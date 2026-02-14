Primicias, Febrero 2026, actualidad nacional y mundial en 168 Horas, agenda de Abinader, marcha contra explotación minera en cordillera septentrional, celebración en grande Día de San Valentín, atracos, Trump siempre activo, otros variados temas

El retiro de los aviones de Estados Unidos del Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez; la marcha de sacerdotes y comunitarios contra la explotación minera en la cordillera septentrional; la muy activa celebración del Día del amor y la amistad, la aclaración de la Embajada de Estados Unidos sobre el cierre de la oficina de la DEA en el país es por una investigación y no afecta las relaciones con República Dominicana; la recomendacion para la construcción de un puente paralelo al 17, que conecta el Distrito Nacional con Santo Domingo Este; los 11 años que celebra el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el contacto de Rusia con Cuba para abordar las opciones de asistencia, la situación económica mejorando para los venezolanos, según Monitor País; los miles de dólares que habría alegadamente recibido el supervisor de la DEA, Melitón Cordero, por visas; la marcha de Antigua Orden Dominicana para reclamar justicia por la muerte de un adolescente, un informe revelando que la gestión del presidente Donald Trump erogó más de 30 millones en la deportación de inmigrantes,»el ayuno del lenguaje del odio» que propone el papa León XIV; los pasos correctos que están tomando en Venezuela para la unidad del pueblo, versión atribuida al ex presidente Nicolás Maduro, de acuerdo a su hijo; Rusia retomando sus negociaciones con Ucrania, la anunciada reorganización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en las provincias, una comisión sugiriendo una auditoría internacional a la Línea 2 del Metro 2C tras detectar fallas de drenaje, la auditoría que reclaman regidores a la gestión del alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, son temas de actualidad nacional y mundial hacia la segundad mitad del mes de febrero de 2026.

OTROS TEMAS

lasd expectativas con el discurso del presidente Luis Abinader el 27 de Febrero ante la Asamblea Nacional

La tala de arboles denuncianada por el senador Antonio Marte

Una protesta por la regulación al uso de patinetas

El arzobispo Morel Diplán reclamando acciones reales contra la corrupción

La violencia en México

Las quejas del Colegio Médico Dominicano por el apresamiento y atropello policial a un médico del Hospital Robert Read Cabral

El crecimiento de los atracos en sectores del Gran Santo Domingo y otras comunidades

El rechazo de moradores de La Cuaba por un vertedero

Una encuesta de CESP Research en la que el ex presidente Leonel Fernández encabeza las preferencias electorales en RD

El presidente Abiander en las comunidades inaugurando obras

las expectativas con la reunión con presidentes de diferentes países convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que estará presente el presidente Luis Abinader

«Si Abinader saca a Pedro Santana del Panteón de la Patria se casará con la gloria», considera el ex presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara.

Una iniciativa para que regulen el uso de las redes sociales en menores de 16 años en el país

El procurador Wilson Camacho revelando que » Jean Alain «le huye a las pruebas»

Jean Alain Rodríguez acusando al Ministerio Público del retraso de su caso judicial

El espaldarazo del presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, al proceso de cedulación de la Junta Central Electoral (JCE)

Una avería provocada por un camión perforador afectando el servicio de agua en Santo Domingo Este

Un dominicano identificado por las autoridades como sospechoso del primer homicidio del metro de Nueva York del 2026

La comidilla de la semana en República Dominicana, el arresto de un supervisor de la DEA por un presunto abuso del programa de visas para informantes

El desmentido de la Policía sobre saqueos, luego de un incendio de una tienda en Santo Domingo Norte

El homenaje póstumo del INDOTEL a Radhamés Aracena, quien hizo historia en Radio Guarachita, en el Día Mundial de la Radio

El saqueo que denunció un motorista durante un incendio en una tienda

Un piloto dominicano preso en Guinea que teme por su vida y suplica que lo ayuden

Un tiroteo en la cárcel donde guarda prisión ese piloto dominicano en Guinea

La agenda internacional del presidente Luis Abinader en marzo con difeerentes presidentes

Una importante figura de la iglesia, solicitando al gobierno una investigación del caso de la DEA en el país, «porque no fue en Alaska»

El caso de la muerte de un motorista que cayó en el Río Isabela y que falleció, posterior a un accidente de tránsito en un puente

La consulta del PLD para escoger su «figura presidencial» en el último trimestre de 2026

ECONOMIA

El grito de los ferreteros por la competencia desleal de los chinos en RD

El inicio de la transformación en Duquesa

Los US$ 2,750 millones en bonos emitidos por República Dominicana a 8 y 12 años

La marcha de los agrónomos reclamando un incremento salarial

Duquesa, fuente de generación de ingresos para miles de personas

El presunto fraude en la Barra Payán

La anunciada multa de RD$ 10,000 a los camiones y patanas que circulen en el carril izquierdo

La venta del hotel Waldorf Astoria, en Manhattan, vendido por el gobierno de China

El combustible suficiente con que cuenta el AILAJFPG para suplir a Air Europa e Iberia por la crisis en Cuba

Luis Acosta Moreta solicitando que se impulse la artesanía local

El ex presidente del CODIA, Teodoro Tejada, asegurando que el Metro de Los Alcarrizos cuenta con los estádares de seguridad y calidad

El ex presidente Danilo Medina calificando de lento en la realización de las obras el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader

La OMSA anunciando que en abril los autobuses pasarán cada cinco minutos

Diferentes sectores elogiando la designacion de Maira Morla en la dirección del INFOTEP

La defensa del ingeneiero Osiris de León a la Línea 2C del Metro, «con pequeños detalles de suelo arcilloso»

La navegación de un tanqero cubano de GLP por el Caribe

Luego de protestas, el acuerdo a que arribó el INTRANT con transportistas en La Javilla, Villa Mella, Santo Domingo Norte

La ruta de autobuses eléctricos lanzada por la CNTU en la avenida Kennedy con Núñez de Cáceres, en la capital dominicana

Las licencias emitidas por Estados Unidos para negocios con el petróleo venezolano

La exclusión de Rusia, China, Cuba e Irán excluidos de la licencia para negocios con el petróleo de Venezuela

INTERNACIONALES

Delcy Rodríguez diciendo que Nicolás Maduro sigue siendo «el presidente legítimo de Venezuela»

La suspensión de un vuelo a Cuba, obligando a bajar de un avión en Moscú a los turistas

La cumbre de presidentes latinoamericanos convocada por el presidente Donald Trump

El bloqueo de Estados Unidos impactando en Cuba

El presidente Donald Trump endureciendo su iniciativa para quitarle la ciudadanía a nacidos fuera de Estados Unidos

El elogio del presidente Donald Trump a los militares de Estados Unidos que participaron en el operativo en el cual fue capturado el depuesto presidente Nicolás Maduro

Las cuentas que le están reclamando a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez

MUSICA

Danny Rivera confesando que «me sentí representado» por Bad Bunny en su presentación en el show del Super Bowl

DEPORTIVAS

El Coliseo Teo Cruz, intocable, según el presidente Luis Abinader

Marileidi Paulino premiada por los reyes de España

