Primicias RD 2026, actualidad RD y el mundo, condena al atentado contra Trump

Por Alex Jiménez

La condena y repudio del liderazgo mundial al atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente Luis Abinader definiendo como cobarde el atentado contra el presidente Donald Trump; el regreso de España al país del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodriguez; convocatorias de protestas en comunidades del Cibao, un atentado en Colombia, los motivos anticristianos que habrían llevado a una persona sospechosa a un tiroteo en Washington, capital de Estados Unidos; los tres atentados contra el presidente Trump en dos años; la cena de Trump con periodistas de la Casa Blanca, la supervisión en la zona fronteriza del ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernandez Onofre; veintidos comunidades incomunicadas por las lluvias, protestas en Gazcue por un apagón, otros apagones han afectado en los últimos días a Sabana Grande de Boyá y a la calle prolongación Desiderio Arias, en la capital dominicana; elecciones en los clubes Naco y Paraíso, el combate al trabajo infantil, el ataque con una piedra a un vehículo, hecho en el que fue herida una dama de 79 años en la avenida Las Américas, cuando retornaban del Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, son temas de actualidad en República Dominicana y el mundo.

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