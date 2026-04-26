Primicias final abril 2026: Motoristas imponen anarquía en las calles, turba amenazó director de medios, gobierno debe actuar

Motoristas imponiendo la anarquía en las calles, se creen dueños de la República Dominicana, no respetan nada por culpa del gobierno, rayando vehículos, amenazando hasta un director de un importante medio de comunicación, irrespetando la autoridad del gobierno y a la ciudadanía, agrediendo ciudadanos, rompiendo vidrios y retrovisores de vehículos, imponiendo paradas ilegales, miles circulando sin papeles ni placas, turbas de motoristas haciendo lo que les viene en ganas, amenazando ciudadanos, transitando por túneles, pasos a desnivel y elevados, calles sin control, la indiferencia gubernamental con el accionar de los motoconchistas, se han salido de control, el linchamiento de un chofer en Santiago de los Caballeros, los crecientes reclamos para que se garantice la seguridad ciudadana, motoristas violando la ley de tránsito y la penal, amenzando conductores de minibuses en avenidas, impunidad con los motoconchistas, turbas de delincuentes transitando en vías contrarias, utilizan las aceras para transitar, una marcha de motoristas en un elevado impidiendo el tránsito, el desastre de los motoristas en las vias públicas, haitianos indocumentados invadiendo el motoconcho y taxis, hijos de papi y mami transitando en vehiculos lujosos y ruidos, poniendo en peligro la vida de los ciudadadanos, son temas, el vox populi en República Dominicana.

Una sociedad alarmada porque motoristas con sus cascos protectores rompen vidrios y provocan otros daños a vehículos y ciudadanos

Lanzan piedras a vehículos

Utilizan armas blancas y de fuego en sus acciones contra ciudadanos

Ponen en peligro la vida de quienes utilizan las aceras para transitar

Penetran a alta velocidad en las plazas comerciales

Muchos asaltos se producen en motocicletas

Muchos quieren hasta pelear con agentes de la DIGE

OPINIONES

Jhonny Vásquez, ha abordado el tema profundamente en sus comentarios en Telemicro

#ElSoldelaMañana | @euricabral07 señala que los motoristas actúan como un peligro constante en las calles y critica la falta de medidas efectivas para controlarlos.

Miles de opiniones en todo el país tratan diariamente un tema que necesita de acciones urgentes para garantizar la seguridad ciudadana en las calles

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