Primicias marzo 2026, actualidad en RD y el mundo, línea dura acordada contra narcoterroristas en EU y AL, otros temas de impacto

El natalicio 89 del doctor José Francisco Peña Gómez, el inolvidable líder de masas, recordado por Efemérides Patrias; la intensificación de la guerra en Medio Oriente, el ataque ala embakada de Estados Unidos en Bagdad, el alto en las redadas reclamado por la gobernadora de Nueva York, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, resaltando al doctor José Francisco Peña Gómez como un padre de la democracia dominicana; la participación del presidente Luis Abinader en la cumbre convocada por el presidente Donald Trump, el respaldo del país a una coalición contra el narcotráfico, el liderazgo latinoamericano reunido en una cumbre liderada por el presidente Donald Trump en Miami, Florida; el abuso de un agente policial que lanzó gas pimienta a periodistas y desenfundó su arma, el rechazo creciente contra los abusos contra la prensa, el repudio del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) a la agresión policial a tres periodistas, el sonado caso de la profesora a la cual atribuyen maltratar una niña de dos años obligándola a comerse su propio vómito en una guardería en el sector de Alma Rosa, Santo Domingo Este; el cierre de la oficina de la DEA en el país, la ayuda a la seguridad fronteriza que sale a relucir en un recorrido en la frontera entre el Haití y República Dominicana de un senador de Estados Unidos; la precariedad en varios centros educativos denunciada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), los tres agentes policiales sorprendidos en fraglante delito en Las Matas de Farfán; la inseguridad en Cancino Adentro, Santo Domingo Este; el combate a los narcoterroristas acordados por Estados Unidos y Latinoamérica, son temas que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana y el mundo.

OTROS TEMAS

El presidente de Rusia, Putin, sugiriendo la vía diplomática en el conflicto con Irán

La denuncia de que un regidor habría abusado de su nieta en Nigua

La protesta de La Cuaba contra un vertedero

La coalición militar contra los carteles del narcotráfico en Latinoamérica

El abandono del parque Villa Carmen, Santo Domingo Este

El deterioro en la recogida de basura en la calle Florinda Soriano, en el sector La Castellana, en el Distrito Nacional

Los dos mil dominicanos que residen en países del Medio Oriente

La protesta por la crisis de agua potable en Baní

El peligro de los asaltos en los sectores Bella Vista, Piantini, Herrera y muchos otros en el Gran Santo Domingo

Las interrogantes del puerto espacial anunciado por el presidente Luis Abinader

Motoconchistas y deliverys contaminando los parques, los usan para estacionarse

El reclamo de la construcción de escuelas en las provincias Hermanas Mirabal y Duarte

Otra víctima de la violencia de género en Moca, Espaillat

Un fracasado intento de enviar drogas a Australia

La ofensiva antinarcóticos de Estados Unidos anunciada por Peter Hegseth

La nueva defensa contratada por Alexis Medina

La sustitución de la Secretaría de Seguridad Nacional en Estados Unidos

El lanzamiento de piedras a vehículos en horas de la noche en la avenida Ecológica, Santo Domingo Este

Chavistas reivindicando a su líder Chávez, en Venezuela

El daño a la democracia de legisladores a candidaturas independientes

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Venezuela y Estados Unidos

La escogencia del candidato presidencial del PLD a final de año

Los ataques de mayor profundidad en Irán anunciados por Estados Unidos

La supresión de las candidaturas independientes encontrando repudio en amplios sectores

La ofensiva de Irán con los drones de su ejército

La participación dominicana en la asamblea intenacional de ministros de justicia

La agencia regional contra el narcotráfico que crearán Francia y República Dominicana

El mortal ataque contra una escuela primaria en Irán

El sistema de drones que enviará Estados Unidos a Medio Oriente luego del éxito en Ucrania

El presidente Donald Trump haciendo énfasis en el dominio de Estados Unidos en América Latina

El presidente Donald Trump pronosticando que Cuba caerá pronto

El ataque de Irán a una base de Estados Unidos

La venganza que promete Irán posterior al hundimiento de guerra por parte de Estados Unidos

La suspensión de un agente policial que manipuló su arma y lanzó gas pimienta a periodistas en un sector de Santo Domingo Este

El cambio que debaten en Honduras sobre sus relaciones con China y Taiwan

El daño de los paros en las escuelas

La ayuda de Rusia a Irán con ionformaciones claves

ECONOMIA

En el plano económico, resaltan:

La temática caliente que expuso el ministro de Hacienda y Economía, doctor Magín Díaz, en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer por el Voluntariado Banreservas con el evento Dos Orígenes, un propósito

La decisión de Cuba de permitir las alianzas pública y privada

La importancia de una empresa estratégica para la economía, AES Dominicana

Irán negando el cierre del estrecho de Ormuz

Un incendio en un campo de caña en San Pedro de Macorís

Los crecientes temores de incrementos en los precios de la comida y los combustibles por los efectos de la guerra en Irán

Aviones ensamblados localmente

La duplicación de las operaciones con una nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao

La celebración de la XVIII Cumbre Iberoamericana del Seguro

La visita que le hizo la embajadora de Estados Unidos a la fabrica de cigarros Arturo Fuente, en Santiago de los Caballeros

El fallecimiento de Tula Chalas, a los 101 años, aportando a la fabricación de dulces en la empresa que lideró en vida en El Seibo. La consideran la Reina del dulce en el Este del país.

El gobierno dominicano preparado para los impactos de la guerra en Irán

El impacto de la incertidumbre global en la economía dominicana

Las presiones de Estados Unidos agravando la situación energética de Cuba

La capacidad de REFIDOMSA para almacenar más de un mes de combustibles

La impugnación ante un tribunal de los aranceles del 15% anunciados por el presidente Trump

Las exportaciones mineras superiores a los US$ 2,590 millones en el 2025

La supuesta aprobación arbitraria de un cementerio privado enSanto Domingo Este

La crisis eléctrica afectando las clases en La Habana, Cuba

Las amenazas de Trump provocando el respaldo de Alemania a España

La oficina virtual de la Superintendencia de Seguros

El temor de China de quedarse sin petróleo y gas

El apagón eléctrico masivo impactando una gran parte de Cuba

El precio del petróleo a 92 dólares el barril por las tensiones en Medio Oriente

Los RD$ 72, 096 milones que recaudó en febrero pasado la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

El anuncio de construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la provincia María Trinidad Sánchez

La DGII superando en febrero 2026 la meta de recaudación

El incumplimiento de las promesas para la construcción de parqueos públicos

El impacto de las tensiones internacionales en la economía, petróleo, sector agropecuario, turismo, energía y otros renglones

El alto costo económico y social del caos vehicular

