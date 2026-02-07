Primicias, febrero 2026, temática de impacto en RD y el mundo
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
Febrero, mes de la patria, del amor, de la Independencia Nacional, de la presentación de las memorias del gobierno por el presidente Luis Abinader, de los carnavales, la prohibición de la congelación de las cuentas cuentas bancarias de manera arbitraria, dispuesta por Tribunal Constitucional; las medidas anti crisis adoptadas por Cuba, la ofensiva de David Collado, ministro de Turismo, promoviendo el turismo dominicano en diferentes naciones, el Mes del desfile militar y de cambios en el gobierno, Barrick Gold muy activa con las exportaciones de oro, el expresidente Leonel Fernández esperando el apoyo de los peledeístas en el 2028, los carnavales en diferentes provincias, EdeEste combatiendo el robo de energía, la extradición de dominicanos a Estados Unidos por estafas, narcotráfico y lavado de activos, las acciones criminales de las bandas haitianas, el apresamiento de haitianos indocumentados en provincias fronterizas y otros puntos del país, el tema del vacío institucional en Haití, la eliminación del equipo dominicano en la Serie del Caribe, la importancia de la participación del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Beisbol, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en un muy activismo político a destiempo, los ciudadanos esperando la operación de la línea 2C del Metro, Santo Domingo Oeste; los acuerdos del presidente Luis Abinader en Dubái; la falsa alarma de una supuesta bomba en un avión que ha llevado a la cárcel a un peruano en el país, una sentencia que afectaría el Parque Jaragua combatida por amplios sectores nacionales, un cura advirtiendo que los maestros dominicanos pierden autoridad, el apresamiento de un sacerdote en El Seibo, el reparto de RD$ 1,620 millones a partidos políticos este año, cambios de algunos titulares de dependencias del Estado, la destitución de Rafael Féliz del ITLA, son temas de impacto en lo que lleva el año 2026 en República Dominicana y el mundo.
FEBRERO 2026
El ex presidente Leonel Fernández hablando en el Cibao de la explotación minera en la cordillera septentrional, pero sugiriendo estudios enhaustivos antes de adoptar una disposición. El gobierno ha expresado que no tiene iniciativas para una explotación minera en la cordillera.
EL PLD insistiendo que llevará sus candidatos a las elecciones de 2028 y que no apoyará a Leonel
Febrero ha destapado muchos otros temas, entre los que se destacan:
El gobierno defendiendo su política migratoria
Muy caro el precio del pollo
El plazo del presidente Trump para que Rusia y Ucrania terminen en junio su guerra
La CEPAL advirtiendo sobre los efectos de los aranceles en el 2026
Otra ola de frío en Estados Unidos
El respaldo total que le promete el ex presidente Leonel Fernández a las cooperativas
Una tormenta tropical que provocó 12 muertes en Filipinas
La situacion de los caficultores de Polo, Barahona
Una repudiada sentencia sobre el Parque Nacional Jaragua
Una explosión de una mina de carbón en La India
Los teteos en los barrios
La coloración del agua en la presa de Hatillo
Laboratorios clandestinos de alcohol adulterado desmantelados por el CECCOM
La captura del presidente Maduro en Venezuela
La asamblea participativa del PLD en Galván para el éxito político las elecciones de 2028
Los 136 paquetes de cocaína ocupados en una lancha en el Este de RD
La decisión de Estados Unidos de restringir los visados a oriundos de 75 paises
El impacto de la ley de residuos en las mipymes y emprendimientos
El Poder Ejecutivo asumido por el primer ministro en Haití
El estreno del nuevo pasaporte electrónico
El desabastecimiento de combustibles en Cuba
Efectos del huracán Melissa en el Caribe mencionados por los medios en el segundo mes de 2026
El cierre de hoteles en Cuba
Los 300 mil cruceristas que recibiría Pedernales en el presente año
Más de 60 haitianos indocumentados detenidos en Loma de Cabrera
Redes del narcotráfico desmanteladas por Estados Unidos
Fuertes medidas de seguridad en los alrededores del Palacio Presidencial en Haití
Francisco Dominguez Brito analizando las muertes extrajudiciales
El vacío de poder en Haití
Basureros debajo del puente Duarte
El ex presidente Leonel Fernández endureciendo la oposición al gobierno
El sonado caso SENASA en la palestra
El arancel de un 25% que acaba de imponer el presidente Donald Trump a los países qie compren bienes de Irán
La depresión afectando a mas de 500 mil pesonas en RD
Una denuncia de represión contra presos en Cuba
El presidente Abinader inaugurando obras
La acción de Estados Unidos en Venezuela
El decomiso de cargamentos de drogas
La abogada que le quitó la vida a su pareja
La celebración de Fitur 2026
La inauguración de carreteras en La Sierra, Santiago de los Caballeros
El muro fronterizo mostrado al presidente electo de hile José Antonio Kast
Estados Unidos atacando a políticos corruptos de Haití
El cierre y reapertura de tiendas chinas
El fallecimiento de la artista Ada Balcacer
El freno del Código Laboral en el Congreso Nacional
La emergencia por una tormenta invernal en Nueva York
Los datos biométricos que toman a los extranjeros en aeropuertos y que salen e ingresan a Estados Unidos
La ocupación de cocaína en Santo Domingo Este
Ilícitos de cigarrillos enfrentados por el Ejército, otras instancias oficiales y los empresaros
La agilización de los trabajos en el túnel de la Avenida Luperón, en la capital dominicana
El comercio criollo denunciando la competencia desleal del comercio chino
El interés del presidente Donald Trump por Groenlandia
La red que impulsaría la conexión de las pymes, lanzada por el Banco Popular-
La entrega de la nueva cédula al presidente Luis Abinader
La solidaridad de los obispos dominicanos con Venezuela
Las promesas de negocios de US$ 13, 370 millones en Fitur
El muy triste fallecimiento del ingeniero Ramón Alburquerque
La investigación por la desaparición de Brianna. la niña de tres años
Las 42 puñaladas a una mujer embarazada en Santiago de los Caballeros
La preocupación de la Iglesia por la corrupción
La graduación de nuevos agentes del CESAC
Ataques de la oposición a la administración actual del Banco Agrícola
Violaciones sexuales
El empleo formal analizado por el economista Daniel Toribio
La marcha del PLD a la Fuerza del Pueblo del ex senador por Barahona, José del Castillo
El 213 aniversario del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte
Las duras críticas de Narciso Isa Conde a muchos temas expuestos en Fitur 2026
La fiebre por el oro en RD
Un profundo anáalisis divulgado sobre la los lazos entre el país y Europa
Traficantes de indocumentados haciendo de las suyas
Pedro Vergés, Premio Nacional de Literatura 2026
La muy sonada muerte de una persona en Minnesota
Las más de 103 mil cédulas inhabilitadas por la Junta Central Electoral
La visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast al país
La embajadora de Estados Unidos elogiando el potencial productivo del Cibao
La muerte de una mujer en el Parque Mirador Sur
Las dificultades del INACIF en sus operciones en Santiago
Una coerción por explotación sexual en Puerto Plata
Un tiroteo en Río San Juan
Una tragedia en Guaymate, La Romana
Medida de coerción a un teniente coronel del ERD por la muerte de una joven
Las tensiones en el Caribe
La banda que falsificaba carnets en La Romana
Una joven que mató a su hermana
Los acontecimientos y protestas en Minesota
La muerte de un joven en un atraco a un colmado en Santiago de los Caballeros
La complicada violencia familiar
China condenando las hostilidades contra Cuba
La primera etapa del boulevar Pedro Livio Cedeño
La primera dama impartiendo docencia de moral y cívica
La polémica por la nueva terminal en el AILAJFPG
Diferencias entre el gobierno y AERODOM por una construcción
La construcción de una planta eléctrica que supliría energía a Puerto Rico
La prisión de Nicolás Maduro y su esposa Cilia en una cárcel de Estados Unidos
La ausencia de Nicolás Maduro enVenezuela
La búsqueda de oro y otros mineriales en el país
El anuncio de reanudación de los vuelos hacia Venezuela
Militares norteamericanos muy activos en el Caribe
Tres buques de Estados Unidos estacionados frente a Puerto Príncipe
Losd bombardeos de Rusia a Ucrania
La designación de un nuevo director del ITLA
La Organización Mundial de la Salud asociando el cáncer al tabaco e infecciones
El encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, de Colombia
La alta velocidad con que se maneja vehículos en el Gran Santo Domingo
El presidente Luis Abinader promoviendo las inversiones en el país en su reciente visita a Dubái
El país invadido por millones de haitianos indocumentados, hay quienes calculan que cuatro millones de haitianos han logrado en las últimas décadas penetrar a RD
La participación del presidente Luis Abinader en un importante evento en Dubái
El conato de incendio en el edificio del 9-1-1
El creciente ruido y calibraje de motores
La continuidad de los feminicidios, perjudicando familias y a la sociedad dominicana en general
La reunión entre el ex presidente Leonel Fernández y la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, quienes analizaron la democracia dominicana y otros variados temas
El nuevo pasaporte electrónico
La obra del periodista Ubi Rivas: Santiago de los Caballeros, 500 Años de Historia, gran aporte
Una unidad antipandillas creada para pacificar Haití
Las ciber-estafas, grave problema
Exotrsiones en las redes sociales
Una persona que mató a golpes a su vecino en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste
La transición en Venezuela
El oro en el entorno internacional y local
Los carnavales en La Vega, Santiago, Bonao, Salcedo y otras comunidades
Los vehículos blindados que donó Corea a Haití
Un peruano acusado de terrrorismo con una medida de coerción de un año
La recomendación de una comisión de alto nivel que sugiere la construcción de un nuevo estadio Quisqueya, en el Distrito Nacional
La inversión e instalación de semáforos inteligentes en Santo Domingo Este
El crecimiento de los ingresos fiscales por el alza en el precio del oro
Licitaciones del MOPC para la construcción de diferentes puentes
Los ingresos del Estado incrementados por esa alza en el precio del oro. refugio para muchos capitalistas
Los ingresos del Estado por las exportaciones de oro ascendieron a RD$ 40 mil millones en el 2025
