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Primicias RD 2026, actualidad RD y el mundo, condena al atentado contra Trump

PERIODICO PRIMICIAS26 de abril de 2026
3 1 minuto de lectura

Por Alex Jiménez

La condena y repudio del liderazgo  mundial al atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente Luis Abinader definiendo como cobarde el  atentado contra el presidente Donald Trump; el regreso de España  al país del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodriguez; convocatorias de protestas en comunidades del Cibao,  un atentado en Colombia, los motivos anticristianos que habrían llevado  a una persona sospechosa a un tiroteo en Washington,  capital de Estados Unidos; los tres atentados contra el presidente Trump en dos años; la cena de Trump con periodistas de la Casa Blanca, la supervisión en la zona fronteriza del ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernandez Onofre; veintidos comunidades incomunicadas por las lluvias, protestas en Gazcue por un apagón, otros apagones han afectado en los últimos días a Sabana Grande de Boyá y a la calle prolongación Desiderio Arias, en la capital dominicana; elecciones en los clubes Naco y Paraíso, el combate al trabajo infantil, el ataque con una piedra a un vehículo, hecho en el que fue herida  una dama de 79 años  en la avenida Las Américas, cuando retornaban del Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, son temas de actualidad en República Dominicana y el mundo.

OTROS TEMAS

El encuentro de la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, con  el doctor José Ernesto Fadul

El recorrido de Leah Campos en la Zona Colonial en la semana

La nueva composición de la Suprema Corte de Justicia, con la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura,  tema en tertulias económicas y políticas

Los 61 años de la guerra de abril de 1965

La evacuación del presidente Trump de una cena con  periodistas de la Casa Blanca

El arsenal ocupado a una persona en Barahona, otro tema en el fin e inicio  de una nueva semana

La noticia del suicidio  de un ex teniente coronel  condenado recientemente a 30 años por narcotráfico

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