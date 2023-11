Primicias, Cibao, Línea Noroeste y Costa Norte, comunidades esperando recuperación economía fronteriza

Por Alex Jiménez

Las catorce provincias de la región del Cibao, entre las que se encuentran las de la Línea Noroeste y la Costa Norte, despiden el 2023 golpeadas por la crisis de Haití y República Dominicana y por otros factores.

La necesidad de recuperar la economía cibaeña, golpeada por el cierre de la frontera con Haití, las muertes por la expansion del dengue en la zona, enfrentar con valentía las bandas de sicarios, narcos y mafias, evitar la invasión pacifica de los haitianos, preservar los recursos naturales, reciclar, generar mas empleos, combatir los brotes de enfermedades, dotar de mas financiamiento a los sectores productivos, son puntos claves para los hijos de las provincias del Cibao en lo que resta del 2023 y en el año 2024.

TEMAS DEL FINAL DE 2023

Otros temas que se destacan al final de 2023 en esa región se destacan:

El problema de la seguridad fronteriza, preserar la produccion de huevos, pollos, arroz y otros rubros agropecuarios, reconstrucción del vecino país, su agricultura, importaciones, industria, banca y otros servicios, energía eléctrica, inseguridad, secuestros, mano de obra haitiana, impacto de la mecanización agrícola, migracion de los haitianos hacia territorio dominicano, su economía, impacto de la deforestación, comercio domínico-haitiano, el uso del agua del Rio Masacre en un canal construido por los haitianos, integridad de la zona fronteriza, inversiones del gobierno dominicano para un mayor control fronterizo y el uso de tecnología para identificar a los haitianos que penetran a territorio dominicano.

El anuncio de la reposicion de los bornes fronterizos desaparecidos del lado dominicano en la frontera, la vigilancia satelital en tiempo real y de alta resolucion, el uso de arcos detectores de armas, explosivos, municiones y componentes radilogicos y químicos

Las visitas del ex presidente Danilo Medina a comunidades del Cibao para escuchar las opiniones de los productores agropecuarios y la persistencia de Medina de que Abel Martinez ganará las elecciones en la primera vuelta. Medina se reunió con productores agropecuarios de Villa La Mata, Cotuí, resaltando que los apoyó para que compran hijuelos de la variedad de la piña MD2.

SECTORES PRODUCTIVOS

El otorgamiento de préstamos del Banco Agricola a cooperativas de San Francisco de Macorís y Dajabon para actividades productivas

La muy activa competencia entre cadenas comerciales en Santiago y todo el Cibao

La alta incidencia de Nestlé Dominicana, con planta de produccion en San Francisco de Macorís, que mueve la economia cibaeña

Los Helados Splash, Uvis, Frigus, artesanales mocanos y muchos otros

La fabricacion de muebles de bambú en Bonao

Las artesanias abundantes en la Autopista Duarte

INDUVECA, empresa fundada por el industrial vegano Pedro A. Rivera, tiene cada vez mayor incidencia en el mercado de los embutidos y otros renglones produciendo jamón de pechuga de pavo, salamis y otros embutidos para el mercado local y la exportación.

Una mayor presencia de negocios chinos en la región

La regulación de la mano de obra haitiana en la industria de la construcción

El control migratorio a los haitianos

La expansion de productos lacteos y cárnicos en el Cibao, Linea Noroeste y Costa Norte

Mayor producción de salami y otros embutidos en comunidades del Cibao

Once comunidades de Las Galeras, provincia de Samaná, se oponen a la generación de energía electrica con diesel y bunker C.

Emprendedores fabrican ponches artesanales para la navidad en el Cibao

La Empresa de Generación Hidroeléctica Dominicana ha convocado una licitación para la construcción del acueducto del municipio Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez

También, otras licitaciones paa la construccion de la carretea Cruce de Los Quemados-Sabaneta,provincia Santiago Rodriguez, con una longitud de 23 kilómetros, como para la reconstrucción de las calles Gurabao y Clavijo ( 19.20 kilómetros), Central Hidrolectrica de Moncion, teniendo a Gurabo y Clavija como territorio de impacto.

La incidencia en la economia de los 48 cruceros que llegarán en el mes de septiembre a los muelles de Puerto Plata

CONTENIDO DEL PRIMER PERIODICO PRIMICIAS CIBAO-LINEA NOROESTE Y COSTA NORTE

La primera edición de este periódico especializado para las catorce provincias cibaeñas hizo referencia a las bandas de sicarios, narcos y mafias en el Cibao. Fue la edicion No. 1477, de Primicias, correspondiente al 18 al 24 de junio de 2023.

Otros temas fueron: Gobierno obligado a derrotar las redes del bajo mundo, ciberdelincuencia en el Cibaol

Primicias dedicó la primera edicion de este periodico especializado a Carlos Ramirez Baez, Isidro Silva, Guibby de la Cruz, Victor Morales Omler, grandes colabadores en la region, y a Francisco Quico Rodriguez, editor en la Línea Noroeste.

Primicias se hizo eco de la convocatoria de la Tercera edicion 2023 Premio a la Sostenibilidad Doctor Julio A. Brache Arzeno en las categorias Salud, Medio Ambiente y Educacion.

Tambien al aporte del Cibao, Costa Norte y Linea Noroeste de voces valiosas de la nacion.

MARCAS, PRODUCTOS E INDUSTRIAS-NEGOCIOS DE LA REGION CIBAEÑA

Modelo, Macier, Café 54, Mocano y Villa Trina, Sirena, Baldom, Quesos Aguila y Geo, La Joya, de La Fabril; Acero Estrella, Ferreterias Ochoa, Bellón, La Fuente, Cementos Cibao, Almacenes El Encanto, embutidos Caserío, Induveca; Cerveza Quisqueya, Malta India, Mabí Areito, Arrocitos, Font Gamundi, de La Vega; Nido, Carnation de Nestlé, San Francisco de Macorís, Brugal, de Puerto Plata; Bermudez, Tortillas María, Pastas Princesa, de Santiago de los Caballeros; Roquetes de yuca, casabe con maní, casabe natural, de Monción y Palmarejo, Santiago Rodriguez; productos Sosúa, de Puerto Plata; Casabe Guaraguanó, de Monción; Aviva, del Grupo Bocel; Camisas Bazar, Ponches Bordas y Crema de Oro, Vinicola del Norte con sus rones y licores.

VOCES CIBAEÑAS

Se expande el número de voces cibaeñas en los medios de comunicación y con presencia super activa en los diversos estamentos de la sociedad dominicana.

Luis Abinader Corona, presidente de la República, hijo de José Rafael Abinader, santiaguero, ex senador y quien ocupó en vida muchas posiciones de importancia en el gobierno

Raquél Peña, vicepresidenta de la República

Ricardo de los Santos, senador por Sánchez Ramírez, asumió la presidencia del Senado el 16 de agosto pasado.

Daniel Rivera, ministro de Salud Pública

Teniente general Carlos Luciano Diaz Morfa, ministro de Defensa, hijo del general de Santiago, Luciano Diaz, quien ocupó cargos claves en el Ejercito en los doce años de Balaguer

Limber Cruz, ministro de Agricultura

Abel Martinez, candidato presidencial del PLD

Doctor Milton Ray Guevara, presidente saliente del Tribunal Constitucional

Mayor general Carlos Fernandez Onofre, comandante general del Ejercito de República Dominicana

Ingeniero Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella, de una cementera en la carretera Mella, entre Boca Chica ySan Pedro de Macoris, propietario de CDN Cadena de Noticias y Multimedios del Caribe

Felix Garcia, poderoso industrial de Santiago y el Cibao

José Paliza, de Puerto Plata, ministro administrativo de la Presidencia

Sonia Guzman, embajadora dominicana en Washington, ex ministra de Industria, omercio y Mipymes

Ulises Rodriguez, director de Pro-Industria

Ivan Hernandez, director de INESPRE

Fernando Durán, de Santiago Rodriguez, administrador del Banco Agrícola

Eduardo Garcia Michel, Isidoro Santana, economistas

Marino Vinicio Castillo, una voz que siempre resalta a San Francisco de Macoris y el Cibao

Geanilda Vásquez, mocana, cónsul dominicana en Miami

Jose Ramón Peralta, una voz vegana

El ingeniero Eduardo Estrella, hasta hace poco presidente del Senado, acompaña al presidente de la República, Luis Abinader, en mucbas actividades de importancia.

Entre estos tambien se encuentran el doctor Carlos Salcedo, profesional del derecho mocano, quien escribe la columna de opinion Desarrollo e Institucionalidad en el periodico El Día.

Yanet Camilo, de Salcedo, ex ministra de la Mujer y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)

Freddy Ortiz, de Pimentel

La importante presencia de la Universidad O&M en Moca, Santiago, Puerto Plata

Huchi Lora, hijo de Santiago; Altagracia Paulino, de San Francisco deMacoris, ex directora de Pro Consumidor; Santana Martínez, Mendy López, periodico La Información, José Fabian, Lorenzo Lenchi Vargas, santiaguero; Francisco Ortega, de Salcedo magistrado de la Suprema Corte de Justicia; Victor Garcia Sued, presidente de las Aguilas Cibaeñas; Roman Jáquez Liranzo, de Bonao, presidente de la Junta Central Electoral (JCE); Winston Chilote Llenas, Pappy Bisonó, Tony Peña,Ramón de Luna, Alex Jimenez-Coloquio y Multimedios Primicias, Carlos Manuel Estrella, Antonio Espinal, de Mao; Adalberto Dominguez, Miguel Amado Nova, Guarocuya Cabral, Fernando Moronta, Félix Jacinto Bretón, Hugo Ló23pez Morrobel, Bienvenido Rojas, Juan Marichal, Osvaldo Virgil, Felix Fermin, Nelson Cruz, Persio Maldonado, presidente de la Asociacion Dominicana de Diarios, montecristeño; Fernando Villalona, Luis Ovalle; Samuel Pereyra, de Salcedo, administrador general del Banco de Reservas; Luis Segura, Anthony Santos, Luis Vargas, El Prodigio, Bolivar Díaz Gómez, director de El Nacional; Newton Rodriguez, Dilenia Cruz, Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional; Pewdrol Catrain, senador por Samaná; José Rafael Vargas, ex senador; Abel Martinez, candidato presidencial del PLD; Luis Polonia, Miguel Diloné, Héctor J. Cruz, Ivan Garcia, presidente de la Federcion Dominicana de Comerciantes (FDC); Lina Garcia, industrial de Santiago; Yandra Portela, viceprsidenta de INDUSNIG; Wilfrido Vargas, de Altamira; Osvaldo Brugal, emprsario puertoplateño; Jesus Vasquez Martinez, ministro de Interior y Policia; Camilo Then, de Manzanillo; Freddy Bretón, arzobispo emérito de Santiago de los Caballeros; Enrique Vargas, Juan Cruz Triffolio,de Salcedo; Carlos Estrella, mocano, de Cosas del Pais; Domingo Gomez, editor fotografico y de TV de Primicias; Nestor Estévez, de Sabaneta; Starling Castro, Ramón Torres, Edwin Espinal, Luis González, peloteros; Juan B. Sanchez Espinal, Danilo Perez Zapata y Ramón Hernández Dominguez, abogados esperanceños, son voces que se expresan a favor de esa importante y productiva region del país.

Igualmente, Julieta Tejada, mocana, en la Z-101.

Fernando Rodríguez, maeño, articulista del perioódico Hoy.

Eduardo Jorge Prats, prstigioso jurista, articulista tambien del periódico Hoy.

Rubén Paulino Sem, José Miguel Soto Jimenez, ex ministros de Defensa.

Leonardo Martos Berrido, Luis RamonCordero, Jaime Fernández Lazala, veganos.

Ignacvio Guerrero, Montecristeño.

Atgahualpa Ramirez, maeño, quien laboró en Radio Santa Cruz de Mao en aquellos años inolvidables.

FIGURAS DE IMPORTANCIA DEL CIBAO EN LA HISTORIA DOMINICANA

Maximo Cabral, Antonio Toñico Lozano, héroes de La Barranquita

Generales Fernando Valerio, Gaspar Polanco, Santiago Rodriguez, Pedro Pimentel, José Cabrera, Benito Moncion, Gregorio Luperon, Desiderio Arias

Ulises Heraux,, Jimenes, Juan Bosch, Garcia Godoy, Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán Fernandez, Salvador Jorge Blanco, Hipolito Mejía Dominguez

Augusto Lora, ex vicepresidente de la República

Jacobo Majluta, ex presidente de la República, dirigió la Chocolatera Industrial de Puerto Plata

José Francisco Peña Gómez, fue el máximo líder del Partido Revolucionario Dominicano y orador penetrante de las masas de esa oranización politica

Juan Rafael Peralta Perez, Elvio Rodriguez, Andres Bautista, Jesus Vasquez Martinez, Eduardo Estrella, Ricardo de los Santos, presidentes del Senado.

Coronel Rafael Tomás Fernández Dominguez, esperanceño, heroe nacional por su defensa al sistema democratico y su lucha por restablecer al presidente Juan Bosch en el poder.

General Rodriguez Reyes comandó el Ejército en Mao.

Generales Ludovino Fernández, José de Jesús Morillo López, Guzman Acosta, Polanco Gómez, Jaime Marte Martinez, del Socorro Payamp, ex jefes de la Policia.

Emilio Ludovino Fernández, Jose Augusto Vega Imbert, Ramon Emilio Jimenez Reyes, ex ministros de relaciones exteriores.

Carlos Jáquez Olivero, el general del Ejercito con mayor poder en el Cibao en los doce años de Balaguer.

Generales Eligio Bisonó Jackson, Aurelio del Rosario Polanco, Reyes Evora, Elio Osiris Perdomo Rosario, Checo, dirigieron el Cuerpo de Ayudantes Militares del presidente Joaquin Balaguer en los doce años, 1966-1978.

General Antonio Imbert Barreras, puertoplateño, ex secretario de las Fuerzas Armadas.

Coroneles Roberto Figueroa Carrión, ex jefe del SIM, prestó servicios en Mao en los tiempos del general Jaquez Olivero,al igual que Ramon Rodriguez Landestoy, quien con el rango de general del EN fue jefe del cuerpo de ayudantes militares del entonces presidente Salvador Jorge Blanco.

El general Mélido Gonzalez Perez comandó la cuarta brigada del ERD en Mao, al igual que los generales Rivas Zapata, Paulino Sem, Ramón Jiménez Peña, Milton de Jesús Frias Gómez, German Rosario Pérez, Paíno Sánchez, Jose Manuel Frias Rodriguez, coronel Wilson A. Castillo,

El mayor general retirado Gonell Regalado, es hijo de la Linea Noroeste, es montecristeño.

Luis Dario de la Cruz Consuegra, Leonardo Sabater Núñez y Rafael Antonio Carrasco Paulino, son esperanceños.

VICTIMAS DE UN ATENTADO

Miled Haddad, Evelio Martinez, Pango Muñoz y Sergio Peña, maeños, y Tito Cabrera, esperanceño, fueron victimas de un atentado criminal a finales de 1965 por su lucha a favor de la democracia dominicana.

Sus nombres aparecen en la sagrada historia de la provincia Valverde.

GASTRONOMIA

El Tipico Bonao, Turey Agroindustrial, Agroindustria Lachapelle, Productos Peña, Parador Miguelina ( panadería-reposteria), Jacaranda, Mofongo Mocano, Chivo Liniero, catibias de yuca de Leonora, en San Jose de las Matas; café trillado a mano en Jarabacoa; arepa y yaniqueques, de Bayacanes; mantecado mocano, casabes de Monción; dulces de Ricuras de Doña Esperanza, Nagua; Pilto, entre Mao y Guayubin; chivo guisado en la ruta del Cruce de Los Quemados, Monción; dulces y otgros productos de Indulal; torta y bollos del Cruce de Los Quemados, entre Mao y Santiago Rodriguez; Guanimo, Panecico de yuca con chicharron; bolitas y queso en hoja de Turey y Lachapelle; boruga de Puerto Plata y Nagua; galletas de manteca, como con suspiritos, telera de huevo, ponche artesanal, de Moca; bolas de chocolate de San Francisco de Macoris; Parada Mocana; Dulcería Rodriguez; productos Mamá, de Santiago; galletas de manteca y cocos de Nagua, mandarinas de Altamira, helado de uva de playa puertoplateña, pipian mocano, yuca mocana y mucho mas.

DATOS HISTORICOS DE IMPORTANCIA

El triunfo de los dominicanos al mando del general Francisco Antonio Salcedo contra los haitianos en 1845 en la Batalla de Beller, en las cercanías de Dajabón, debe ser conocido por las presentes y futuras generaciones de dominicanos.

La Batalla de Beller acaba de cumplir 178 años, fomentando el espiritu patriótico de los dominicanos.

Tambien tienen mucha importancia las batallas de Sabana Larga y 30 de Marzo, El Grito dfe Capotilo, La Barranquita en la historia de la region.

La fundacion del Movimiento Revolucionario 14 de Junio en 1960 en la finca de Charlie Bogaert, en La Guazumita, Esperanza.

El Monumento de la Batalla de La Barranquita entre lo que fue el Ingenio Esperanza y la productiva comunidad de Guayacanes.

El nacimiento en la Loma del Flaco, en Guayacanes, del doctor José Francisco Peña Gomez.

El nacimiento en Damajagua, Esperanza, del coronel Rafael Tomas Fernandez Dominguez, hijo del general Ludovino Fernandez y Erminda Dominguez, esperanceña.

MUSICA

Banda Real, Maria Diaz, la Barbie del Acordeón, Lupe Valerio, El Prodigioy otras agrupaciones tipicas, Fefita La Grande, El Chaval de la Bachata celebrando 26 años de su trayectoria musical, Luis Segura, El Son de Keka, Los Reales del Son, Son Santiaguero, Son del Cibao, Son de Mao,