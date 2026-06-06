Primicias junio 2026, artículo 208 de nuevo código penal, contrario a decisión del Tribunal Constitucional, ¿intento de terrorismo judicial contra periodistas y medios de comunicación por denuncias de interés general?, alerta en medios y periodistas, otros temas de impacto

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El artículo 208 del nuevo Código Penal, contrario a una decisión del Tribunal Constitucional, ¿terrorismo judicial contra periodistas y medios de comunicación?, tema vital para la democracia dominicana, los medios y la clase periodística, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, alertando sobre las disposiciones sobre difamación e injuria en el nuevo código penal, rechazo creciente a un retroceso que pudiera afectar la libertad de expresión y difusión del pensamiento en el país, las lluvias, la creciente condena a los intentos de derrocar al presidente de Bolivia, la República Dominicana entre los países que condenan ese intento, el rechazo a la construcción de un puente seco en Jimaní, la graduación de 1,149 profesionales en la Pontificia Unibesidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), las más de 73 mil denuncias de violencia de género,sexual e intrafamiliar registrada por el Ministerio Público, el error de legisladores en contradecir decisiones trascendentales del Tribunal Constitucional, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, alarmada por la violencia intrafamiliar y de género, la alta carga impositiva castigando la aviación en Latinoamérica, un desbloqueo de una carretera dejando varios policías heridos en Bolivia, las elecciones en Perú, el cumpleaños del ex presidente cubano Raúl Castro, el muy difícil momento que vive Cuba por los efectos del bloqueo de Estados Unidos, Ucrania atacando de nuevo a Rusia, son temas de impacto en Primicias en lo que va de junio 2026 en República Dominicana y el mundo.

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