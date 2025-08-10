Primicias agosto 2025: Leonel denunciando quiebra del gobierno, Isa Conde enfrentando intentos de censura, propuestas de extensión de la cédula, bandas haitianas no tan lejos de frontera RD, importancia de la Restauración de la República, prolongados apagones en Monseñor Nouel, Díaz Rúa comiéndose a Deligne, China y Maduro desafiando a EEUU, quinto año de gestión de Abinader

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El ex presidente Leonel Fernández denunciando que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader está quebrado, conmemoración de la Restauración de la República, 1863-1865; las bandas haitianas no tan lejos de la frontera dominicana, el economista Andrés Dauhajre planteando la extensión de la cédula actual y evitar RD$ 6,000 millones de gasto corriente adicional; ¿Omar Fernández o Leonel Fernandez, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo en las elecciones de 2028? rechazo a la ampliación de la guerra en Gaza, una marcha contra los prolongados apagones en Monseñor Nouel, China insistiendo en continuar adquiriendio petróleo ruso y desafiando a Estados Unidos, el populismo ganando espacio en el país, la puesta en marcha de trenes con seis vagones en la Línea 1 del Metro, la importación del 30 por ciento de los alimentos, según un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ; la ayuda urgente que reclama el papa León XIV para Haití; el ingeniero Víctor Díaz Rúa comiendose al ex ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión; amplios sectores enfrentando y exigiendo sanciones a los que ultrajan el himno nacional dominicano, 66 allanamientos, los secuestros y auge de la violencia en Haití, la solicitud de bonos para los propietarios de vehículos chatarras, los cien días del papa León XIV, la celebración del quinto aniversario del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, la importancia del desfile dominicano en Nueva York, el peligro en el tramo de Ojo de Agua, en la carretera Sánchez, son parte de los temas que dominan en República Dominicana y el mundo.

Nuevo parqueo Plaza Zona Colonial abrió sus puertas al público

Visitantes y residentes cuentan con una infraestructura moderna, sostenible, segura, de fácil acceso, que representa una solución transformadora para descongestionar el tránsito en la Ciudad Colonial

El estacionamiento ofrece transporte gratuito hacia el centro histórico de Santo Domingo. Además, se han establecido alianzas con restaurantes que cubrirán hasta dos horas de parqueo a usuarios que consuman en sus establecimientos

Con una inversión de US$16 millones, el Parqueo Plaza Colonial abrió sus puertas al público el recién pasado primero de agosto, como una infraestructura clave para mejorar la movilidad en el entorno de la Ciudad Colonial. El nuevo espacio no solo ofrecerá 352 plazas, sino que incluirá un servicio de transporte gratuito cada hora en vehículos eléctricos, conectando a los usuarios directamente con el centro del casco histórico.

Esta iniciativa ha sido concebida como una solución integral para reducir la congestión y elevar la experiencia de quienes visitan o residen en la zona, con estacionamientos amplios, seguros y de fácil acceso. De acuerdo con Ian Rondón, vicepresidente ejecutivo de AFI Reservas, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, el espacio cuenta con tarifas adaptadas a distintos usos: desde visitantes ocasionales hasta tarifas nocturnas y facilidades de pago para empleados de la zona.

Cabe destacar que, la obra, completada en solo 20 meses, fue financiada a través del Fondo Cerrado de Desarrollo Reservas I, enteramente privado y administrado por AFI Reservas, en un proceso auditado, totalmente transparente, logrando también cumplir en 2025 lo presupuestado en el 2023 para su realización. “Nuestro compromiso es asegurar que esta infraestructura opere de manera autosuficiente, garantizando su sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo”, expresó Rondón.

Plaza Colonial integra facilidades modernas como cargadores para vehículos eléctricos, car wash, dos elevadores, áreas climatizadas en todos los niveles, rampas y accesos para personas con discapacidad, sistema de prevención de incendios, iluminación de alta eficiencia y seguridad constante.

OTROS TEMAS

La extensión del contrato con AERODOM en la palestra, enfrenta al presidente Luis Abinader y al ex presidente Leonel Fernández

La sociedad dominicana reclamando que auditen el dinero de los préstamos y de AERODOM

Una protesta en Bayona por la falta de agua

El doctor Roberto Rosario Márquez hablando de «el gobierno en campaña, tratan de revertir el desplome que se está produciendo en la población, sobre todo, clase media y pobres»

La construcción de la Generadora San Felipe 1 en Boca Chica

Calor en República Dominicana

Frecuentes enfrentamientos entre ciudadanos y agentes policiales en las calles

Las explicaciones que reclama la población sobre la grieta en el elevado de la Churchill-Kenneddy

La entrega de útiles escolares a niños de Villas Agrícolas por el senador Omar Fernández

Voces hablando de la unificación de Aduanas-DGII

El estado de emergencia en Haití

La propuesta de Juan Hubieres para descongestionar el Distrito Nacional

El ingreso de US$ 6,874 millones en remesas en el período enero-julio de 2025, segón el Banco Central

Narciso Isa Conde enfrentando, condenando, llamando a la lucha contra los intentos de censura y retroceso en derechos en el nuevo Código Penal

Los preparativos de la X Cumbre de Las Américas en RD, ¿asistirá Donald Trum, presidente de los Estados Unidos?

Una supuesta campaña de descrédito contra el doctor Leonardo Aguilera, según un político opositor

La inestabilidad en la región del Caribe, preocupación para los partidos políticos

¿Intento de Reforma fiscal en el 2026?

Emprendimientos muy importantes en comunidades dominicanas

Una iniciativa para jubilar a los maestros

Las sanciones urgentes y necesarias a quienes irrespetan el himno nacional dominicano

Tragamonedas, drogas y celulares robados en Capotillo

Dominicanidad, el desfile de la diáspora dominicana en Nueva York

No logran detener la construcción del monorriel en Santiago de los Caballeros

El papa León XIV alarmado por los secuestros y la creciente violencia en Haití

La violencia en Colombia

Edesur esperando que moradores de Villa Jaragua depongan resistencia

La intervención en el sector de Capotillo, Distrito Nacional

Los 974 arrestos en operativos nacionales contra las drogas

El reclamo en Moca de pensiones solidarias para periodistas

La decisión del presidente Donald Trump de atacar a los carteles de la droga

La muerte de un líder social en Colombia

Aguaceros dispersos

Un supuesto plan de atentado en Caracas, Venezuela

Los aportes de Los Guloyas, riqueza cultural en San Pedro de Macorís

El reclamo de que Estados Unidos respalde a Ucrania

El plan de seguridad del Ministerio Público y la Policía en el sector de Capotillo, Distrito Nacional, evaluado por el presidente Luis Abinader en su visita al populoso barrio de la capital

TEMAS DEL DOMINGO 10 DE AGOSTO DE 2025

Ojalá lo haga realidad, Luis Abinader: «Queremos transformar la imagen de Capotillo»

Desesperantes, Senador Héctor Acosta convoca marcha silenciosa contra apagones prolongados en Monseñor Nouel Dura, muy dura, César Fernández le responde a Osiris de León y al gobierno: “Si el concreto hablara, pediría asilo” Lamentable, Incendio en taller de Aguayo, en San Francisco de Macorís, afecta más de 50 vehículos y deja pérdidas millonarias

Eso es una gran verdad, Daniel Pou advierte al Gobierno: “Con populismo no se llega a ninguna parte”

Importante, trenes de seis vagones en la Línea 1 del Metro

Se le pone muy dificil al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa tilda de “disparatosas” declaraciones de Deligne Ascención sobre obras del PRM

Positivo, Abinader y Faride entregan 500 lámparas, 500 mochilas y 18 canchas móviles en Capotillo

Información, más del 59 % de las mujeres unidas en pareja en el país usan métodos anticonceptivos modernos

Positivo, Firman pacto para protección de parques Sierra de Bahoruco y Jaragua

Grave problema, Edeeste: fraude eléctrico en SPM provoca pérdidas superiores a RD$3.1 millones

Salud Pública, necesaria mayor atención, autoridades alertan por casos de difteria; residentes en Santo Domingo desconocen la enfermedad y piden orientación institucional

Carlos Segura Foster critica la política agroalimentaria del gobierno : «República Dominicana importa 30% de sus alimentos

Lucha contra el narcotráfico, DNCD realiza 66 allanamientos y detiene 974 personas en operativos

¿Mas dinero público para subsidios?, William Pérez Foguereo, propone entrega de bonos para propietarios de vehículos chatarra

Tema importante, Partidos Políticos de RD alertan sobre creciente inestabilidad en el Gran Caribe y advierten sobre amenaza haitiana

Hay que preservarla urgentemente, pescadores de Cabral exigen acción del INDRHI ante sequía que asfixia la Laguna Rincón

Operativos policiales, Policía decomisa 30 máquinas tragamonedas en operativo contra el juego ilegal en San Cristóbal

En las calles, PLD con su asamblea provincial en San Juan

¿Legal, buscando recursos económicos para la alcaldía, doble tributación?, alcalde de Santo Domingo Este justifica cobro de RD$1,300 a cada motorista

Eso es verdad, exministro de Educación Melanio Paredes afirma que el sistema educativo no está preparado para inteligencia artificial

Caos en el tránsito, Hubieres propone teleférico y reorganización de rutas para descongestionar el Distrito Nacional

Hacia el sexto año año en el poder, Frente de Mujeres Modernas del PRM de SD coordina celebración del 5to. aniversario de la gestión del presidente Luis Abinader

Que así sea, alcalde de Santiago asegura transporte Monorriel- teleférico estará listo para el próximo año

Solidaridad, actor venezolano Eduardo Serrano necesita ayuda para enfrentar enfermedad

Situación explosiva, principal amaneza para RD, Haití declara estado emergencia por nueva explosión violencia

Respuesta a EEUU, México no aceptará tropas de Estados Unidos en su territorio

Respuesta al presidente Donald Trump, Ejército respalda a Maduro tras recompensa EEUU

Inolvidable, conmemoran en Japón aniversario 80 de bomba atómica de Nagasaki

Tiroteos en Estados Unidos, Tres heridos y un adolescente detenido en un tiroteo en Time Square en Nueva York

Por la preocupante violencia en Colombia, senador colombiano Uribe Turbay en «condición crítica» por hemorragia en sistema nervioso

¿Final de la Guerra?, la cumbre entre Trump y Putin en Alaska parece prepararse para sellar una derrota de Ucrania

Tema que rueda en el mundo, miles de personas se manifiestan contra el plan del Gobierno israelí de ampliar la guerra en Gaza

Enérgico, juez de Ecuador envía a una cárcel de mujeres a alcalde detenido por presunto peculado