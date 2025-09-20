Primicias septiembre 2025, actualidad en RD y el mundo, temas que arden, Abinader en SPM y la zona fronteriza, economía y temática sobre otros sectores

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

el presidente Luis Abinader en la zona fronteriza supervisando la construcción de un complejo energético y los trabajos de construcción de la segunda etapa de la verja perimetral fronteriza, como el sistema de videovigilancia, la delincuencia en la provincia Peravia, la anunciada presencia del presidente Luis Abinader en las Naciones Unidas, el impacto dañino de los apagones, lluvias. cuestionamientos a SILSALRIL y su regulación a SENASA, el hundimiento de otra embarcación por Estados Unidos en el Caribe, el reclamo de cárcel para todos los implicados en el escándalo de corrupcion en SENASA, una armería clandestina en San Cristóbal, en la que ocuparon 33 armas; la corrupción en instituciones del Estado con amplia presencia en el contenido de los medios de comunicación y en las redes sociales, el dinamismo de la venta de inversores por los apagones,el atraco a mano armada a una farmacia en Paya, Baní; protestas de la clase media contra los apagones en diferentes sectores, la designación dela doctora Aura Celeste Fernández en la gerencia general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, el ataque en Nueva York a la colocación de publicidad del Estado a personas que no tienen medios de comunicación ni son profesionales del periodismo, el presidente Donald Trump concentrado en el ataque al narcotráfico en el Caribe, el impacto negativo de la confrontación entre diferentes naciones, reclamo de sanciones a los responsables del escándalo e irregularidades en SENASA, mayor presencia de organizaciones políticas aliadas al Partido Revolucionario Moderno(PRM) en la dirección de organismos del Estado, la deportación de 1, 231 haitianos, problemas con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Estados Unidos, el encuentro del director de prensa del presidente de la República, Alberto Caminero, reunido con periodistas dominicanos en Nueva York, rechazo a la prohibicion de doblar a la izquierda en la avenida Keneddy con Núñez de Cáceres, la visita de integrantes de la comisión de reforma policial al ex presidente Leonel Fernández, se destacan entre los temas que despiden e inician una nueva semana en República Dominincana y el mundo. La ofensiva del presidente Luis Abinader visitando y supervisando la construcción de proyectos energéticos en San Pedro de Macorís y Manzanillo,el presidente Luis Abinader en la zona fronteriza supervisando la construcción de un complejo energético y los trabajos de construcción de la segunda etapa de la verja perimetral fronteriza, como el sistema de videovigilancia, la delincuencia en la provincia Peravia, la anunciada presencia del presidente Luis Abinader en las Naciones Unidas, el impacto dañino de los apagones, lluvias. cuestionamientos a SILSALRIL y su regulación a SENASA, el hundimiento de otra embarcación por Estados Unidos en el Caribe, el reclamo de cárcel para todos los implicados en el escándalo de corrupcion en SENASA, una armería clandestina en San Cristóbal, en la que ocuparon 33 armas; la corrupción en instituciones del Estado con amplia presencia en el contenido de los medios de comunicación y en las redes sociales, el dinamismo de la venta de inversores por los apagones,el atraco a mano armada a una farmacia en Paya, Baní; protestas de la clase media contra los apagones en diferentes sectores, la designación dela doctora Aura Celeste Fernández en la gerencia general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, el ataque en Nueva York a la colocación de publicidad del Estado a personas que no tienen medios de comunicación ni son profesionales del periodismo, el presidente Donald Trump concentrado en el ataque al narcotráfico en el Caribe, el impacto negativo de la confrontación entre diferentes naciones, reclamo de sanciones a los responsables del escándalo e irregularidades en SENASA, mayor presencia de organizaciones políticas aliadas al Partido Revolucionario Moderno(PRM) en la dirección de organismos del Estado, la deportación de 1, 231 haitianos, problemas con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Estados Unidos, el encuentro del director de prensa del presidente de la República, Alberto Caminero, reunido con periodistas dominicanos en Nueva York, rechazo a la prohibicion de doblar a la izquierda en la avenida Keneddy con Núñez de Cáceres, la visita de integrantes de la comisión de reforma policial al ex presidente Leonel Fernández, se destacan entre los temas que despiden e inician una nueva semana en República Dominincana y el mundo.

OTROS TEMAS DE IMPACTO SON:

Una licitación de diez cárceles

Condenas a las violaciones sexuales grupales

La procuradora general de la República, Yeni Berenice, expresando que » por primera vez en el país la corrupción es un delito autónomo»

El demantelamiento de una red internacional de narcotráfico en RD

La entrega de Argenis «Kódigo» a la DNCD

La vandalización de una cancha en Boca Chica

El reclamo en Palavé de agua por gravedad

Un adolescente asesinado por un cigarrillo electrónico en Las Caobas

El crecimniento de la depresión en RD

El reingreso de dirigentes al PLD

La denuncia de Senén Caba sobre el deterioro de los hospitales y la privatización del sistema de salud

La solicitud de que retiren en Estados Unidos la protección a 300 mil venezolanos

El registro ilegal de defunciones en la provincia Valverde

La coerción a cinco jóvenes por una presunta violación grupal a una menor de edad

Diferentes temores de los afiliados de SENASA

Las precariedades en las escuelas de Santo Domingo Este

Una huelga en Francia

La rendición de cuentas del senador por Valverde, Odalis Rodríguez

Las presiones para que funcionarios con proyectos políticos presidenciales renuncien a las posiciones que ocupan en el gobierno

El traslado de familias que residen debajo del puente de la avenida Padre Castellanos

Denunciadas amenazas a familiares del barbero que mató la Policía Nacional en Santiago de los Caballeros

Tres muertos en el ataque de Estados Unidos a un barco de «narcotráfico en el Caribe

El presidente Donald Trump revelando que Putin le falló en gestión del conflicto de Ucrania

El arresto de cuatro profesionales de la medicina y de una alcaldesa en Valverde

El choque frontal entre Estados Unidos y Venezuela

Las amenazas a los medios críticos en Estados Unidos, rechazadas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Estados Unidos

Un entramado con falsas declaraciones de defunciones en la provincia Valverde

La falta de cupos en escuelas de San Francisco de Macorís

La muerte en Haití de un ex líder rebelde

El ex presidente Leonel Fernández juramentando profesionales en la Fuerza del Pueblo en Santiago

El despliegue de Cazas ZF-35B en Puerto Rico por Estados Unidos

Una persona que fingía muertes para el cobro de dinero

El destape sobre una plafatorma de desinformación

Una protesta por migrantes detenidos en Nueva York

El reforzamniento de la vigilancia en la zona fronteriza

El respaldo a la propuesta de que funcionarios con aspiraciones presidenciales dejen sus cargos

ECONOMIA

El impacto positivo para el país de la reducción en la tasa de interés en Estados Unidos

El subsidio de RD$ 231.1 millones a los precios de los combustibles

La expansión de ARAJET a Estados Unidos

La indexación a los impuestos en el alcohol y cigarrillos, según la DGII

El ministro de Turismo, David Collado, diciendo «no estoy desesperado»

Cuba acusando a Estados Unidos de intentar apropiarse del petróleo de Venezuela

El sargazo y su incidencia en el turismo dominicano

EdeEste enfrentando las conexiones ilegales de energía eléctrica en empresas, talleres y una radioemisora

El desprendimiento de concreto en la la línea 2-C del Metro de Los Alcarrizos

Una denuncia de violación a una propiedad privada en Las Terrenas

La supervisión del presidente Luis Abinader de la construcción de una planta eléctrica que aportá más de 400 megavatios al país

El torneo de beisbol de la LIDOM 2025-2026 y su importante impacto en la economía

El ministerio público enfrentando la piratería digital

César Fernández de la Fuerza del Pueblo, denunciando las «fallas ocultas» en la línea 2C del Metro

El taller sobre gestion ambiental realizado por el Banco Popular

La necesidad de auditar el 4% del PIB para la educación

Las deudas millonarias de SENASA con clínicas privadas

El peligro para la paz y la economía de confrontaciones entre diferentes naciones

La proyección de la inversión extranjera directa en US$ 4,800 millones en el 2025 en RD

La muy disminuida inversión pública del Estado, con apenas RD$ 50, 457 millones a septiembre 2025

Apagones afectando los hogares, comercios, industrias, mipymes y a todos los sectores productivos

Una red que comercializaba señales digitales y su defraudación a productoras cinematográficas

La condecoración de Francia a Rosa Hernández de Grullón

Yeni Berenice advirtiendo que empresas podrían ser disueltas por actos de corrupción

La auditoría de la Cámara de Cuentas a INDOTEL y otras dependencias del Estado

La estabilidad macroeconómica resaltada por el ministro de Hacienda, Magín Diaz

La importancia de invertir en vigilancia térmica, sensores de movimiento y drones en la zona fronteriza dominicana con Haití

La carretera inaugurada en la zona del Salto de Aguas Blancas, Constanza

Repudio a las escandalosas facturas eléctricas de las distribuidoras de electricidad

Las reservas internacionales de UD$ 14 mil millones del Banco Central

El Banco de Reservas destinando RD$ 21 mil millones al sector de la construcción