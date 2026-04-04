Primicias recorre tradicionalmente pueblos de RD en Semana Santa

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El periódico Primicias, elaborado a base de la investigación periodística, con temas inéditos, aprovecha los días de Semana Santa para recorrer los diferentes pueblos, donde predomina mayoritariamente el catolicismo recogimiento familiar, la reflexión y el ecoturismo.

La presencia de este medio de comunicación garantiza una comunicación de calidad profesional, ética y pluralista.

Cada uno de colaboradores y los analistas de Primicias escuchan las voces comunitarias en Semana Santa y todo el año.

Las de los obispos y arzobispos.

Las de sacerdotes.

Investigan la movilidad y la economía en la Semana Santa.

La gastronomía criolla en Semana Santa.

Primicias orienta para evitar accidentes en las vías publicas.

Para que la poblacion escuche las orientaciones oficiales del Centro de Operaciones de Emergencias.

Las orientaciones de la Defensa Civil.

Los boletines sobre el clima.

Todo para una Semana Santa tranquila

El siguiente video nos presenta una tarde en Punta Cana, una belleza del impresionante turismo dominicano.

(Parroquia del Oratorio María Auxiliadora, con grandes aportes de los salesianos al país).

(La Semana Santa es ideal para recordar la historia.El Museo 26 de Julio en Moca recuerda un importante acontecimiento historico a finales del siglo XIX)

( Cap Cana, gran poder en el turismo dominicano).

(El higo, una fruta que identifica a San José de Ocoa)

(Juan Cruz Triffolio con el padre Gregorio Alegría.Una conversación provechosa para la nación dominicana).

(Una de las misas, siempre a casa llena, en la Iglesia del Oratorio María Auxiliadora, en la capital dominicana).

(Esteban Delgado y Alex Jiménez, director de Primicias, analizaron el programa Coloquio, la importancia dela educación vial y la Semana Santa 2026).

(El director de Primicias, Alex Jiménez, investigó la expansión de Cap Cana en la provincia de La Altagracia, con grandes aportes a la economia de la nación).

Pie de foto

Las habichuelas con dulce presente de manera militante en la Semana Santa de República Dominicana.

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