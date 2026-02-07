Primicias, febrero 2026, temática de impacto en RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Febrero, mes de la patria, del amor, de la Independencia Nacional, de la presentación de las memorias del gobierno por el presidente Luis Abinader, de los carnavales, la prohibición de la congelación de las cuentas cuentas bancarias de manera arbitraria, dispuesta por Tribunal Constitucional; las medidas anti crisis adoptadas por Cuba, la ofensiva de David Collado, ministro de Turismo, promoviendo el turismo dominicano en diferentes naciones, el Mes del desfile militar y de cambios en el gobierno, Barrick Gold muy activa con las exportaciones de oro, el expresidente Leonel Fernández esperando el apoyo de los peledeístas en el 2028, los carnavales en diferentes provincias, EdeEste combatiendo el robo de energía, la extradición de dominicanos a Estados Unidos por estafas, narcotráfico y lavado de activos, las acciones criminales de las bandas haitianas, el apresamiento de haitianos indocumentados en provincias fronterizas y otros puntos del país, el tema del vacío institucional en Haití, la eliminación del equipo dominicano en la Serie del Caribe, la importancia de la participación del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Beisbol, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en un muy activismo político a destiempo, los ciudadanos esperando la operación de la línea 2C del Metro, Santo Domingo Oeste; los acuerdos del presidente Luis Abinader en Dubái; la falsa alarma de una supuesta bomba en un avión que ha llevado a la cárcel a un peruano en el país, una sentencia que afectaría el Parque Jaragua combatida por amplios sectores nacionales, un cura advirtiendo que los maestros dominicanos pierden autoridad, el apresamiento de un sacerdote en El Seibo, el reparto de RD$ 1,620 millones a partidos políticos este año, cambios de algunos titulares de dependencias del Estado, la destitución de Rafael Féliz del ITLA, son temas de impacto en lo que lleva el año 2026 en República Dominicana y el mundo.

FEBRERO 2026

El ex presidente Leonel Fernández hablando en el Cibao de la explotación minera en la cordillera septentrional, pero sugiriendo estudios enhaustivos antes de adoptar una disposición. El gobierno ha expresado que no tiene iniciativas para una explotación minera en la cordillera.

EL PLD insistiendo que llevará sus candidatos a las elecciones de 2028 y que no apoyará a Leonel

Febrero ha destapado muchos otros temas, entre los que se destacan:

El gobierno defendiendo su política migratoria

Muy caro el precio del pollo

El plazo del presidente Trump para que Rusia y Ucrania terminen en junio su guerra

La CEPAL advirtiendo sobre los efectos de los aranceles en el 2026

Otra ola de frío en Estados Unidos

El respaldo total que le promete el ex presidente Leonel Fernández a las cooperativas

Una tormenta tropical que provocó 12 muertes en Filipinas

La situacion de los caficultores de Polo, Barahona

Una repudiada sentencia sobre el Parque Nacional Jaragua

Una explosión de una mina de carbón en La India

Los teteos en los barrios

La coloración del agua en la presa de Hatillo

Laboratorios clandestinos de alcohol adulterado desmantelados por el CECCOM

La captura del presidente Maduro en Venezuela

La asamblea participativa del PLD en Galván para el éxito político las elecciones de 2028

Los 136 paquetes de cocaína ocupados en una lancha en el Este de RD

La decisión de Estados Unidos de restringir los visados a oriundos de 75 paises

El impacto de la ley de residuos en las mipymes y emprendimientos

El Poder Ejecutivo asumido por el primer ministro en Haití

El estreno del nuevo pasaporte electrónico

El desabastecimiento de combustibles en Cuba

Efectos del huracán Melissa en el Caribe mencionados por los medios en el segundo mes de 2026

El cierre de hoteles en Cuba

Los 300 mil cruceristas que recibiría Pedernales en el presente año

Más de 60 haitianos indocumentados detenidos en Loma de Cabrera

Redes del narcotráfico desmanteladas por Estados Unidos

Fuertes medidas de seguridad en los alrededores del Palacio Presidencial en Haití

Francisco Dominguez Brito analizando las muertes extrajudiciales

El vacío de poder en Haití

Basureros debajo del puente Duarte

El ex presidente Leonel Fernández endureciendo la oposición al gobierno

El sonado caso SENASA en la palestra

El arancel de un 25% que acaba de imponer el presidente Donald Trump a los países qie compren bienes de Irán

La depresión afectando a mas de 500 mil pesonas en RD

Una denuncia de represión contra presos en Cuba

El presidente Abinader inaugurando obras

La acción de Estados Unidos en Venezuela

El decomiso de cargamentos de drogas

La abogada que le quitó la vida a su pareja

La celebración de Fitur 2026

La inauguración de carreteras en La Sierra, Santiago de los Caballeros

El muro fronterizo mostrado al presidente electo de hile José Antonio Kast

Estados Unidos atacando a políticos corruptos de Haití

El cierre y reapertura de tiendas chinas

El fallecimiento de la artista Ada Balcacer

El freno del Código Laboral en el Congreso Nacional

La emergencia por una tormenta invernal en Nueva York

Los datos biométricos que toman a los extranjeros en aeropuertos y que salen e ingresan a Estados Unidos

La ocupación de cocaína en Santo Domingo Este

Ilícitos de cigarrillos enfrentados por el Ejército, otras instancias oficiales y los empresaros

La agilización de los trabajos en el túnel de la Avenida Luperón, en la capital dominicana

El comercio criollo denunciando la competencia desleal del comercio chino

El interés del presidente Donald Trump por Groenlandia

La red que impulsaría la conexión de las pymes, lanzada por el Banco Popular-

La entrega de la nueva cédula al presidente Luis Abinader

La solidaridad de los obispos dominicanos con Venezuela

Las promesas de negocios de US$ 13, 370 millones en Fitur

El muy triste fallecimiento del ingeniero Ramón Alburquerque

La investigación por la desaparición de Brianna. la niña de tres años

Las 42 puñaladas a una mujer embarazada en Santiago de los Caballeros

La preocupación de la Iglesia por la corrupción

La graduación de nuevos agentes del CESAC

Ataques de la oposición a la administración actual del Banco Agrícola

Violaciones sexuales

El empleo formal analizado por el economista Daniel Toribio

La marcha del PLD a la Fuerza del Pueblo del ex senador por Barahona, José del Castillo

El 213 aniversario del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte

Las duras críticas de Narciso Isa Conde a muchos temas expuestos en Fitur 2026

La fiebre por el oro en RD

Un profundo anáalisis divulgado sobre la los lazos entre el país y Europa

Traficantes de indocumentados haciendo de las suyas

Pedro Vergés, Premio Nacional de Literatura 2026

La muy sonada muerte de una persona en Minnesota

Las más de 103 mil cédulas inhabilitadas por la Junta Central Electoral

La visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast al país

La embajadora de Estados Unidos elogiando el potencial productivo del Cibao

La muerte de una mujer en el Parque Mirador Sur

Las dificultades del INACIF en sus operciones en Santiago

Una coerción por explotación sexual en Puerto Plata

Un tiroteo en Río San Juan

Una tragedia en Guaymate, La Romana

Medida de coerción a un teniente coronel del ERD por la muerte de una joven

Las tensiones en el Caribe

La banda que falsificaba carnets en La Romana

Una joven que mató a su hermana

Los acontecimientos y protestas en Minesota

La muerte de un joven en un atraco a un colmado en Santiago de los Caballeros

La complicada violencia familiar

China condenando las hostilidades contra Cuba

La primera etapa del boulevar Pedro Livio Cedeño

La primera dama impartiendo docencia de moral y cívica

La polémica por la nueva terminal en el AILAJFPG

Diferencias entre el gobierno y AERODOM por una construcción

La construcción de una planta eléctrica que supliría energía a Puerto Rico

La prisión de Nicolás Maduro y su esposa Cilia en una cárcel de Estados Unidos

La ausencia de Nicolás Maduro enVenezuela

La búsqueda de oro y otros mineriales en el país

El anuncio de reanudación de los vuelos hacia Venezuela

Militares norteamericanos muy activos en el Caribe

Tres buques de Estados Unidos estacionados frente a Puerto Príncipe

Losd bombardeos de Rusia a Ucrania

La designación de un nuevo director del ITLA

La Organización Mundial de la Salud asociando el cáncer al tabaco e infecciones

El encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, de Colombia

La alta velocidad con que se maneja vehículos en el Gran Santo Domingo

El presidente Luis Abinader promoviendo las inversiones en el país en su reciente visita a Dubái

El país invadido por millones de haitianos indocumentados, hay quienes calculan que cuatro millones de haitianos han logrado en las últimas décadas penetrar a RD

La participación del presidente Luis Abinader en un importante evento en Dubái

El conato de incendio en el edificio del 9-1-1

El creciente ruido y calibraje de motores

La continuidad de los feminicidios, perjudicando familias y a la sociedad dominicana en general

La reunión entre el ex presidente Leonel Fernández y la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, quienes analizaron la democracia dominicana y otros variados temas

El nuevo pasaporte electrónico

La obra del periodista Ubi Rivas: Santiago de los Caballeros, 500 Años de Historia, gran aporte

Una unidad antipandillas creada para pacificar Haití

Las ciber-estafas, grave problema

Exotrsiones en las redes sociales

Una persona que mató a golpes a su vecino en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste

La transición en Venezuela

El oro en el entorno internacional y local

Los carnavales en La Vega, Santiago, Bonao, Salcedo y otras comunidades

Los vehículos blindados que donó Corea a Haití

Un peruano acusado de terrrorismo con una medida de coerción de un año

La recomendación de una comisión de alto nivel que sugiere la construcción de un nuevo estadio Quisqueya, en el Distrito Nacional

La inversión e instalación de semáforos inteligentes en Santo Domingo Este

El crecimiento de los ingresos fiscales por el alza en el precio del oro

Licitaciones del MOPC para la construcción de diferentes puentes

Los ingresos del Estado incrementados por esa alza en el precio del oro. refugio para muchos capitalistas

Los ingresos del Estado por las exportaciones de oro ascendieron a RD$ 40 mil millones en el 2025

