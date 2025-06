Primicias Final Junio 2025: Temas Económicos y Bancarios Impactantes

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El conversatorio Rompiendo Mitos sobre el Plástico, el alza en el precio del petróleo, los RD$ 120 millones donados por el Banco Popular Dominicano a instituciones sin fines de lucro en el primer semestre del año, el anunciado VI Foro del Mercado de Valores, incremento en el precio del petróleo y subsidios a los combustibles y al sector eléctrico, el liderazgo dominicano en la inversión exetranjera directa, el Banco de Reservas con su agresivo programa de inclusión bancaria, el reforzamiento de la lucha contra el robo de medidores eléctricos en el Cibao, millones de mangos perdiéndose en los campos productivos, el fesetival de las flores en Jarabacoa, la fiscalización de autobuses fuera de ruta, la inversión en un programa de reforestación con 40 mil planas en Santo Domingo Este, la colocación de postes del tendido eléctrico en el Puente de la 17, las deficiencias que ven en el plan de tránsito del gobierno La Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el fallecimiento del periodista Gilberto Hernéndez, quien fue editor económico del periódico El Nuevo Diario; el anuncio de inversión de ProIndustria RD$ 60 millones en el Parque Industrial de Tamboril, diferentes instituciones enfrentando el trabajo infantil en el país, el crecimiento de las remesas en lo que va de año, despiden el sexto mes del año 2025 en materia económica y bancaria en República Dominicana y el mundo.

Otros temas económicos y bancarios son:

El crecimiento de la inversión privada en Punta Rusia, Montecristi

La importancia de Pro-Usuario, de la Superintendencia de Bancos, para la sociedad dominicana

La Bolsa de Carbono Azul que impulsan en RD

La Tecnología Petrolera

Los aportes al turismo dominicano de la playa La Ensenada. en la ruta Montecristi-Puerto Plata

La trascendental importancia del encuentro de los presidentes Luis Abinader y Lula Da Silva, de Brasil

Carolina Mejía sugiriendo un muro ecológico y económico en la frontera

La importancia de la Feria del Mango para la Economía del Suroeste de RD

El informe sobre el desplome del techo del Jet Set

Abogado asegura que Antonio Espaillat ya pagó la fianza y responde al Ministerio Público

La CEPAL abordando el tema del envejecimiento demográfico en América Latina

Los 81 mil millones intyectados por el Banco Central para dinamizar la economía dominicana

El reducido crecimiento económico pronosticado por economistas dominicanos en este 2025

El impacto de los 81 mil millones de pesos inyectados por el Banco Central, tasas de interés y tipño de cambio

La contundente expresión del doctor Magín Díaz de cuando el elefante fiscal se come la inversión

Hipólito se muestra «pesimista» ante las nuevas medidas del tránsito en el Gran Santo Domingo

CNTU propone transporte colectivo estatal para empleados públicos y reducir tapones

Alcaldía de SDE inicia jornada de siembra de 40 mil árboles en todo el municipio

La inversión en 13 kilómetros más en el Muro Fronterizo en Dajabón

De tres a cinco años de prisión podría ser condenado quien lleve a cabo un desalojo sin una orden judicial

La celebracion del festival de las flores en Jarabacoa

RD y EU afianzan cooperación en seguridad y contra tráfico ilícito

El Plan de Tránsito no incluye las paradas de autobuses, dice el PLD

Superintendencia de Seguros impulsa igualdad de género como compromiso institucional

El incremento del consumo de agua y de energía eléctrica por el verano

Fuerza del Pueblo advierte fracaso del “plan de tránsito del gobierno” por graves omisiones

SENPA y Medio Ambiente intensifican acciones contra la captura y comercialización ilegal de especies en veda

Desmantelan red de contrabando de armas desde EE.UU. hacia RD

RD y EU afianzan cooperación en seguridad y contra tráfico ilícito

Arrestan hombre que se hacía pasar por contratista de Edeeste para extorsionar comercios

El sargazo afecta negocio y turismo de la costa de Punta Cana

RD busca nuevos mercados para absorber excedente de mango y en defensa ante aranceles de EE.UU.

Dan primer palazo para la extensión del muro fronterizo

Trump revela un «posible» acuerdo con la Universidad de Harvard, tras meses de pugna

Trump dice que «España siempre ha pagado muy poco» como miembro de la OTAN

Israel abre fuego contra un grupo de civiles matando a decenas de ellos en Ciudad de Gaza

Abinader destacando aumento de 23.6% en las exportaciones dominicanas

Hijas Rubby Pérez piden una indemnización $435 millones

Nuevo horario de trabajo en instituciones públicas comenzará el 1 de julio

Las instituciones que operan 24/7 no modificarán sus horarios con el nuevo plan de tránsito

Nuevos vagones del Metro SD serán incorporados en un mes con la promesa de acabar con largas filas

Director de Verón dice que tensión con Higüey detiene inversiones y pagos por uso de suelo

Desde julio, anuncian prohibirán giros a la izquierda en 38 intersecciones del Gran Santo Domingo

FP denuncia en circunvalación Moca hay descontrol financiero

Santiago, grita por el auxilio del Yaque del Norte

Baní, con la celebración de la Expo Mango 2025 en homenaje a Limber Cruz

«Nadie sabe lo que voy a hacer», dice Trump sobre atacar Irán

Puerto Príncipe está nuevamente sin electricidad por cierre forzoso de central hidroeléctrica

CONVERSATORIO ROMPIENDO MITOS SOBRE EL PLASTICO

El evento contó con la participación especial del experto colombiano Cristian Halaby Fernández, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico de Colombia.

La Asociación Dominicana de la Industria del Plástico (ADIPLAST) realizó este jueves el conversatorio “Rompiendo mitos sobre el plástico”, promoviendo una visión más sostenible sobre los envases y empaques, fundamentales para preservar la inocuidad de los alimentos y evitar el desperdicio.

El evento se llevó a cabo en el salón empresarial de la Torre de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), y contó con la participación especial del experto colombiano Cristian Halaby Fernández, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico de Colombia. La moderación estuvo a cargo de Circe Almánzar, asesora y consultora empresarial, y asistieron representantes de las empresas Plastifar, Termopac, Termoenvases y Andosa.

Durante la apertura del conversatorio, José María Munné, director ejecutivo de ADIPLAST, dio la bienvenida a los asistentes y subrayó la importancia de abrir espacios de diálogo técnico para desmontar mitos sobre el plástico y visibilizar las soluciones sostenibles que ya impulsa la industria nacional. Recordó que el sector del plástico en República Dominicana está compuesto por más de 470 empresas que generan alrededor de 42,000 empleos y aportan más de RD$59,000 millones en ventas anuales, con exportaciones superiores a los US$700 millones.

Destacó además el encadenamiento productivo de esta industria con sectores clave como agroindustria, construcción, farmacéutica y zonas francas. Munné reiteró el compromiso del sector con una transición sostenible, basada en reglas claras, evidencia científica y colaboración público-privada, al tiempo que llamó a evaluar modelos regionales exitosos que han priorizado la biodegradación validada y la educación ambiental por encima de la prohibición.

Por su parte, durante su intervención, Halaby Fernández, quien preside una iniciativa que agrupa a más de 150 empresas en Colombia para transformar la industria hacia modelos sostenibles, desmontó varios mitos comunes sobre el plástico. Aseguró que no existe ningún estudio científico que determine que el uso del foam (poliestireno expandido) tenga efectos sobre la salud humana, y recalcó que sí es reciclable y puede ser desarrollado con aditivos biodegradables.

“No es el material el problema, sino lo que hacemos con él. El plástico bien gestionado puede ser parte de la solución. Lo importante es tener diferentes alternativas que promuevan la economía circular: el reciclaje, la innovación y la aceleración de la biodegradación son las respuestas de la industria”, afirmó.

El especialista citó varios mitos frecuentes, como la creencia de que los empaques no son necesarios para frutas y verduras, que los productos biodegradables se convierten en micro plásticos o que no desaparecen del todo”.

También explicó que el desperdicio de alimentos representa cerca del 8 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, por lo que los envases juegan un rol crucial en su conservación. Hizo un repaso técnico por los principales tipos de plásticos y sus usos: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP y PS, entre otros.

Biopacto y acciones concretas

Como alternativa de futuro, Halaby propuso adoptar plenamente la economía circular, basada en las “9R”: rediseñar, reducir, reutilizar, reciclar, renovar, recuperar, reparar, remanufacturar y repensar. En ese sentido, enfatizó que la educación ambiental y la separación en la fuente son claves para evitar que los residuos lleguen a ríos, costas y suelos.

En el conversatorio se abordó también el uso del foam en la República Dominicana, donde este material es esencial en la cadena de expendio de alimentos de bajo costo, desde los comedores económicos del Gobierno hasta los negocios ambulantes, colmados, fondas y microempresas.

Uno de los anuncios destacados del encuentro fue la ampliación del acuerdo BIOPACTO, un compromiso de autorregulación suscrito por las empresas Plastifar, S. A., y Termopac Industrial, S. A., al que ahora se suman Termoenvases y Andosa. Esta alianza busca impulsar la sostenibilidad del sector a través de tecnología que permite acelerar la biodegradación del plástico, desarrollar un sistema integrado de gestión y recolección de residuos de foam, reducir su impacto en el ambiente y promover el reciclaje.

Esta iniciativa se complementa con el programa NUVI FOAM, que ya incluye rutas de recolección diferenciada, centros de acopio, campañas educativas en comunidades y alianzas con recicladores y gobiernos locales.

Desde ADIPLAST se reiteró que el sector industrial no se opone al cambio, y que ha invertido en soluciones sostenibles. Sin embargo, se solicitó un marco legal que reconozca los materiales biodegradables, así como apoyo institucional, tiempo y acompañamiento para una transición ordenada que no deje a miles de personas atrás.

Banco Popular dona RD$120 millones a instituciones sin fines de lucro en el primer semestre

Aportes fortalecen proyectos en educación, inclusión y salud a nivel nacional

El Banco Popular Dominicano informó que durante el primer semestre de 2025 otorgó donativos por RD$120 millones a 323 organizaciones sociales e instituciones aliadas sin fines de lucro, dedicadas al desarrollo social y humano, reafirmando así su cercanía con las necesidades de las comunidades y su compromiso con el desarrollo sostenible de la sociedad dominicana.

Este anuncio se realizó durante un encuentro con 36 de estas instituciones aliadas sin fines de lucro, cuyos responsables acudieron como representación a la sede corporativa de la Torre Popular, donde fueron recibidos por el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua; el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable, señor José Mármol; y la vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Banca Responsable, señora Mariel Bera, entre otros ejecutivos de la entidad financiera.

Durante su intervención, el señor Paniagua destacó la responsabilidad asumida por la institución al “apoyar activamente a organizaciones que mejoran la calidad de vida de la población, especialmente en los sectores más vulnerables”. Subrayó que “esta vocación de servicio responde a la preocupación de la entidad por los que menos tienen” y forma parte esencial del modelo de banca responsable que promueve la organización financiera.

Como parte del programa, se presentó un video testimonial en el que tres fundaciones que recibieron el apoyo del Popular compartieron cómo los recursos recibidos han sido claves para impulsar la innovación científica, la inclusión de personas con discapacidad y la atención oncológica pediátrica.

En el evento estuvieron presentes los señores Juan Lehoux, vicepresidente ejecutivo Senior de Tecnología y Operaciones; Luis E. Espínola, vicepresidente ejecutivo Senior de Negocios Nacionales e Internacionales; Francisco Ramírez, vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales, y Robinson Bou, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales y de Inversión.

Asimismo, los señores Felipe Suárez Parra, vicepresidente ejecutivo de Gestión Integral de Riesgos; Sergio Solari, vicepresidente ejecutivo de Tecnología de Negocios; María Povedano, vicepresidenta ejecutiva de Gestión Humana, Transformación Cultural, Sistemas y Procesos, y Eugene Rault Grullón, vicepresidente ejecutivo de Servicios Digitales Popular.

También asistieron, los señores Ricardo de la Rocha, vicepresidente de Negocios Corporativos y Empresariales de la Zona Norte, y Juan Mario Franco, vicepresidente ejecutivo de Transformación y Planificación Estratégica.

APB CELEBRARÁ EL VI FORO DEL MERCADO DE VALORES CON UN ENFOQUE EN LA VOLATILIDAD ECONOMICA GLOBAL, IMPACTO Y OPORTUNIDADES EN MERCADOS REP. DOM.

La Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB) anunció la celebración de la sexta edición del Foro del Mercado de Valores, el principal evento del mercado de valores dominicano, a celebrarse el martes 8 de julio en el Garden Tent del Hotel Embajador.

El Foro del Mercado de Valores ha contado con la participación por más de 350 personas, donde se agrupan los principales actores del mercado: órganos de supervisión y gubernamentales, puestos de bolsas, administradoras de fondos de inversión, bolsa y mercados de valores, depósito centralizado de valores, fiduciarias, emisores de oferta pública, inversionistas institucionales, sector empresarial, y público en general interesado en los importantes temas de interés que cada año trae.

En esta ocasión, el tema central abarcará la actualidad económica en los mercados globales y su impacto en el mercado dominicano: “Volatilidad en los Mercados: Oportunidades en tiempos de incertidumbre”, marcado por un entorno de fluctuaciones de precios en las principales bolsas del mundo, comercio internacional, política monetaria, logística, disrupciones tecnológicas, que representan retos en los mercados de capitales a nivel global y de manera especial visto bajo la perspectiva del mercado dominicano.

La presidenta ejecutiva de la APB, Katty Cepeda, destacó que este foro se ha consolidado como un espacio de alto nivel para el análisis, la formación y el intercambio de perspectivas sobre el presente y futuro del mercado de capitales. “Esta nueva edición buscará responder a una interrogante clave: ¿cómo pueden los actores del mercado y del sector empresarial convertir la incertidumbre global en una ventaja competitiva?”, señaló.

Como parte central del programa, se contará con la participación del destacado economista internacional Daniel Lacalle, quien impartirá la conferencia magistral. Lacalle es doctor en economía, gestor de fondos de inversión, autor de best sellers y asesor de instituciones públicas y privadas a nivel internacional. Ha ocupado posiciones de liderazgo como economista jefe en firmas financieras europeas y actualmente es profesor de economía global y finanzas en instituciones como el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), la UNED y el IE Business School.

Su intervención ofrecerá un análisis profundo sobre las fuerzas que están reconfigurando la economía global —como la inflación, la política monetaria, la crisis energética y las tendencias estructurales del sistema financiero— y sus implicaciones para economías emergentes como la dominicana. Con un enfoque estratégico, Lacalle brindará herramientas clave para interpretar el panorama actual y tomar decisiones informadas en materia de inversión, planificación económica y gestión empresarial.

Además de la conferencia central, el foro incluirá un panel empresarial de alto nivel con la participación de tres destacados líderes de sectores clave para la economía dominicana:

Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). Roberto Herrera, presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE).

presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE). Ernesto Martínez, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC).

Este panel compartirá experiencias y perspectivas sobre el impacto de la volatilidad global en sus industrias, así como las decisiones estratégicas adoptadas para mitigar riesgos, adaptarse al cambio y capitalizar oportunidades. Será un espacio valioso para conocer cómo el sector privado dominicano está respondiendo con resiliencia, innovación y pensamiento a largo plazo.

Superintendencia de Seguros impulsa igualdad de género como compromiso institucional permanente

Taller coordinado con el Ministerio de la Mujer fortalece el enfoque inclusivo que garantizará avances en materia de equidad de derechos.

El superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, instruyó a los directivos de la institución a asumir el enfoque de equidad de género como “un acto permanente de compromiso”, orientado a superar las barreras de igualdad de derechos, promover la equidad de oportunidades y contribuir al cierre de brechas en el entorno laboral.

Así lo expresó durante el Taller de Inducción al Comité de Transversalización de Género, realizado en coordinación con el Ministerio de la Mujer, en el que se sentaron las bases para facilitar los procesos institucionales asociados a la integración de políticas de protección, inclusión y equidad.

“No puede haber estabilidad económica, social y política si no se superan las barreras que impiden mayores niveles de igualdad. La creación de la Unidad de Género no solo forma parte de una política pública gubernamental, ni es una obligación ni un acto ordinario. Nosotros aspiramos a que sea un ejercicio permanente de conciencia, un acto de fe y de compromiso”, recalcó.

Por su parte, la encargada de Igualdad de Género de la SIS, Yazmín Vicente, valoró la creación de la Unidad de Igualdad de Género (UIG) y su Comité como un paso determinante para “fomentar una cultura institucional más inclusiva, propiciar un ambiente sano, equitativo y con un verdadero sentido práctico de humanidad”.

La capacitación fue impartida por Rosa Matos, directora de Transversalidad de Igualdad, e Isabel Frías, encargada del Departamento de Transversalización de Género en el Sector Público y Privado del Ministerio de la Mujer, quienes abordaron temas clave sobre el rol del Comité como instancia interdepartamental.

Durante su exposición, destacaron la relevancia del Comité de Transversalización de Género como un órgano encargado de monitorear el cumplimiento de políticas orientadas al cierre de brechas de género, en consonancia con la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el PLANEG III y compromisos internacionales asumidos por el país.

EDENORTE refuerza acciones contra el robo de medidores eléctricos y garantiza protección a sus clientes

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) informó que ha intensificado las acciones estratégicas para enfrentar el robo sistemático de medidores eléctricos, delito que ha venido afectando a múltiples comunidades, especialmente en el barrio La Piña del distrito municipal Santiago Oeste.

La institución aseguró que ha sometido a la justicia en varias ocasiones a individuos sorprendidos en flagrante delito, y que actualmente trabaja junto a las autoridades competentes en la identificación de los negocios donde los delincuentes venden los aparatos robados, con el objetivo de también llevar a sus responsables ante los tribunales.

En respuesta a informaciones incorrectas difundidas en algunos espacios, EDENORTE aclaró que no cobra a los usuarios por los medidores sustraídos.

Desde Edenorte se procede a colocar una conexión directa temporal en los hogares afectados hasta reponer el medidor con las seguridades necesarias, sin representar costos adicionales para los clientes.

“El robo de medidores no solo constituye un delito penal, sino que afecta directamente a familias que se quedan sin servicio eléctrico, muchas veces durante la madrugada, generando incomodidades y riesgos, por eso, no estamos escatimando esfuerzos en combatir esta práctica con todos los recursos institucionales y legales a nuestro alcance”, expresó la entidad.

En el barrio La Piña, donde se han reportado varios casos recientes, los residentes denuncian que los delincuentes aprovechan la accesibilidad de los medidores para sustraerlos, dejando solamente un hueco en las instalaciones, donde los dispositivos son desmontados para extraer componentes de cobre y posteriormente vendidos en metaleras, según testigos.

EDENORTE exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades denunciando cualquier sospecha de robo de medidores, comercialización ilegal de partes o instalación irregular, reiterando su compromiso con la seguridad del sistema eléctrico y la tranquilidad de sus clientes.

Women’s Energy Network presenta capítulo en República Dominicana y reconoce a mujeres líderes del sector energético





Durante el evento, la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, recibió un reconocimiento especial por su impulso al desarrollo del sector energético. También fueron distinguidas con membresías honoríficas Amelia Vicini, Elena Viyella y Rosa Margarita Bonetti de Santana por su trayectoria y contribuciones al fortalecimiento de esta industria en el país.



En un acto encabezado por la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, quedó formalmente presentado el capítulo dominicano de Women’s Energy Network (WEN), una organización global que promueve el desarrollo profesional y el liderazgo de las mujeres en el sector energético.



El lanzamiento de WEN República Dominicana (WEN-RD) representa un hito para el país, al convertirse en el segundo capítulo internacional de esta prestigiosa red internacional, que cuenta con más de 7,000 personas afiliadas y 27 capítulos alrededor del mundo.



El ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, quien tuvo a su cargo las palabras iniciales del acto, destacó la importancia de este tipo de asociaciones para fortalecer la participación femenina en el sector. “Espacios como Women’s Energy Network son fundamentales para promover el desarrollo del talento femenino en una industria que requiere innovación, inclusión y liderazgo colaborativo. Desde el Ministerio reafirmamos nuestro compromiso con una transición energética más equitativa y sostenible”, expresó.



“Es un honor para mí participar en este acto de apertura del capítulo República Dominicana de Women’s Energy Network (WEN), una organización global que ha demostrado ser un motor de transformación en el sector energético. Women’s Energy Network, ha sido clave en la promoción del liderazgo femenino en áreas como generación, transmisión, distribución, hidrocarburos, energías renovables y minería”, expresó.



El ministro aseguró, que desde el Ministerio de Energía y Minas continuarán apoyando iniciativas que impulsen la participación de las mujeres en este sector clave para el desarrollo nacional, reafirmando el compromiso de la entidad con una transición energética justa y sostenible, la cual solo será posible si se garantiza igualdad de oportunidades y se fomenta el liderazgo colaborativo.





Durante su intervención, Lluvia García presidenta de WEN-RD y gerente senior legal de EGE Haina, destacó que esta iniciativa no llega como una idea abstracta, sino como una plataforma concreta de crecimiento profesional, diseñada para visibilizar el talento, generar conexiones de alto valor y abrir oportunidades reales para las mujeres en todas las áreas de la industria energética.



“Con la presentación oficial de Women’s Energy Network Capítulo República Dominicana damos un paso decisivo en la dirección correcta: fortalecer el liderazgo femenino en uno de los sectores más estratégicos para el desarrollo y la competitividad del país”, puntualizó García.



Asimismo, la ejecutiva resaltó que este logro fue posible gracias al apoyo de empresas visionarias como EGE Haina, AES Dominicana y Tropigas Dominicana, S.A. Además, expresó su agradecimiento a las autoridades, al sector empresarial y a aliados estratégicos, cuyo respaldo fortalece la visión de WEN y reafirma el compromiso con el desarrollo sostenible de la industria.