Primicias abril 2026, reinicio de actividades productivas y docencia, Primicias felciita a los periodistas dominicanos, guerras Medio Oriente y Rusia-Ucrania más complicadas, deuda consolidada RD en US$80 mil millones, inflación y crecimiento economía en debate, Semana Santa dinamizó economía

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El reinicio de la docencia y de las actividades productivas, el desorden en el tránsito en Las Terrenas, Samaná; el Día del Periodista en el país, las felicitaciones del periódico Primicias a su colaboradores periodísticos y a todos los periodistas dominicanos, las amenazas al periodismo al ejercicio periodístico profesional, la usurpación de la profesión del periodista, la importancia trascendental de que Jesús venciera la muerte y del Domingo de Resurreción, el mundo atento a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el ataque de Israel a la central nuclear iraní condenado por Rusia, el retorno al Gran Santo Domingo y a otras poblaciones de los ciudadanos que se trasladaron al interior en la Semana Santa, los carreteos de la DIGESETT para evitar accidentes de tránsito, el funcionamiento el domingo de resurreción de la circunvalacioón de Baní en una sola vía hacia Santo Domingo, una gran cantidad de personas desplanzándote por las carreteras y autovias el fallecimiento de la líder comunitaria Aurora Gómez y las condolencias del presidente Luis Abinader, la evaluación esperada por el Consejo Nacional de la Magistratura a magistrados de la Suprema Corte de Justicia a los cuales se les venció el tiempo y a aspirantes a jueces del alto tribunal, las aspiraciones del doctor Luis Henry Molina a permanecer en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, la posibilidad de cambios en la composición de la Suprema Corte, el papa León XIV insistiendo en la necesidad de la paz mundial, la importancia del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) en tiempos en que se expande la ciberdelincuencia, las crecientes pensiones del Estado en la boca de la gente, la belleza de las playas de Pedernales, el director de la Policía Nacional, mayor general Modesto Cruz, supervisando el territorio nacional, sesenta y cuatro accidentes de tránsito en veinticuatro horas, se destacan entre los temas de impacto en República Dominicana y el mundo en los primeros días de abril 2026.

EN PEDERNALES PRIMICIAS EN LA SEMANA SANTA (REPORTE DE DOMINGO GOMEZ)

Otros temas son:

El crecimiento de la economía dominicana en febrero generando opiniones

La inflación, quejas del pueblo, alzas en muchos productos de gran consumo en debate en RD

La deuda consolidada del país en US$ 80 mil millones

El inicio de la renovación de la nueva cédula de identidad personal y electoral el 12 de abril

Atracos a ciudadanos y negocios en diferentes puntos del país en lo que va de 2026

Las lluvias y tronadas

La ofrenda floral del Colegio Dominicano de Periodistas por el Día Nacional del Periodista

Las piscinas, el juego de dominó y muy pocos vehículos en las calles de Santo Domingo en la semana santa

Una ex alcaldesa que abandonó el PLD pensionada con RD$ 50 mil

Hasta niños intoxicados por alcohol en la Semana Santa

Un accidente en Los Cacaos con una mujer fallecida y un herido

Ciento cuarenta y cinco personas intoxicadas por alcohol al sabado santo en RD

Las agresiones sexuales, un tema frecuente en RD

El Día del psicólogo, 6 de abril de cada año en República Dominicana

Una persona secuestrada en Puerto Plata y la aparición de su cadáver en La Vega

La espiritualidad del dominicano

Las reflexiones de los dominicanos en la Semana Santa

El tiroteo en Haití muy cercano a la frontera dominicana

La necesidad de reducir el suicidio y la violencia planteada por la iglesia en el recién Sermón de las Siete Palabras

El Domingo de Pascua

Un supuesto enfrentamiento entre policías y un presunto delincuente que perdió la vida en Los Alcarrizos

Las 211 intoxicaciones alcohólicas, 147 heriodos y diez muertes en accidentes de tránsito al sábado santo

La preocupación en la frontera dominicana por un tiroteo cercano en Haití

Tranquilidad en las playas de Pedernales, Juan Dolio, Boca Chica y otras en la Semana Santa

La cantidad de fieles a las iglesias en la última semana en República Dominicana

El retorno seguro de ciudadanos con los carreteos de la DIGESETT

El libro de un periodista dominicano sobre Donald Trump

ECONOMIA

El presidente Abinader afirmando que la canasta familiar seguirá estable

Los elevados precios de la gasolina en Estados Unidos

El alza en el dólar y el euro en Cuba luego de la emisión de nuevos billetes de alta denominación

Un sacerdote lamentando las grandes desigualdades y fustigando la falta de prioridad de los gobiernos en RD

El impacto en la economía de la circulación por los peajes de más de 891 mil vehículos en la Semana Santa

La duplicación a US$ 40 mil millones el reaseguro para los barcos en el estrecho de Ormuz dispuesta por Estados Unidos

Los triciclos eléctricos vendidos a US$ 3,800 en Cuba

Llamados para que no se ejecute el proyecto del monorriel de Santo Domingo

Día de la Industria Nacional, 7 de abril, grandes aportes de la industria nacional a la economía dominicana

El gobierno insistiendo en el mayor flujo vehicular en una semana santa en el país

La ruta histórica de Santiago durante la semana santa

Una avería que provocó la falta de energía en 36 sectores de Santo Domingo Este

Las miles de multas a conductores violadores de la ley de tránsito en la Semana Santa

La austeridad energética en las instituciones del Estado

Los 891 mil vehículos que el gobierno dice pasaron por los peajes en Semana Santa

Los capitaleños y ciudadanos de otras comunidades que movilizaron la economía en las playas de Guayacanes, Boca de Yuma, Juan Dolio y Boca Chica

Los ataques a centrales nucleares provocando advertencias de Irán

El sargazo, amenaza para la generación eléctrica y el turismo dominicano

El empresario colombiano que falleció ahogado en una playa de Punta Cana

Los resultados positivos obtenidos por el BANDEX y sus aportes al desarrollo económico del país

Las cien mil toneladas de crudo que recibió Cuba de Rusia

INTERNACIONALES

Protestas de estudiantes y trabajadores en Venezuela

El presidente Donald Trump hablando sobre un acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz y el desate del infierno en una advertencia a Irán

Tres meses y días del apresamiento del presidente Maduro y su esposa Cilia en Venezuela

La revelación de que la caida de la popularidad de Putin por el bloqueo de internet y la guerra

La navegación de los buques rusos en el estrecho de Ormuz

La condena a la guerra contra Irán en una concentración en Badgdad

El arrentimiento de votantes de Trump, tema en Estados Unidos

Las advertencias de Irán a Estados Unidos de ataques sin restricciones

Un presunto fraude al sistema de salud en el Sur de California, ocho arrestados en una operación federal

La trascendental importancia de la vigilia de oración por la paz en el Vaticano el 11 de abril 2026

La incidencia y violencia del narcotráfico en Haití

Los planes del presidente Trump de abandonar la OTAN es calificado como «puro teatro» por Rusia

Israel endureciendo sus ataques a Irán y El Libano, un mundo que rechaza las guerras

El uso de la fuerza en el estrecho de Ormuz en debate en las Naciones Unidas

Venezuela, 490 presos políticos esperando su liberación

Doscientos rusos trabajando en la atacada central nuclear iraní por Israel

El cierre del Mes de la Mujer en Nueva York

Una petrolera y un oleoducto en Rusia atacadas por Ucrania

El papa León XIV encabezando importantes eventos en la concluida Semana Santa

Un candidato denunciando el espionaje en Colombia

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