Primicias agosto 2025, actualidad nacional e internacional, ¿se dejaría Abinader humillar de Danilo en un debate?

Por Alex Jimenez

Director de Primicias

La reincorporación al sistema eléctrico de la unidad dos de Punta Catalina,¿ se dejaría el presidente Luis Abinader humillar en un debate con el ex presidente Danilo Medina o destaparía verdades contundentes al ex mandatario?, las lluvias provocadas por el huracán Erin en la región Norte del país, tres muertos en un tiroteo en Brooklyn, el repudio al robo de anillos de Juan Pablo Duarte, la muerte de una niña de siete años enel sector de Los Guandules, el ex presidente Danilo Medina advirtiendo que tendría que humilar al presidente Luis Abinader en un debate, las lluvias en el litoral costero del país, los resultados de las elecciones en Bolivia, la muerte de un prestamista de Villa Mella, el huracán Erin y su incidencia en Puerto Rico y el país, la crisis y la emergencia en Haití, cambios dispuestos por el presidente Luis Abinader en la administración pública, la instalación de vigas en el paso a desnivel de la avenida Isabel Aguiar, los más de 140 mil abonados sin servicio eléctrico en Puerto Rico, los apagones, la presencia del presidente Luis Abinader en la generadora de Punta Catalina, los retos de Leonardo Aguilera en el Banco de Reservas, Samuel Pereyra en REFIDOMSA, los de Félix Reyna en el DIECOM, Edward Guzmán en SENASA y Alberto Caminero en la dirección de prensa del Presidente, la reaunudación de los vuelos de Air Cánada, la ralentización de la economía dominicana, el tipo de cambio (prima del dólar), una reunión del ministro de Defensa, teniente general Fernández Onofre con un representante especial de las Naciones Unidas para Haití, la polémica ley de residuos sólidos, son temas de actualidad en República Dominicana y el mundo iniciando una nueva semana.

Otros temas son:

El inicio del segundo año del actual período presidencial de Luis Abinader

El ex presidente Danilo Medina denunciando el abandono del sector eléctrico por la actual administración

Los daños al cinturón verde del Gran SantoDomingo

El desfile dominicano en Boston

Los efectos del huracán Erin en RD

Las lluvias de Erin en el Caribe

El alcalde Ulises Rodríguez, resaltando la obra de gobierno del presidente Luis Abinader

El gobierno resaltando que mejora el suministro de energía en las últimas horas

Advertencias sobre el decrecimiento en la economía dominicana

Golpes al narcotráfico en RD

La comunicacion de la Presidencia de la República bajo la responsabilidad de Alberto Caminero, periodista con un ejercicio de más de cuatro décadas, iniciado en el periódico EL SOL

Las protestas en la última semana de muchas comunidades por el daño de los apagones

La detención de haitianos indocumentados en Montecristi y Santiago Rodríguez

La denunciada tortura a una niña de siete años

Las pandillas en Nueva York

El impacto de las lluvias del huracán Erin en el sistema eléctrico de Puerto Rico