán de naví0 Ramón Quevedo Pérez, oficial ejecutivo de la Dirección de Inteligencia J-2 del MIDE

También, al mayor Chery Manuel Figuereo Alcántara, FARD, encargado del departamento de Transportación de la Dirección de Inteligencia del MIDE, sustituyendo al teniente coronel Guillermo Jáquez Aquino, ERD

El contralmirante Pedro José Lalane fue sustituido como inspector general de la Armada, cuando fue nombrado en la posición sustituyó al entonces contralmirante Crisóstomo Martinez, quien fue llevado a la subcomandancia general, sustituyendo entonces al contralmirante Segundo Ventura Garcia (Texto redacción central de Primicias)