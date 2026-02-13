Primicias, Febrero 2026, temas que arden en RD y el mundo, vínculos cercanos de Trump-Abinader, Mes de la Patria, cierre oficina DEA, Metro de Los Alcarrizos, embajadora EEUU en RD súper activa, muy enterada; algunos funcionarios respaldando a David Collado
El mes de la patria, los preparativos para el Día de la Independencia Nacional y los actos en el Congreso Nacional, los excelentes y cercanos vínculos de los presidentes Donald Trump y Luis Abinader, el anuncio de que el Metro de Los Alcarrizos iniciará sus operaciones desde el martes 24 de febrero, la muy activa embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, muy enterada quien se ha reunido con representantes de amplios sectores de la nación; el polémico tema de la mejoría en el indice de corrupción, el cierre de la oficina de la DEA, una presunta investigación sobre corrupción y el apresamiento de un supervisor de ese organismo, el deterioro de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la celebración del Día de San Valentín, algunos funcionarios sumándose al proyecto presidencial de David Collado para los comicios de 2028. el amor, la amistad y el Día de los Enamorados celebrado con muchas actividades, la invitación del presidente Donald Trump al presidente Luis Abinader para una reunión con presidentes de la República de diferentes países, diferentes provincias celebrando sus carnavales, la Embajada de Estados Unidos reconociendo a la República Dominicana como un socio en la lucha contra el narcotráfico, el deterioro de las calles en diferentes sectores, el ranking de las universidades dominicanas, del Gran Santo Domingo, el canciller Roberto Alvarez aclarando que el cierre de la oficina de la DEA no tiene relación con el país, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) comenzando el proceso hacia la escogencia de su candidato presidencial para los comicios de 2028, los ocho muertos en un tiroteo en una escuela en Cánada, las tantas noticias falsas divvulgadas en las redes sociales, el juicio de fondo al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez abordado por el abogado Carlos Balcácer, son temas nacionales e internacionales despidiendo una semana e inicianto otra en República Dominicana en febrero 2026.
OTROS TEMAS VARIADOS
El desembarco del coronel Francisco Albeto Caamaño Deñó, junto a otros guerrillos en 1973, en el recuerdo
El repudiado apresamiento de un médico en un hospital del Estado
La muy comentada presencia de la Embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, en una actividad de la DNCD
Una marcha contra la corrupción convocada por una organización el 22 de febrero
Un anunciado viaje del presidente Donald Trump a Venezuela
La unidad para combatir los laboratorios de drogas sintéticas creado por la DNCD y respaldado por Estados Unidos
Un esquema de soborno y de fraude de visas en una denuncia depositada en un tribunal de Estados Unidos, acusación a un arrestado supervisor de la DEA
La inauguracion de escuelas en San Juan de la Maguana
El tema del abuso del programa de las visas para informantes
La justicia que reclaman familias de las víctimas de la explosión en San Cristóbal
La réplica de Ministerio Público contra ex ministros
Un tiroteo y dos muertos en una universidad enCarolina del Sur, Estados Unidos
El inicio del cierre técnico del vertedero de Duquesa
La absolución de un ex administrador de la Lotería Nacional
ECONOMIA
El incremento en un 8.9 por ciento en los depósitos totales en el Banco Popular, que ascendieron al cierre de 2025 a RD$ 702, 993 millones
La creciente ocupación hotelera en Miches
El reto del país de recuperar el 5% en el crecimiento de la economía en el 2026
El inicio de las operciones del Corredor Independencia, en el Distrito Nacional
Organismos internacionales siguiendo paso a paso la economía dominicana
El crecimiento preocupante de 0.9% en las ventas de cemento en el mercado local
La crisis de combustible y electricidad en Cuba
El debate que plantea COPARDOM sobre la reforma laboral
Los 40 mil pasajeros diarios que movilizará diariamente el Corredor Independencia
La caída de la industria de la construcción en RD
La deuda consolidada del país ascendente a US$ 76 mil millones
Los retos de los nuevos titulares de la Contraloría General de la República y en INFOTEP
Los RD$ 245, 885 millones que tomóprestado el gobierno en 2025
El bloqueo arbitrario de cuentas bancarias y una sentencia que acaba de emitir el Tribunal Constitucional
El pronóstico de Harvard de que la economía dominicana crecerá anualmente 3.82% hasta 2034,
El pronóstico de Harvard es menor al potencial de crecimiento de la economía dominicana de un 6% anual
La necesidad de que la industria del chocolate dominicano se ponga las pilas y no se deje quitar el mercado por productos extranjeros
Quejas por la disminución de los empleos en la provincia Monseñor Nouel, impactando negativamente el cierre de Falcondo y de una empresa textil
El corredor Independencia con 68 nuevos autobuses de 90 pasajeros
El ingeniero Osiris de León explicando las obras públicas intervenidas
La creatividad de negocios con los pozuelos con chocolates
Los incendios en una fábrica de plásticos en Haina y una tienda de L&R Comercial en Santo Domingo Norte
INDUSTRIA NACIONAL
El aporte de la industria nacional con la producción de leche de coco, pilones de madera, rones, dulces, aceites comestibles, cachup, vino tinto, azúcar, papel higiénico, trajes típicos, pasta de tomate y otros derivados del tomate, rones especiales, cervezas, granos alimenticios enlatados, jabón de cuaba líquido, cloro, pizzas, maltas, galletas, néctares en unUHT, arroz selecto, jarras de bambú para cervezas, para sal molida, detergentes, platanitos ondulados, mayonesa, habichuelas empacadas, galetas de ajo, maja frito de madera, casabe, maiz dulce y guandules enlatado, muebles de bambú, mosquiteros, leche en UHT, jugos en UHT, gorras, refrescos, leche evaporada, salamis, chuleta, jabón de fregar, margarina, quesos, yogurt, pastas alimenticias, almohadas, bologna, salchichas, jabones, galletas de soda, grecas decoradas, y mucho más
SOCIALES
Los clubes sociales, deportivos y recreativos con variadades actividades por San Valentín, carnavales y el mes de la patria
La entrega de un anfiteatro en la Ciudad Juan Bosch
INTERNACIONALES
La ayuda humanitaria con más de 800 toneladas enviada a Cuba por México
POLITICAS
Las quejas por las cancelaciones de perremeístas en la administración pública
¿Comienzan algunos funcionarios a sacarle los pies al presidente Luis Abinader apoyando a David Collado para el 2028?
El once aniversario del PRM
El deterioro de la educación denunciado por la Fuerza del Pueblo
El trayecto del PLD para escoger su candidato presidencial
DEPORTES
Las expectativas con el equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Beisbol
Comunitarios de Montecristi enfrentando una alegada ocupación irregular de las areas de un play de beisbol en Villa Elisa
La reconstrucción de los equipos que participan en el torneo de la LIDOM
Contratos millonarios para peloteros dominicanos en las grandes ligas
Leah Campos, Embajadora de Estados Unidos en República Dominicana