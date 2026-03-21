Primicias final de marzo 2026, gobierno siguiendo guerra Irán, EEUU e Israel, amplio rechazo a alzas en precios de fletes, pasajes, líneas aéreas, combustibles, fertilizantes, comida, Coloquio y Primicias analizan impacto económico de guerras
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El presidente Luis Abinader muy atento a lo ocurre en el Medio Oriente, el incremento de diez pesos al galón de gasolina y gasoil, alza que suma quince pesos por galón en dos semanas, repudio de amplios sectores a los dos incrementos en el precio de los combustibles, el incremento en los fletes, productos de gran consumo de la canasta familiar por el alza en los precios de los combustibles, el precio de la gasolina disparándose en Nueva York por los efectos de la crisis del petróleo, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, destacando en Nueva York el compromiso con la vivienda de los dominicanos de la diáspora; la necesidad de transparentar el subsidio y los precios de los combustibles, las tarifas aéreas y en los fertilizantes, los mil millones de pesos para subsidiar los fertilizantes, más de 23 mil millones para subsidiar los combustibles por los efectos del alza del petróleo y la crisis en el medio ambiente, las garantías de estabilidad económica y social anunciadas por el gobierno, la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel impactando la economía nacional, México anunciando el envío de paneles solares a Cuba para enfrentar los apagones, el proyecto conjunto de Estados Unidos y Japón de US$ 40,000 millones para la construcción de reactores nucleares en Tenneseee y Alabama, los US$ 200 mil millones que solicitarán al Congreso de Estados Unidos para continuar la guerra en Irán, el precio del galón de gasolina más alto en Estados Unidos desde el año 2022, incrementándose a US$ 3.88 doláres, Irán advirtiendo que el estrecho de Ormuz no puede volver a ser como antes, las acciones más profundas para mejorar el transporte reclamadas por los transportistas, son Temas Económicos y Bancarios en los días finales de marzo de 2026 en República Dominicana y el mundo
RECHAZO A INCREMENTOS EN PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
Inmediatamente el gobierno dispuso el segundo incremento en los precios de los combustibles, la medida ha encontrado un rechazo por diferentes sectores de la nación.
En el Cibao cuestionan la medida la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Federación Regional de Transportistas del Norte y otras organizaciones.
En tanto, la Fuerza del Pueblo califica de preocupante las alzas en los precios de los combustibles dispuestas por el gobierno.Reclama la publicación de costos, márgenes, impuestos y transparencia
Varios sectores reclaman el recorte de gastos del gobierno por el alza en el petróleo
Los partidos de oposición han arreciado la críticas a las alzas en los precios de los combustibles con un un precio del dolar más barato y alegando que mientras el precio del petróleo se desplomó el gobierno nunca rebajó los precios.
Las alzas en los precios del petroleo daña la economía dominicana, que depende de importaciones del crudo y de productos derivados con precios más elevados por los efectos de la crisis Irán- Estados Unidos e Israel.
OTROS TEMAS ECONOMICOS EN PRIMICIAS
El ministro de Hacienda, Magín Díaz, anunciando el segumiento del gobierno a los efectos de la guerra Estados Unidos, Israel e Irán
La falta de dinero afectando el turismo interno
El gobierno con más de más de 23 mil millones de pesos para el subsidio de los combustibles
El ex ministro Temístocles Montáas definiendo el petróleo como el principal shock externo de la economía dominicana
Otro apagón general en Cuba
Economista Daniel Toribio definiendo como un problema profundo la falta de transparencia en la forma en que se fijan los precios de los combustibles
Menos dependencia del fuel oil en la generación eléctrica ayuda el país, que tiene una transición hacia un mayor uso del gas natural, carbón, energía, solar, viento y otras fuentes como la biomasa y las hidroeléctricas
Alzas en los precios de las carnes, granos, arroz, aceite comestible, tomate, cebolla y otros
El incremento en los precios de los combustibles en Paraguay
El alza en el precio de las gasolinas en Centroamérica
Dos apagones generales en Cuba en menos de siete días
Temores de escasez de productos importados por el impacto de la guerra en Medio Oriente
Estados Unidos hablando del debilitamiento de Irán sobre el estrecho de Ormuz
La Feria Inmobiliaria del Banco de Reservas en Lawrence
La visita del presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, al Banco Estatal de la India en Estados Unidos
Protestas en los barrios de Cuba
La obra de Los Rancheros, analizada por Juan Cruz Triffolio
La gestión de veinte países para el paso seguro en el Estrecho de Ormuz
Las críticas a tantos viajes presidenciales al exterior
Los daños en Gaspar Hernández por las lluvias
La medida de Estados Unidos de levantar las sanciones a Petróleo de Irán cargado en buques
La escasez de combustibles en Cuba perjudicando la producción de cigarros exportados hacia Canadá
El aumento de cinco pesos al pasaje en la ruta de guaguas en la avenida Luperón, en la capital dominicana
Una marcha en defensa de la Presa de Hatillo
La elección de la presidenta de la Cámara Domínico Alemana
La reanudación del tren entre China y Corea del Norte
Las alarmantes alzas en fertilizantes
El IV Foro Empresarial en Puerto Plata
El descanso en un 9.6% en las remesas enviadas al país en el pasado mes de febrero
La remediación ambiental que reclaman en la presa de Hatillo
El asalto reciente a un colmado en Navarrete
La inversiónde Francia en 10,000 millones de euros en portaviones de última generación
El programa de charlas y talleres que presentó Banreservas en la Semana Económica y Financiera del Banco Central
La imposición de restricciones a bares y centros recrreativos en Guantánamo por la crisis en la electricidad
La detección en el país de la peste porcina africana por una plataforma digital
La presión de Estados Unidos generando problemas eléctricos en Cuba
El proyecto del puerto espacial con una inversión de US$ 600 millones anunciado por el gobierno
El petróleo de Rusia que desean importar muchos países
Los nuevos intentos para eliminar la cesantía laboral, advertencia de la Fuerza del Pueblo
Un anuncio de inversión de US$ mil millones para mejorar el suministro eléctrico
El reinicio de las operaciones de la aerolínea Laser Airlines
Los US$ 24 millones donados por Japón a Paraguay para un proyecto satelital
El ministro de Hacienda, doctor Magín Díaz, revelando que el país tiene muchos impuestos que no se justifican
La demanda al gobierno de Trump por el Metro de Nueva York por la retención de fondos para su ampliación
La reanudación de vuelos de República Dominicana y Venezuela
Las reformas económicas anunciadas por el gobierno de Cuba
El dirigente del transporte Antonio Marte reclamando la congelación de los precios de los combustibles
Japón sumándose a cinco países europeos para la apertura del estrecho de Ormuz
Alzas en los precios del petróleo
El PLD criticando las alzas en los precios de los combustibles
Las acciones del Ministerio de Medio Ambiente para detener la extracción ilegal de agregados
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, considerando que el proyecto aeroespacial en Pedernales requiere más información
Los nuevos cuatro viceministros que designó el presidente Luis Abinader en Industria, Comecio y Mipymes
El sexto apagón nacional que afectó a Cuba, provocando el bloqueo en la calle El Cerro, en La Habana, con problemas también de falta de agua
El paso de buques selectos permitidos por Irán en el estrecho de Ormuz, revelan Reuters y Blomberg
La visita que hizo la embajada de Estados Unidos, Leah Francis Campos, a las instalacioones del campus CODEVI
El mantenimiento al sistema eléctrico del país, anunciado por Celso Marranzini
El plan de crecimiento para Venezuela que presentarán los trabajadores el 1 de mayo próximo
La reforma laboral frenada por los tranques en el Congreso Nacional
La crisis energética y de combustibles en Cuba
Una inversión de RD$ 163 millones en el remozamiento del Hospital Municipal de Bánica
La avería que provocó apagones en sectores del Suroeste de la capital dominicana
El gas ruso para Cuba
La importancia del Puerto de Manzanillo para la economía del Noroeste y todo el Cibao
Las multas de tránsito colocadas a personas que no conducen vehículos desde hace años
El progreso en la construcción que se lleva a cabo en el Puerto de Manzanillo
La relación fuida con empresas de Estados Unidos que se propone entablar Cuba
El presidente Luis Abinader presidió en la semana el segundo Consejo de Gobierno, que abordó las medidas por la guerra Irán, Estados Unidos e Israel, como otros temas
El interés de Reino Unido y la India en el paso de los buques en el estrecho de Ormuz
El 40% de los capitaleños impedidos de más turismo interno por la falta de dinero
El economista Ng Cortiñas exponiendo que el gobierno ni la población están preparados para asumir el costo de las alzas del petroleo y los combustibles
Los US$ 300 millones en venta de fueloil por Venezuela
Líderes de la Unión Europea haciendo esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz
La lentitud en la extensión del Metro desde la Mamá Tingó con destino hacia Punta de Villa Mella
La Organización Mundial del Comercio advirtiendo que la guerra en Oriente Medio amenaza la seguridad alimentaria global
La venta de armas por US$ 16, 460 millones aprobada por Estados Unidos
El reconocimiento al Aeropuerto Internacional de Punta Cana como el mejor de Centroamárica y el Caribe en el 2026
La construcción de un nuevo embalse en el Canal de Panamá
Un contrato de monitoreo de RD$ 433 millones cuestionando por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Asaltos a negocios
El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa revelando que no disponen de fondos para su defensa en Estados Unidos
China ofreciendo ayuda al sudeste asiático ante la escasez energética
El robo en la joyería Popi Oro, en Cristo Rey, provocando la prisión preventiva a tres personas
El donativo de 60 mil toneladas de arroz de China a Cuba
Las fallas en los frenos de los autobuses provocando una crisis en el transporte público en Nueva York
Una medida que dispone la suspensión de la extracción de materiales del Río Haina
Israel aclarando que no atacará un yacimiento de gas de los iraníes
La importancia para Cuba de un buque ruso con combustible, como de la ayuda humanitaria de la flotilla Nuestra América
La imagen el presidente Donald Trump en una moneda de oro aprobada por un comité federal de EEUU
Una denuncia de supuestos cobros en la frontera para dejar ingresar haitianos al país
El inicio de la construccción del boulevard La Otra Banda-Punta Cana
El impulso de la movilidad y el turismo en el Este