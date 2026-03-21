Primicias, final de marzo de 2026, actualidad nacional e internacional, reclamos para que finalicen guerras, preparativos en RD por Semana Santa y avenida lleva nombre José Francisco Peña Gómez

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La preparación de las actividades con motivo de la Semana Santa, más de veinte dias de guerra en Oriente Medio, un segundo apagón general en menos de dos semanas en Cuba, los bombardeos de Israel e Irán, muchas voces reclamando el final de las guerras, dos pesonas muertas a balazos en Santiago de los Caballeros, caso investigado por la Policía Nacional, el crecimiento en la cifra de muertos y heridos en el Líbano por una ofensiva de ataques israelíes, preocupación por 1,024 muertos y 2,700 heridos en el Líbano, la amenaza del presidente Donald Trump de enviar agentes del Servicio de Control de Inmigrción y Aduanas a los aeropuertos, en caso de que no se arribe a un acuerdo con los demócratas; un misil impactando el Sur de Israel, la oficialización de la avenida ecológica con el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez; la seguridad vial en la Semana Santa, la violencia en el sector Cienfuegos, Santiago Oeste; los ataques de Irán a bases militares de Estados Unidos, inundaciones de comunidades por las lluvias, la capacitación de la Junta Central Electoral por la nueva cédula de identidad personal y electoral, un rechazo a los ataques en el estrecho de Ormuz, un accidente de tránsito en la Autopista del Nordeste, la importancia de la Feria Inmobiliaria del Banco de Reservas en Lawrence, Estados Unidos revelando que ha debilitado a Irán, atracos, la ayuda humanitaria a Cuba, ¿dinero falso en Constanza?, son temas de actualidad en República Dominicana y el mundo.

Dejan iniciados los trabajos de construcción del Parque Lineal ZooBotánico Municipal de Moca

En un acto encabezado por el ministro administrativo de la Presidencia (MAPRE), Andrés Bautista García y alcalde del municipio Moca, Miguel Guarocuya Cabral, se dejaron iniciados ayer viernes, por disposición del presidente Luis Abinader, los trabajos de construcción del Parque Lineal ZooBotánico Municipal de Moca al dar el primer picazo de la obra.

Al ofrecer las palabras centrales, el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, en representación del presidente Luis Abinader, enfatizó que esta inversión es una muestra fehaciente del interés del Gobierno en dignificar activos históricos de las provincias para el disfrute de las actuales y futuras generaciones.

“Esta es una obra sumamente importante valorada en este momento y que será valorada por siempre porque las atracciones que tendrá no existen en la ciudad, por tanto, es una obra importante para estas y las próximas generaciones”, expresó el ministro Bautista.

De su lado, el alcalde municipal, Miguel Guarocuya Cabral, destacó que la materialización de este proyecto, es el resultado del trabajo conjunto, la unidad y la voluntad de diversas instituciones que apuestan a mejorar y contribuir al mejoramiento de espacios públicos preservando el medioambiente. Mientras que la presentación técnica estuvo a cargo del ingeniero Miguel Ángel Fernández, quien detalló las características del proyecto, resaltando el diseño vanguardista que integra la flora autóctona con senderos modernos y áreas de esparcimiento estrictamente compatibles con el ecosistema.

El evento contó con la participación de la gobernadora provincial, Patricia Muñoz, y las diputadas Marleni Jiménez y Shirley López. Además, de representantes del Consejo de Desarrollo de la provincia Espaillat, la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE) y el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat (PEDEPE).

De igual forma, los residentes de los barrios Villa Elsa, Urbanización del Este y Roque celebraron el inicio de la obra, la cual impactará directamente la calidad de vida del entorno.

Esta obra está siendo ejecutada a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), con el acompañamiento operativo del Ayuntamiento Municipal del municipio Moca, provincia Espaillat, la cual representa el rescate de un espacio emblemático para convertirlo en un referente histórico para la región y el país.

El zoológico de Moca inició sus operaciones en el año 1978 y fue inaugurado el 12 de agosto de 1982.

El proyecto busca preservar la memoria colectiva de este municipio que albergó, en su momento, el único zoológico del territorio nacional ubicado fuera de la capital.

Más que una infraestructura de esparcimiento, el parque se constituye como el principal pulmón natural de la ciudad, garantizando espacios de recreación, biodiversidad y aire puro para las presentes y futuras generaciones.

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