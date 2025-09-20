EconomiaLínea NoroesteNacionalesOpinionesPalacio NacionalVoces Nacionales e Internacionales
Primicias septiembre 2025, actualidad en RD y el mundo, temas que arden, Abinader en SPM y la zona fronteriza, economía y temática sobre otros sectores
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
La ofensiva del presidente Luis Abinader visitando y supervisando la construcción de proyectos energéticos en San Pedro de Macorís y Manzanillo, el presidente Luis Abinader en la zona fronteriza supervisando la construcción de un complejo energético y los trabajos de construcción de la segunda etapa de la verja perimetral fronteriza, como el sistema de videovigilancia, la delincuencia en la provincia Peravia, la anunciada presencia del presidente Luis Abinader en las Naciones Unidas, el impacto dañino de los apagones, lluvias. cuestionamientos a SILSALRIL y su regulación a SENASA, el hundimiento de otra embarcación por Estados Unidos en el Caribe, el reclamo de cárcel para todos los implicados en el escándalo de corrupcion en SENASA, una armería clandestina en San Cristóbal, en la que ocuparon 33 armas; la corrupción en instituciones del Estado con amplia presencia en el contenido de los medios de comunicación y en las redes sociales, el dinamismo de la venta de inversores por los apagones,el atraco a mano armada a una farmacia en Paya, Baní; protestas de la clase media contra los apagones en diferentes sectores, la designación dela doctora Aura Celeste Fernández en la gerencia general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, el ataque en Nueva York a la colocación de publicidad del Estado a personas que no tienen medios de comunicación ni son profesionales del periodismo, el presidente Donald Trump concentrado en el ataque al narcotráfico en el Caribe, el impacto negativo de la confrontación entre diferentes naciones, reclamo de sanciones a los responsables del escándalo e irregularidades en SENASA, mayor presencia de organizaciones políticas aliadas al Partido Revolucionario Moderno(PRM) en la dirección de organismos del Estado, la deportación de 1, 231 haitianos, problemas con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Estados Unidos, el encuentro del director de prensa del presidente de la República, Alberto Caminero, reunido con periodistas dominicanos en Nueva York, rechazo a la prohibicion de doblar a la izquierda en la avenida Keneddy con Núñez de Cáceres, la visita de integrantes de la comisión de reforma policial al ex presidente Leonel Fernández, se destacan entre los temas que despiden e inician una nueva semana en República Dominincana y el mundo.
OTROS TEMAS DE IMPACTO SON:
Una licitación de diez cárceles
Condenas a las violaciones sexuales grupales
La procuradora general de la República, Yeni Berenice, expresando que » por primera vez en el país la corrupción es un delito autónomo»
El demantelamiento de una red internacional de narcotráfico en RD
La entrega de Argenis «Kódigo» a la DNCD
La vandalización de una cancha en Boca Chica
El reclamo en Palavé de agua por gravedad
Un adolescente asesinado por un cigarrillo electrónico en Las Caobas
El crecimniento de la depresión en RD
El reingreso de dirigentes al PLD
La denuncia de Senén Caba sobre el deterioro de los hospitales y la privatización del sistema de salud
La solicitud de que retiren en Estados Unidos la protección a 300 mil venezolanos
El registro ilegal de defunciones en la provincia Valverde
La coerción a cinco jóvenes por una presunta violación grupal a una menor de edad
Diferentes temores de los afiliados de SENASA
Las precariedades en las escuelas de Santo Domingo Este
Una huelga en Francia
La rendición de cuentas del senador por Valverde, Odalis Rodríguez
Las presiones para que funcionarios con proyectos políticos presidenciales renuncien a las posiciones que ocupan en el gobierno
El traslado de familias que residen debajo del puente de la avenida Padre Castellanos
Denunciadas amenazas a familiares del barbero que mató la Policía Nacional en Santiago de los Caballeros
Tres muertos en el ataque de Estados Unidos a un barco de «narcotráfico en el Caribe
El presidente Donald Trump revelando que Putin le falló en gestión del conflicto de Ucrania
El arresto de cuatro profesionales de la medicina y de una alcaldesa en Valverde
El choque frontal entre Estados Unidos y Venezuela
Las amenazas a los medios críticos en Estados Unidos, rechazadas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Estados Unidos
Un entramado con falsas declaraciones de defunciones en la provincia Valverde
La falta de cupos en escuelas de San Francisco de Macorís
La muerte en Haití de un ex líder rebelde
El ex presidente Leonel Fernández juramentando profesionales en la Fuerza del Pueblo en Santiago
El despliegue de Cazas ZF-35B en Puerto Rico por Estados Unidos
Una persona que fingía muertes para el cobro de dinero
El destape sobre una plafatorma de desinformación
Una protesta por migrantes detenidos en Nueva York
El reforzamniento de la vigilancia en la zona fronteriza
El respaldo a la propuesta de que funcionarios con aspiraciones presidenciales dejen sus cargos
ECONOMIA
El impacto positivo para el país de la reducción en la tasa de interés en Estados Unidos
El subsidio de RD$ 231.1 millones a los precios de los combustibles
La expansión de ARAJET a Estados Unidos
La indexación a los impuestos en el alcohol y cigarrillos, según la DGII
El ministro de Turismo, David Collado, diciendo «no estoy desesperado»
Cuba acusando a Estados Unidos de intentar apropiarse del petróleo de Venezuela
El sargazo y su incidencia en el turismo dominicano
EdeEste enfrentando las conexiones ilegales de energía eléctrica en empresas, talleres y una radioemisora
El desprendimiento de concreto en la la línea 2-C del Metro de Los Alcarrizos
Una denuncia de violación a una propiedad privada en Las Terrenas
La supervisión del presidente Luis Abinader de la construcción de una planta eléctrica que aportá más de 400 megavatios al país
El torneo de beisbol de la LIDOM 2025-2026 y su importante impacto en la economía
El ministerio público enfrentando la piratería digital
César Fernández de la Fuerza del Pueblo, denunciando las «fallas ocultas» en la línea 2C del Metro
El taller sobre gestion ambiental realizado por el Banco Popular
La necesidad de auditar el 4% del PIB para la educación
Las deudas millonarias de SENASA con clínicas privadas
El peligro para la paz y la economía de confrontaciones entre diferentes naciones
La proyección de la inversión extranjera directa en US$ 4,800 millones en el 2025 en RD
La muy disminuida inversión pública del Estado, con apenas RD$ 50, 457 millones a septiembre 2025
Apagones afectando los hogares, comercios, industrias, mipymes y a todos los sectores productivos
Una red que comercializaba señales digitales y su defraudación a productoras cinematográficas
La condecoración de Francia a Rosa Hernández de Grullón
Yeni Berenice advirtiendo que empresas podrían ser disueltas por actos de corrupción
La auditoría de la Cámara de Cuentas a INDOTEL y otras dependencias del Estado
La estabilidad macroeconómica resaltada por el ministro de Hacienda, Magín Diaz
La importancia de invertir en vigilancia térmica, sensores de movimiento y drones en la zona fronteriza dominicana con Haití
La carretera inaugurada en la zona del Salto de Aguas Blancas, Constanza
Repudio a las escandalosas facturas eléctricas de las distribuidoras de electricidad
Las reservas internacionales de UD$ 14 mil millones del Banco Central
El Banco de Reservas destinando RD$ 21 mil millones al sector de la construcción
PRESIDENTE LUIS ABINADER SUPERVISO TRABAJOS SEGUNDA ETAPA DE VERJA PERIMETRAL FRONTERIZA
En Dajabón, el presidente Luis Abinader supervisó los trabajos de construcción de la segunda etapa de la verja perimetral fronteriza y del sistema de videovigilancia, que incluye la instalación de 25 kilómetros de fibra óptica.
El muro, desde Manzanillo hasta Dajabón, cuenta con cámaras térmicas y de alta definición, drones, sensores de movimiento y otros equipos de última generación para garantizar la seguridad en nuestro país.