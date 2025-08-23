Primicias agosto 2025, actualidad RD y el mundo
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El sabotaje que provocó el incendio de las redes de distribución de energía y que dejó sin el servicio un elevado número de comunidades, la importancia de Punta Catalina para el suministro eléctrico al país, la convocatoria de 2.6 millones de estudiantes para el año escolar 2025-2026, las malas condiciones en centros educativos, una operación antidrogas de la Procuraduría General de la República con el apresamiento de 16 personas, más de 30 requisas contra el narcotráfico y el lavado de activos, la persistencia de haitianos indocumentados apresados por el Ejército en la Línea Noroeste, el apresamiento de otros 74 haitianos indocumentados en esa región,miles de familias esperando útiles escolares y uniformes para el año escolar, el presupuesto general de la nación para el 2026 generando opiniones adelantadas, la falta de cupos para miles de estudiantes dominicanos en las escuelas, el cambio de plásticos por útiles escolares,el dirigente peledeísta Francisco Dominguez Brito advirtiendo que la mala calidad del gasto provocó la crisis económica que afecta el país, dos agentes de la DIGESETT, que según la Policía sufrieron un accidente de tránsito al deslizarse una motocicleta, no un tiroteo; una cooperación no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la OMSA, el presidente Luis Abinader inaugurando tres escuelas y entregando 1, 910 titulos de propiedad, un acuerdo entre profesores y la rectoría de la UASD que pone fin a un paro en la alta casa de estudios, forman parte de la actualidad en República Dominicana y el mundo finalizando una semana e iniciando otra.
Otros temas son:
Un incendio en el Parque J. Armando Bermúdez, brigadas lo combaten
La agenda del peresidente Luis Abinader en La Vega y Santiago
La lucha social contra los apagones y su impacto negativo en la economía
La investigación de un supuesto desvío de recursos en el Ministerio de Agricultura
Los dominicanos muy activos en Cleveland y Filadelfia, en la última fue celebrada una Semana Dominicana
El calor en Europa
La reorientación del gasto dispuesto por el gobierno
El apoyo de Rusia al presidente Maduro y a Venezuela
La agresión de un padre a una hija
La estabilidad del sistema financiero dominicano, resaltada por el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W
El paro de los gremios de salud por el incumplimiento de compromisos asumidos por el gobierno, según gremios
La recomnpensa por Maduro y Cabello, líderes de Venezuela
El remozamiento deel Hsopital Luis Morillo King, en La Vega
La reaparición del los apagones
Retrasos con la entrega de la utilería escolar
Un operativo contra máquinas tragamonedas en San Cristóbal
La investigación a la seguridad militar del Ministerio de Agricultura
La grave crisis de energía que afecta a Cuba
La falsificación de marcas de útiles escolares
La titulación de tierras que pertenecieron al Consejo Estatal del Azúcar (CEA)
El atentado contra una red eléctrica en Barahona que provocó que 20 comunidades quedaran sin energía electrica, EDESUR lo atribuye a desaprensivos
El hambre en Gaza, tema que recorre el mundo
Sectores sugiriendo la reducción del gasto corriente y mayor inversión
Una feria del libro que será celebrada en San Pedro de Macorís
Atentados en Colombia
Un gran apagón en Caracas, Venezuela
El gran interés por el cambio de plásticos por útiles escolares
El alza en el dólar
Las dificultades para reunir a Putin y Zelenski
El desmantelamiento de una red de microtráfico y de lavado de activos
El ingeniero Temístocles Montas analizando la baja inversión del gobierno
Los allanamientos de la Procuraduría General de la República contra esa red
El presidente Maduro acusando a Estados Unidos de promover acciones en Venezuela