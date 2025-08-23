Primicias agosto 2025, actualidad RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El sabotaje que provocó el incendio de las redes de distribución de energía y que dejó sin el servicio un elevado número de comunidades, la importancia de Punta Catalina para el suministro eléctrico al país, la convocatoria de 2.6 millones de estudiantes para el año escolar 2025-2026, las malas condiciones en centros educativos, una operación antidrogas de la Procuraduría General de la República con el apresamiento de 16 personas, más de 30 requisas contra el narcotráfico y el lavado de activos, la persistencia de haitianos indocumentados apresados por el Ejército en la Línea Noroeste, el apresamiento de otros 74 haitianos indocumentados en esa región,miles de familias esperando útiles escolares y uniformes para el año escolar, el presupuesto general de la nación para el 2026 generando opiniones adelantadas, la falta de cupos para miles de estudiantes dominicanos en las escuelas, el cambio de plásticos por útiles escolares,el dirigente peledeísta Francisco Dominguez Brito advirtiendo que la mala calidad del gasto provocó la crisis económica que afecta el país, dos agentes de la DIGESETT, que según la Policía sufrieron un accidente de tránsito al deslizarse una motocicleta, no un tiroteo; una cooperación no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la OMSA, el presidente Luis Abinader inaugurando tres escuelas y entregando 1, 910 titulos de propiedad, un acuerdo entre profesores y la rectoría de la UASD que pone fin a un paro en la alta casa de estudios, forman parte de la actualidad en República Dominicana y el mundo finalizando una semana e iniciando otra.

Otros temas son:

Un incendio en el Parque J. Armando Bermúdez, brigadas lo combaten

La agenda del peresidente Luis Abinader en La Vega y Santiago

La lucha social contra los apagones y su impacto negativo en la economía

La investigación de un supuesto desvío de recursos en el Ministerio de Agricultura

Los dominicanos muy activos en Cleveland y Filadelfia, en la última fue celebrada una Semana Dominicana

El calor en Europa

La reorientación del gasto dispuesto por el gobierno

El apoyo de Rusia al presidente Maduro y a Venezuela

La agresión de un padre a una hija

La estabilidad del sistema financiero dominicano, resaltada por el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W

El paro de los gremios de salud por el incumplimiento de compromisos asumidos por el gobierno, según gremios

La recomnpensa por Maduro y Cabello, líderes de Venezuela

El remozamiento deel Hsopital Luis Morillo King, en La Vega

La reaparición del los apagones

Retrasos con la entrega de la utilería escolar

Un operativo contra máquinas tragamonedas en San Cristóbal

La investigación a la seguridad militar del Ministerio de Agricultura

La grave crisis de energía que afecta a Cuba

La falsificación de marcas de útiles escolares

La titulación de tierras que pertenecieron al Consejo Estatal del Azúcar (CEA)

El atentado contra una red eléctrica en Barahona que provocó que 20 comunidades quedaran sin energía electrica, EDESUR lo atribuye a desaprensivos

El hambre en Gaza, tema que recorre el mundo

Sectores sugiriendo la reducción del gasto corriente y mayor inversión

Una feria del libro que será celebrada en San Pedro de Macorís

Atentados en Colombia

Un gran apagón en Caracas, Venezuela

El gran interés por el cambio de plásticos por útiles escolares

El alza en el dólar

Las dificultades para reunir a Putin y Zelenski

El desmantelamiento de una red de microtráfico y de lavado de activos

El ingeniero Temístocles Montas analizando la baja inversión del gobierno

Los allanamientos de la Procuraduría General de la República contra esa red

El presidente Maduro acusando a Estados Unidos de promover acciones en Venezuela

ACOPROVI respalda iniciativas de construcción para la Estrategia Nacional Meta RD 2036

Las acciones buscan impulsar un desarrollo inclusivo, sostenible y competitivo, promoviendo inversiones estratégicas y la articulación público-privada para acelerar proyectos de vivienda e infraestructura de calidad.

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) aportó tres de las cuatro propuestas aprobadas del Comité Sectorial de Construcción e Inmobiliario, en el marco de la Estrategia Nacional Meta RD 2036. La entidad valoró estas iniciativas como un hito en la modernización y fortalecimiento de la infraestructura y vivienda del país.

Annerys Meléndez, presidenta de ACOPROVI, resaltó que las acciones propuestas buscan impulsar un desarrollo inclusivo, sostenible y competitivo, promoviendo inversiones estratégicas, prácticas constructivas innovadoras y la articulación público-privada para acelerar proyectos de vivienda e infraestructura de calidad.

“Los Comités Sectoriales de Meta RD 2036 están teniendo un impacto significativo en la República Dominicana al impulsar iniciativas transformadoras en sectores clave de la economía. Estas acciones buscan duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) real del país para el año 2036, fomentando la colaboración público-privada entre los diferentes sectores de la economía y la sociedad, todos alineados hacia el bienestar del país”, explicó Meléndez.

ACOPROVI contribuyó con propuestas clave que fueron tomadas en consideración dentro de las acciones priorizadas, como la Ley de Alquileres, el Fast Track o tramitación express para proyectos y el uso de fondo de pensiones para impulsar proyectos de vivienda. De igual forma fueron propuestas varias soluciones adicionales para mejorar las condiciones y el desarrollo del sector

El proyecto Meta RD 2036 es un espacio de diálogo y planificación estratégica que busca pasar de un ingreso per cápita de US$11,000 en 2024 a más de US$22,000 en 2036, promoviendo empleos de calidad, mejores servicios públicos y mayor bienestar para la población. Impulsado mediante el Decreto 337-24 por el presidente Luis Abinader, este modelo colaborativo contempla reformas en áreas como educación, innovación, institucionalidad y equidad territorial.