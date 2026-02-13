Primicias, Febrero 2026, temas que arden en RD y el mundo, vínculos cercanos de Trump-Abinader, Mes de la Patria, cierre oficina DEA, Metro de Los Alcarrizos, embajadora EEUU en RD súper activa, muy enterada; algunos funcionarios respaldando a David Collado

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El mes de la patria, los preparativos para el Día de la Independencia Nacional y los actos en el Congreso Nacional, los excelentes y cercanos vínculos de los presidentes Donald Trump y Luis Abinader, el anuncio de que el Metro de Los Alcarrizos iniciará sus operaciones desde el martes 24 de febrero, la muy activa embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, muy enterada quien se ha reunido con representantes de amplios sectores de la nación; el polémico tema de la mejoría en el indice de corrupción, el cierre de la oficina de la DEA, una presunta investigación sobre corrupción y el apresamiento de un supervisor de ese organismo, el deterioro de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la celebración del Día de San Valentín, algunos funcionarios sumándose al proyecto presidencial de David Collado para los comicios de 2028. el amor, la amistad y el Día de los Enamorados celebrado con muchas actividades, la invitación del presidente Donald Trump al presidente Luis Abinader para una reunión con presidentes de la República de diferentes países, diferentes provincias celebrando sus carnavales, la Embajada de Estados Unidos reconociendo a la República Dominicana como un socio en la lucha contra el narcotráfico, el deterioro de las calles en diferentes sectores, el ranking de las universidades dominicanas, del Gran Santo Domingo, el canciller Roberto Alvarez aclarando que el cierre de la oficina de la DEA no tiene relación con el país, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) comenzando el proceso hacia la escogencia de su candidato presidencial para los comicios de 2028, los ocho muertos en un tiroteo en una escuela en Cánada, las tantas noticias falsas divvulgadas en las redes sociales, el juicio de fondo al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez abordado por el abogado Carlos Balcácer, son temas nacionales e internacionales despidiendo una semana e inicianto otra en República Dominicana en febrero 2026.

OTROS TEMAS VARIADOS

El desembarco del coronel Francisco Albeto Caamaño Deñó, junto a otros guerrillos en 1973, en el recuerdo

El repudiado apresamiento de un médico en un hospital del Estado

La muy comentada presencia de la Embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, en una actividad de la DNCD

Una marcha contra la corrupción convocada por una organización el 22 de febrero

Un anunciado viaje del presidente Donald Trump a Venezuela

La unidad para combatir los laboratorios de drogas sintéticas creado por la DNCD y respaldado por Estados Unidos

Un esquema de soborno y de fraude de visas en una denuncia depositada en un tribunal de Estados Unidos, acusación a un arrestado supervisor de la DEA

La inauguracion de escuelas en San Juan de la Maguana

El tema del abuso del programa de las visas para informantes

La justicia que reclaman familias de las víctimas de la explosión en San Cristóbal

La réplica de Ministerio Público contra ex ministros

Un tiroteo y dos muertos en una universidad enCarolina del Sur, Estados Unidos

El inicio del cierre técnico del vertedero de Duquesa

La absolución de un ex administrador de la Lotería Nacional

ECONOMIA

El incremento en un 8.9 por ciento en los depósitos totales en el Banco Popular, que ascendieron al cierre de 2025 a RD$ 702, 993 millones

La creciente ocupación hotelera en Miches

El reto del país de recuperar el 5% en el crecimiento de la economía en el 2026

El inicio de las operciones del Corredor Independencia, en el Distrito Nacional

Organismos internacionales siguiendo paso a paso la economía dominicana

El crecimiento preocupante de 0.9% en las ventas de cemento en el mercado local

La crisis de combustible y electricidad en Cuba

El debate que plantea COPARDOM sobre la reforma laboral

Los 40 mil pasajeros diarios que movilizará diariamente el Corredor Independencia

La caída de la industria de la construcción en RD

La deuda consolidada del país ascendente a US$ 76 mil millones

Los retos de los nuevos titulares de la Contraloría General de la República y en INFOTEP

Los RD$ 245, 885 millones que tomóprestado el gobierno en 2025

El bloqueo arbitrario de cuentas bancarias y una sentencia que acaba de emitir el Tribunal Constitucional

El pronóstico de Harvard de que la economía dominicana crecerá anualmente 3.82% hasta 2034,

El pronóstico de Harvard es menor al potencial de crecimiento de la economía dominicana de un 6% anual

La necesidad de que la industria del chocolate dominicano se ponga las pilas y no se deje quitar el mercado por productos extranjeros

Quejas por la disminución de los empleos en la provincia Monseñor Nouel, impactando negativamente el cierre de Falcondo y de una empresa textil

El corredor Independencia con 68 nuevos autobuses de 90 pasajeros

El ingeniero Osiris de León explicando las obras públicas intervenidas

La creatividad de negocios con los pozuelos con chocolates

Los incendios en una fábrica de plásticos en Haina y una tienda de L&R Comercial en Santo Domingo Norte

INDUSTRIA NACIONAL

El aporte de la industria nacional con la producción de leche de coco, pilones de madera, rones, dulces, aceites comestibles, cachup, vino tinto, azúcar, papel higiénico, trajes típicos, pasta de tomate y otros derivados del tomate, rones especiales, cervezas, granos alimenticios enlatados, jabón de cuaba líquido, cloro, pizzas, maltas, galletas, néctares en unUHT, arroz selecto, jarras de bambú para cervezas, para sal molida, detergentes, platanitos ondulados, mayonesa, habichuelas empacadas, galetas de ajo, maja frito de madera, casabe, maiz dulce y guandules enlatado, muebles de bambú, mosquiteros, leche en UHT, jugos en UHT, gorras, refrescos, leche evaporada, salamis, chuleta, jabón de fregar, margarina, quesos, yogurt, pastas alimenticias, almohadas, bologna, salchichas, jabones, galletas de soda, grecas decoradas, y mucho más

SOCIALES

Los clubes sociales, deportivos y recreativos con variadades actividades por San Valentín, carnavales y el mes de la patria

La entrega de un anfiteatro en la Ciudad Juan Bosch

INTERNACIONALES

La ayuda humanitaria con más de 800 toneladas enviada a Cuba por México

POLITICAS

Las quejas por las cancelaciones de perremeístas en la administración pública

¿Comienzan algunos funcionarios a sacarle los pies al presidente Luis Abinader apoyando a David Collado para el 2028?

El once aniversario del PRM

El deterioro de la educación denunciado por la Fuerza del Pueblo

El trayecto del PLD para escoger su candidato presidencial

DEPORTES

Las expectativas con el equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Beisbol

Comunitarios de Montecristi enfrentando una alegada ocupación irregular de las areas de un play de beisbol en Villa Elisa

La reconstrucción de los equipos que participan en el torneo de la LIDOM

Contratos millonarios para peloteros dominicanos en las grandes ligas

Pie de foto

Leah Campos, Embajadora de Estados Unidos en República Dominicana

Visited 3 times, 3 visit(s) today