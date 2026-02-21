Primicias, final de febrero 2026, actualidad nacional e internacional, muy activa agenda de Abinader, Trump desafiante, ¿binomio Carolina-Collado?, ¿enfrentamiento David Collado-Omar Fernández en el 2028?, ¿posibilidad de Raquél Arbaje candidata presidencial?, avería en subestación eléctrica en Los Prados

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Una muy activa agenda del presidente Luis Abinader en el fin de semana, políticos promoviendo un enfrentamiento electoral de David Collado y Omar Fernández como candidatos presidenciales en el 2028, otros pensado en la posibilidad de Raquél Arbaje candidata presidencial, consignas en Santiago de los Caballeros promoviendo cuatro años más de Abinader en el Palacio Nacional, ¿otro período de Abinader?, ¿binomio Carolina-David? el presidente Donald Trump desafiando una sentencia contra sus aranceles en Estados Unidos, la celebración del Abrazo Sabanetero en el Jardín Botánico, el irrespeto al padre de la patria Francisco del Rosario Sánchez en San Juan de la Maguana en la remodelación de un parque, las quejas de artistas por la falta de apoyo del Ministerio de Cultura, el apresamiento en Colombia de una persona vinculada al acopio de drogas en el país, los tantos presidentes que designan en Perú, un ex alcalde haitiano acusado de un fraude migratorio, el indulto que solicita el ex presidente de Perú, Pedro Castillo; un caso de acoso digital en La Vega, un dominicano declarado culpable de quitarle la vida a cuatro indigentes, el proyecto presidencial Gonzalo Castillo en el tapete, la visita de la alcaldesa Carolina Mejía a Japón, otra lancha atacada por Estados Unidos en el Pacífico, el doctor Leonel Fernández en Estados Unidos, son temas de actualidad de Primicias en República Dominicana en el final de febrero de 2026.

AGENDA DEL PRESIDENTE LUIS ABINADER EN SANTIAGO RODRIGUEZ

El presidente Luis Abinader encabezó el acto del desvío definitivo del río Guayubín, en la provincia de Santiago Rodríguez, donde ordenó el retiro de la ataguía provisional y la apertura de la brecha que permitió el retorno controlado del agua a su cauce natural, marcando un hito determinante en la etapa final de construcción de la presa Boca de los Ríos, obra ejecutada por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

Con esta intervención concluye una de las fases técnicas más relevantes del proyecto, que consolida una infraestructura estratégica para la seguridad hídrica y el desarrollo productivo de la región Noroeste. Durante el acto, el presidente Abinader, destacó la importancia de la construcción de la presa de Guayubín, por la Empresa de EGEHID, una obra que contribuirá significativamente al abastecimiento de agua del municipio de Sabaneta y al desarrollo integral de la provincia de Santiago Rodríguez y toda la región.

El mandatario explicó que el proyecto no solo garantizará el suministro de agua, sino que también permitirá la integración regional y ayudará a prevenir inundaciones, uno de los cuatro objetivos principales de la infraestructura hidráulica.

Señaló que la presa representa una iniciativa estratégica para mejorar la calidad de vida de los habitantes y fortalecer la gestión de los recursos hídricos.

Asimismo, informó que la obra avanza conforme al cronograma establecido y se espera que esté lista a finales de año, específicamente en el mes de diciembre.

Indicó que el proceso actual incluye una etapa clave como el desvío de la presa, acción que marca un avance importante en su construcción.

El presidente Abinader calificó la jornada como un día especial por el inicio de esta fase fundamental del proyecto y aseguró que se continuarán dando las instrucciones necesarias para garantizar la culminación exitosa de la obra. En la ceremonia, realizada en el sitio de la presa, el mandatario ordenó el retiro de la ataguía provisional, tras lo cual se realizó la apertura de la brecha que permitió el retorno controlado del agua a su cauce natural, en dirección al muro de la presa, hasta atravesar las galerías de desvío construidas dentro del cuerpo de hormigón.

Obra avanza en un 84%

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Ángel Rafael Salazar, quien destacó que la obra avanza en un 84 % e incorpora soluciones clave como el control de crecidas, acueductos para la zona, generación de energía y acciones de ecodesarrollo, en beneficio directo de las comunidades impactadas. Recordó que el primer desvío se realizó en marzo de 2023 para permitir la construcción en seco del cuerpo principal de la presa, diseñada para regular los ríos Guayubín y Yaguajay, para mitigar riesgos ante crecidas.

Salazar explicó que, con la ejecución de este segundo desvío, el río retorna a su cauce natural, atravesando el cuerpo de hormigón de la presa por medio de las galerías de desvío. Esta condición se mantendrá hasta la culminación de la obra, momento en el cual las galerías serán cerradas mediante el sistema de compuertas, dando paso al inicio del proceso de llenado del embalse. Por su parte el director del proyecto, el ingeniero José Caputo, afirmó que este segundo y definitivo desvío del río constituye un hito fundamental en el avance del proyecto.

“Este evento marca una transición clave en la secuencia constructiva de la obra”, expresó. *Seguridad y capacidad de almacenamiento* El proyecto fue ajustado a las nuevas normas y estándares internacionales en materia de seguridad de presas, lo que permitirá disponer de una infraestructura más robusta y confiable, con capacidad para almacenar más de 50 millones de metros cúbicos de agua.

Esta capacidad no solo fortalece la prevención ante inundaciones, sino que garantiza reservas estratégicas para el abastecimiento humano y productivo, reduciendo la vulnerabilidad de las comunidades ante períodos de sequía.

Impacto económico y social

La presa Boca de los Ríos busca mejorar el abastecimiento de agua potable, apoyar la industria agropecuaria, regular las crecidas de los ríos Guayubín y Yaguajay y generar energía limpia.

Asimismo, garantizará el suministro de agua al municipio de San Ignacio de Sabaneta, potenciará el riego agrícola y ganadero impactando unas 98,000 tareas de vocación productiva y contribuirá al impulso de la piscicultura, el ecoturismo y otras actividades económicas en la zona.

De manera simultánea, avanza la instalación de las compuertas radiales del vertedero, piezas clave para el manejo hidráulico de la obra, cada una con dimensiones de 12 metros de ancho por 14 metros de alto y un peso aproximado de 110 toneladas.

La presa forma parte del Máster Plan de EGEHID, que contempla nuevas presas, sistemas de hidrobombeo, limpieza de embalses y la modernización de centrales hidroeléctricas existentes, como parte de una estrategia integral de fortalecimiento del sistema energético nacional.

