Primicias febrero 2026, una nueva semana con temas calientes en RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Los carnavales en La Vega, Santiago de los Caballeros y otras comunidades, haitianos indocumentados en paradas de concho, haitianos desplazando a los dominicanos en los empleos, el Ejército enfrentando el tráfico de haitianos indocumentados, el cierre de hoteles y reubicación de turistas en Cuba por el desabastecimiento de combustible, la agenda del presidente Luis Abinader inaugurando obras en Puerto Plata, el reto de las líneas aéreas dominicanas con el reinicio de los vuelos a Venezuela; las críticas del doctor Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, al gobierno en un recorrido por el Cibao; el Partido de la Liberacion Dominicana (PLD) ratificando que descarta respaldar a Leonel Fernández en el 2028; el ex presidente Fernández juramentando ex peledeístas en la Fuerza del Pueblo, aislándose cada vez más del partido morado; la muerte de una joven en Los Girasoles, la solicitud de medida de coerción contra tres ejecutivos de la Barra Payán, imputados en un presunto desfalco, el destape de narcos extraditados por Estados Unidos, designación de directores regionales de Agricultura, Haití con un nuevo presidente; presiones enVenezuela reclamando la celebración de nuevas elecciones, accidentes de tránsito, el ex presidente Hipólito Mejía muy activo en el carnaval vegano, los altos costos de operación de las empresas, reclamos para que bajen y estabilicen el precio del pollo, las quejas de religiosos, comunitarios y representantes de otros importantes sectores contra funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que no los reciben; lqa Junta Central Electoral (JCE) súper activa con la nueva cédula, el arresto de 13 personas por microtráfico en Manganagu; las nuevas cédulas que entregará la Junta Central Electoral (JCE) a políticos, Donald Trump con nuevas iniciativas desde la Casa Blanca en este 2026, ASONAHORES insistiendo en la regulación de rentas cortas, se encuentran entre los temas con los cuales República Dominicana y el mundo inician una nueva semana.

Otros temas:

Los grandes logros y fortaleza del Banco de Reservas

Primicias posponiendo para otra fecha el suplemento especial sobre la Industria Azucarera Dominicana

Los retos de Jimmy Rosario en la rectoría del ITLA

Los sabrosos dulces de Benza en Constanza y los de Ricuras de Doña Esperanza en Nagua

Un robo a una joyería en San Pedro de Macorís

ProUsuario, de la Superintendencia de Bancos orientando a los usuarios del sistema financiero dominicano

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W. resaltando que los dominicanos son buena paga y la morosidad de 1.93%

La polémica designación de un nuevo director en un hospital de la capital dominicana

Jueces muy activos frenando en Estados Unidos intentos de la administración Trump

El ex presidente Danilo Medina contundente: «El que quiera alianza que se alíe con el PLD»

Los accidentes de tránsito en la Circunvalación de Baní

Rusia atacando a Ucrania

¿Descuentos a empleados para financiar proyectos políticos?

El reforzamiento de la seguridad policial en el carnaval de La Vega

El Partido Comunista del Trabajo denunciando que una sentencia pretende despojar al Estado de Terrenos del Parque Jaragua

La exhortación del presidente Luis Abiander para que los árabes inviertan en RD

El hijo que agredió brutalmente a su padre en La Romana

El PLD denunciando las dificultades de los afiliados de SENASA

La reunión Petro-Trump

La red de fentanilo y tráfico de armas que desmanteló la DEA y que era dirigida desde la República Dominicana

La batalla contra el cáncer de mama ganada por la periodista Mayra La Paz

El caso de las haitianas decapitadas deportadas de Puerto Rico

El encarecimiento del pollo horneado y otros productos en los supermercados

El poder en Haití transferido al primer ministro Fils-Aimé

Las 70 libras que ha perdido el doctor Santiago Hazim en la cárcel

La crisis hospitalaria

El tranque con la reforma laboral

La lentitud en los trabajos de drenaje y el riesgo en las vías en el sector de Maquiteria, Santo Domingo Este

Las ballenas en el Atlántico

Violencia en algunos hospitales

El grave deterioro del hospital José Francisco Peña Gómez en la provincia Valverde

Fuertes críticas al presupuesto de salud

¿Dejan sólo los perremeístas al presidente Abinader?

Los perremeístas enfrentando las cancelaciones en instituciones del Estado

Las quejas por las reducidas ventas en negocios en Paya, Peravia

Las pérdidas en energía de las EDE en un 38% en el período enero-noviembre 2025

La instalación de semáforos inteligentes en Santo Domingo Este

Danilo Medina asegurando que el PLD sacará del poder al PRM

Exhortación del gobierno al liderazgo haitiano para que preserven la estabilidad institucional

Un ex asesor de zonas francas preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico

Exceso contra un médico de un hospital

El presidente Abinader muy activo atendiendo sus funciones en el Cibao y la Costa Norte

Casi 20 mil haitianos indocumentados apresados en enero en RD

El doctor Leonel Fernández juramentando ex dirigentes del PLD, enfrentando el endeudamiento público y considerando que la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no tiene visión de futuro

La muerte de dos personas durante un asalto en Los Jardines, Santiago de los Caballeros

Pie de foto

Carnaval de Santiago de los Caballeros

