Primicias agosto 2025: Leonel denunciando quiebra del gobierno, Isa Conde enfrentando intentos de censura, propuestas de extensión de la cédula, bandas haitianas no tan lejos de frontera RD, importancia de la Restauración de la República, prolongados apagones en Monseñor Nouel, Díaz Rúa comiéndose a Deligne, China y Maduro desafiando a EEUU, quinto año de gestión de Abinader
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El ex presidente Leonel Fernández denunciando que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader está quebrado, conmemoración de la Restauración de la República, 1863-1865; las bandas haitianas no tan lejos de la frontera dominicana, el economista Andrés Dauhajre planteando la extensión de la cédula actual y evitar RD$ 6,000 millones de gasto corriente adicional; ¿Omar Fernández o Leonel Fernandez, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo en las elecciones de 2028? rechazo a la ampliación de la guerra en Gaza, una marcha contra los prolongados apagones en Monseñor Nouel, China insistiendo en continuar adquiriendio petróleo ruso y desafiando a Estados Unidos, el populismo ganando espacio en el país, la puesta en marcha de trenes con seis vagones en la Línea 1 del Metro, la importación del 30 por ciento de los alimentos, según un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ; la ayuda urgente que reclama el papa León XIV para Haití; el ingeniero Víctor Díaz Rúa comiendose al ex ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión; amplios sectores enfrentando y exigiendo sanciones a los que ultrajan el himno nacional dominicano, 66 allanamientos, los secuestros y auge de la violencia en Haití, la solicitud de bonos para los propietarios de vehículos chatarras, los cien días del papa León XIV, la celebración del quinto aniversario del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, la importancia del desfile dominicano en Nueva York, el peligro en el tramo de Ojo de Agua, en la carretera Sánchez, son parte de los temas que dominan en República Dominicana y el mundo.
- Visitantes y residentes cuentan con una infraestructura moderna, sostenible, segura, de fácil acceso, que representa una solución transformadora para descongestionar el tránsito en la Ciudad Colonial
- El estacionamiento ofrece transporte gratuito hacia el centro histórico de Santo Domingo. Además, se han establecido alianzas con restaurantes que cubrirán hasta dos horas de parqueo a usuarios que consuman en sus establecimientos
OTROS TEMAS
La extensión del contrato con AERODOM en la palestra, enfrenta al presidente Luis Abinader y al ex presidente Leonel Fernández
La sociedad dominicana reclamando que auditen el dinero de los préstamos y de AERODOM
Una protesta en Bayona por la falta de agua
El doctor Roberto Rosario Márquez hablando de «el gobierno en campaña, tratan de revertir el desplome que se está produciendo en la población, sobre todo, clase media y pobres»
La construcción de la Generadora San Felipe 1 en Boca Chica
Calor en República Dominicana
Frecuentes enfrentamientos entre ciudadanos y agentes policiales en las calles
Las explicaciones que reclama la población sobre la grieta en el elevado de la Churchill-Kenneddy
La entrega de útiles escolares a niños de Villas Agrícolas por el senador Omar Fernández
Voces hablando de la unificación de Aduanas-DGII
El estado de emergencia en Haití
La propuesta de Juan Hubieres para descongestionar el Distrito Nacional
El ingreso de US$ 6,874 millones en remesas en el período enero-julio de 2025, segón el Banco Central
Narciso Isa Conde enfrentando, condenando, llamando a la lucha contra los intentos de censura y retroceso en derechos en el nuevo Código Penal
Los preparativos de la X Cumbre de Las Américas en RD, ¿asistirá Donald Trum, presidente de los Estados Unidos?
Una supuesta campaña de descrédito contra el doctor Leonardo Aguilera, según un político opositor
La inestabilidad en la región del Caribe, preocupación para los partidos políticos
¿Intento de Reforma fiscal en el 2026?
Emprendimientos muy importantes en comunidades dominicanas
Una iniciativa para jubilar a los maestros
Las sanciones urgentes y necesarias a quienes irrespetan el himno nacional dominicano
Tragamonedas, drogas y celulares robados en Capotillo
Dominicanidad, el desfile de la diáspora dominicana en Nueva York
No logran detener la construcción del monorriel en Santiago de los Caballeros
El papa León XIV alarmado por los secuestros y la creciente violencia en Haití
La violencia en Colombia
Edesur esperando que moradores de Villa Jaragua depongan resistencia
La intervención en el sector de Capotillo, Distrito Nacional
Los 974 arrestos en operativos nacionales contra las drogas
El reclamo en Moca de pensiones solidarias para periodistas
La decisión del presidente Donald Trump de atacar a los carteles de la droga
La muerte de un líder social en Colombia
Aguaceros dispersos
Un supuesto plan de atentado en Caracas, Venezuela
Los aportes de Los Guloyas, riqueza cultural en San Pedro de Macorís
El reclamo de que Estados Unidos respalde a Ucrania
El plan de seguridad del Ministerio Público y la Policía en el sector de Capotillo, Distrito Nacional, evaluado por el presidente Luis Abinader en su visita al populoso barrio de la capital
TEMAS DEL DOMINGO 10 DE AGOSTO DE 2025
Ojalá lo haga realidad, Luis Abinader: «Queremos transformar la imagen de Capotillo»
Desesperantes, Senador Héctor Acosta convoca marcha silenciosa contra apagones prolongados en Monseñor Nouel Dura, muy dura, César Fernández le responde a Osiris de León y al gobierno: “Si el concreto hablara, pediría asilo” Lamentable, Incendio en taller de Aguayo, en San Francisco de Macorís, afecta más de 50 vehículos y deja pérdidas millonarias
Eso es una gran verdad, Daniel Pou advierte al Gobierno: “Con populismo no se llega a ninguna parte”
Importante, trenes de seis vagones en la Línea 1 del Metro
Se le pone muy dificil al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa tilda de “disparatosas” declaraciones de Deligne Ascención sobre obras del PRM
Positivo, Abinader y Faride entregan 500 lámparas, 500 mochilas y 18 canchas móviles en Capotillo
Información, más del 59 % de las mujeres unidas en pareja en el país usan métodos anticonceptivos modernos
Positivo, Firman pacto para protección de parques Sierra de Bahoruco y Jaragua
Grave problema, Edeeste: fraude eléctrico en SPM provoca pérdidas superiores a RD$3.1 millones
Salud Pública, necesaria mayor atención, autoridades alertan por casos de difteria; residentes en Santo Domingo desconocen la enfermedad y piden orientación institucional
Carlos Segura Foster critica la política agroalimentaria del gobierno : «República Dominicana importa 30% de sus alimentos
Lucha contra el narcotráfico, DNCD realiza 66 allanamientos y detiene 974 personas en operativos
¿Mas dinero público para subsidios?, William Pérez Foguereo, propone entrega de bonos para propietarios de vehículos chatarra
Tema importante, Partidos Políticos de RD alertan sobre creciente inestabilidad en el Gran Caribe y advierten sobre amenaza haitiana
Hay que preservarla urgentemente, pescadores de Cabral exigen acción del INDRHI ante sequía que asfixia la Laguna Rincón
Operativos policiales, Policía decomisa 30 máquinas tragamonedas en operativo contra el juego ilegal en San Cristóbal
En las calles, PLD con su asamblea provincial en San Juan
¿Legal, buscando recursos económicos para la alcaldía, doble tributación?, alcalde de Santo Domingo Este justifica cobro de RD$1,300 a cada motorista
Eso es verdad, exministro de Educación Melanio Paredes afirma que el sistema educativo no está preparado para inteligencia artificial
Caos en el tránsito, Hubieres propone teleférico y reorganización de rutas para descongestionar el Distrito Nacional
Hacia el sexto año año en el poder, Frente de Mujeres Modernas del PRM de SD coordina celebración del 5to. aniversario de la gestión del presidente Luis Abinader
Que así sea, alcalde de Santiago asegura transporte Monorriel- teleférico estará listo para el próximo año
Solidaridad, actor venezolano Eduardo Serrano necesita ayuda para enfrentar enfermedad
Situación explosiva, principal amaneza para RD, Haití declara estado emergencia por nueva explosión violencia
Respuesta a EEUU, México no aceptará tropas de Estados Unidos en su territorio
Respuesta al presidente Donald Trump, Ejército respalda a Maduro tras recompensa EEUU
Inolvidable, conmemoran en Japón aniversario 80 de bomba atómica de Nagasaki
Tiroteos en Estados Unidos, Tres heridos y un adolescente detenido en un tiroteo en Time Square en Nueva York
Por la preocupante violencia en Colombia, senador colombiano Uribe Turbay en «condición crítica» por hemorragia en sistema nervioso
¿Final de la Guerra?, la cumbre entre Trump y Putin en Alaska parece prepararse para sellar una derrota de Ucrania
Tema que rueda en el mundo, miles de personas se manifiestan contra el plan del Gobierno israelí de ampliar la guerra en Gaza
Enérgico, juez de Ecuador envía a una cárcel de mujeres a alcalde detenido por presunto peculado