Primicias final de marzo 2026, gobierno siguiendo guerra Irán, EEUU e Israel, amplio rechazo a alzas en precios de fletes, pasajes, líneas aéreas, combustibles, fertilizantes, comida, Coloquio y Primicias analizan impacto económico de guerras

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El presidente Luis Abinader muy atento a lo ocurre en el Medio Oriente, el incremento de diez pesos al galón de gasolina y gasoil, alza que suma quince pesos por galón en dos semanas, repudio de amplios sectores a los dos incrementos en el precio de los combustibles, el incremento en los fletes, productos de gran consumo de la canasta familiar por el alza en los precios de los combustibles, el precio de la gasolina disparándose en Nueva York por los efectos de la crisis del petróleo, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, destacando en Nueva York el compromiso con la vivienda de los dominicanos de la diáspora; la necesidad de transparentar el subsidio y los precios de los combustibles, las tarifas aéreas y en los fertilizantes, los mil millones de pesos para subsidiar los fertilizantes, más de 23 mil millones para subsidiar los combustibles por los efectos del alza del petróleo y la crisis en el medio ambiente, las garantías de estabilidad económica y social anunciadas por el gobierno, la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel impactando la economía nacional, México anunciando el envío de paneles solares a Cuba para enfrentar los apagones, el proyecto conjunto de Estados Unidos y Japón de US$ 40,000 millones para la construcción de reactores nucleares en Tenneseee y Alabama, los US$ 200 mil millones que solicitarán al Congreso de Estados Unidos para continuar la guerra en Irán, el precio del galón de gasolina más alto en Estados Unidos desde el año 2022, incrementándose a US$ 3.88 doláres, Irán advirtiendo que el estrecho de Ormuz no puede volver a ser como antes, las acciones más profundas para mejorar el transporte reclamadas por los transportistas, son Temas Económicos y Bancarios en los días finales de marzo de 2026 en República Dominicana y el mundo

RECHAZO A INCREMENTOS EN PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

Inmediatamente el gobierno dispuso el segundo incremento en los precios de los combustibles, la medida ha encontrado un rechazo por diferentes sectores de la nación.

En el Cibao cuestionan la medida la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Federación Regional de Transportistas del Norte y otras organizaciones.

En tanto, la Fuerza del Pueblo califica de preocupante las alzas en los precios de los combustibles dispuestas por el gobierno.Reclama la publicación de costos, márgenes, impuestos y transparencia

Varios sectores reclaman el recorte de gastos del gobierno por el alza en el petróleo

Los partidos de oposición han arreciado la críticas a las alzas en los precios de los combustibles con un un precio del dolar más barato y alegando que mientras el precio del petróleo se desplomó el gobierno nunca rebajó los precios.

Las alzas en los precios del petroleo daña la economía dominicana, que depende de importaciones del crudo y de productos derivados con precios más elevados por los efectos de la crisis Irán- Estados Unidos e Israel.

OTROS TEMAS ECONOMICOS EN PRIMICIAS

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, anunciando el segumiento del gobierno a los efectos de la guerra Estados Unidos, Israel e Irán

La falta de dinero afectando el turismo interno

El gobierno con más de más de 23 mil millones de pesos para el subsidio de los combustibles

El ex ministro Temístocles Montáas definiendo el petróleo como el principal shock externo de la economía dominicana

Otro apagón general en Cuba

Economista Daniel Toribio definiendo como un problema profundo la falta de transparencia en la forma en que se fijan los precios de los combustibles

Menos dependencia del fuel oil en la generación eléctrica ayuda el país, que tiene una transición hacia un mayor uso del gas natural, carbón, energía, solar, viento y otras fuentes como la biomasa y las hidroeléctricas

Alzas en los precios de las carnes, granos, arroz, aceite comestible, tomate, cebolla y otros

El incremento en los precios de los combustibles en Paraguay

El alza en el precio de las gasolinas en Centroamérica

Dos apagones generales en Cuba en menos de siete días

Temores de escasez de productos importados por el impacto de la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos hablando del debilitamiento de Irán sobre el estrecho de Ormuz

La Feria Inmobiliaria del Banco de Reservas en Lawrence

La visita del presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, al Banco Estatal de la India en Estados Unidos

Protestas en los barrios de Cuba

La obra de Los Rancheros, analizada por Juan Cruz Triffolio

La gestión de veinte países para el paso seguro en el Estrecho de Ormuz

Las críticas a tantos viajes presidenciales al exterior

Los daños en Gaspar Hernández por las lluvias

La medida de Estados Unidos de levantar las sanciones a Petróleo de Irán cargado en buques

La escasez de combustibles en Cuba perjudicando la producción de cigarros exportados hacia Canadá

El aumento de cinco pesos al pasaje en la ruta de guaguas en la avenida Luperón, en la capital dominicana

Una marcha en defensa de la Presa de Hatillo

La elección de la presidenta de la Cámara Domínico Alemana

La reanudación del tren entre China y Corea del Norte

Las alarmantes alzas en fertilizantes

El IV Foro Empresarial en Puerto Plata

El descanso en un 9.6% en las remesas enviadas al país en el pasado mes de febrero

La remediación ambiental que reclaman en la presa de Hatillo

El asalto reciente a un colmado en Navarrete

La inversiónde Francia en 10,000 millones de euros en portaviones de última generación

El programa de charlas y talleres que presentó Banreservas en la Semana Económica y Financiera del Banco Central

La imposición de restricciones a bares y centros recrreativos en Guantánamo por la crisis en la electricidad

La detección en el país de la peste porcina africana por una plataforma digital

La presión de Estados Unidos generando problemas eléctricos en Cuba

El proyecto del puerto espacial con una inversión de US$ 600 millones anunciado por el gobierno

El petróleo de Rusia que desean importar muchos países

Los nuevos intentos para eliminar la cesantía laboral, advertencia de la Fuerza del Pueblo

Un anuncio de inversión de US$ mil millones para mejorar el suministro eléctrico

El reinicio de las operaciones de la aerolínea Laser Airlines

Los US$ 24 millones donados por Japón a Paraguay para un proyecto satelital

El ministro de Hacienda, doctor Magín Díaz, revelando que el país tiene muchos impuestos que no se justifican

La demanda al gobierno de Trump por el Metro de Nueva York por la retención de fondos para su ampliación

La reanudación de vuelos de República Dominicana y Venezuela

Las reformas económicas anunciadas por el gobierno de Cuba

El dirigente del transporte Antonio Marte reclamando la congelación de los precios de los combustibles

Japón sumándose a cinco países europeos para la apertura del estrecho de Ormuz

Alzas en los precios del petróleo

El PLD criticando las alzas en los precios de los combustibles

Las acciones del Ministerio de Medio Ambiente para detener la extracción ilegal de agregados

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, considerando que el proyecto aeroespacial en Pedernales requiere más información

Los nuevos cuatro viceministros que designó el presidente Luis Abinader en Industria, Comecio y Mipymes

El sexto apagón nacional que afectó a Cuba, provocando el bloqueo en la calle El Cerro, en La Habana, con problemas también de falta de agua

El paso de buques selectos permitidos por Irán en el estrecho de Ormuz, revelan Reuters y Blomberg

La visita que hizo la embajada de Estados Unidos, Leah Francis Campos, a las instalacioones del campus CODEVI

El mantenimiento al sistema eléctrico del país, anunciado por Celso Marranzini

El plan de crecimiento para Venezuela que presentarán los trabajadores el 1 de mayo próximo

La reforma laboral frenada por los tranques en el Congreso Nacional

La crisis energética y de combustibles en Cuba

Una inversión de RD$ 163 millones en el remozamiento del Hospital Municipal de Bánica

La avería que provocó apagones en sectores del Suroeste de la capital dominicana

El gas ruso para Cuba

La importancia del Puerto de Manzanillo para la economía del Noroeste y todo el Cibao

Las multas de tránsito colocadas a personas que no conducen vehículos desde hace años

El progreso en la construcción que se lleva a cabo en el Puerto de Manzanillo

La relación fuida con empresas de Estados Unidos que se propone entablar Cuba

El presidente Luis Abinader presidió en la semana el segundo Consejo de Gobierno, que abordó las medidas por la guerra Irán, Estados Unidos e Israel, como otros temas

El interés de Reino Unido y la India en el paso de los buques en el estrecho de Ormuz

El 40% de los capitaleños impedidos de más turismo interno por la falta de dinero

El economista Ng Cortiñas exponiendo que el gobierno ni la población están preparados para asumir el costo de las alzas del petroleo y los combustibles

Los US$ 300 millones en venta de fueloil por Venezuela

Líderes de la Unión Europea haciendo esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz

La lentitud en la extensión del Metro desde la Mamá Tingó con destino hacia Punta de Villa Mella

La Organización Mundial del Comercio advirtiendo que la guerra en Oriente Medio amenaza la seguridad alimentaria global

La venta de armas por US$ 16, 460 millones aprobada por Estados Unidos

El reconocimiento al Aeropuerto Internacional de Punta Cana como el mejor de Centroamárica y el Caribe en el 2026

La construcción de un nuevo embalse en el Canal de Panamá

Un contrato de monitoreo de RD$ 433 millones cuestionando por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

Asaltos a negocios

El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa revelando que no disponen de fondos para su defensa en Estados Unidos

China ofreciendo ayuda al sudeste asiático ante la escasez energética

El robo en la joyería Popi Oro, en Cristo Rey, provocando la prisión preventiva a tres personas

El donativo de 60 mil toneladas de arroz de China a Cuba

Las fallas en los frenos de los autobuses provocando una crisis en el transporte público en Nueva York

Una medida que dispone la suspensión de la extracción de materiales del Río Haina

Israel aclarando que no atacará un yacimiento de gas de los iraníes

La importancia para Cuba de un buque ruso con combustible, como de la ayuda humanitaria de la flotilla Nuestra América

La imagen el presidente Donald Trump en una moneda de oro aprobada por un comité federal de EEUU

Una denuncia de supuestos cobros en la frontera para dejar ingresar haitianos al país

El inicio de la construccción del boulevard La Otra Banda-Punta Cana

El impulso de la movilidad y el turismo en el Este

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