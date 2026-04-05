Primicias abril 2026, reinicio de actividades productivas y docencia, Primicias felciita a los periodistas dominicanos, guerras Medio Oriente y Rusia-Ucrania más complicadas, deuda consolidada RD en US$80 mil millones, inflación y crecimiento economía en debate, Semana Santa dinamizó economía
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El reinicio de la docencia y de las actividades productivas, el desorden en el tránsito en Las Terrenas, Samaná; el Día del Periodista en el país, las felicitaciones del periódico Primicias a su colaboradores periodísticos y a todos los periodistas dominicanos, las amenazas al periodismo al ejercicio periodístico profesional, la usurpación de la profesión del periodista, la importancia trascendental de que Jesús venciera la muerte y del Domingo de Resurreción, el mundo atento a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el ataque de Israel a la central nuclear iraní condenado por Rusia, el retorno al Gran Santo Domingo y a otras poblaciones de los ciudadanos que se trasladaron al interior en la Semana Santa, los carreteos de la DIGESETT para evitar accidentes de tránsito, el funcionamiento el domingo de resurreción de la circunvalacioón de Baní en una sola vía hacia Santo Domingo, una gran cantidad de personas desplanzándote por las carreteras y autovias el fallecimiento de la líder comunitaria Aurora Gómez y las condolencias del presidente Luis Abinader, la evaluación esperada por el Consejo Nacional de la Magistratura a magistrados de la Suprema Corte de Justicia a los cuales se les venció el tiempo y a aspirantes a jueces del alto tribunal, las aspiraciones del doctor Luis Henry Molina a permanecer en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, la posibilidad de cambios en la composición de la Suprema Corte, el papa León XIV insistiendo en la necesidad de la paz mundial, la importancia del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) en tiempos en que se expande la ciberdelincuencia, las crecientes pensiones del Estado en la boca de la gente, la belleza de las playas de Pedernales, el director de la Policía Nacional, mayor general Modesto Cruz, supervisando el territorio nacional, sesenta y cuatro accidentes de tránsito en veinticuatro horas, se destacan entre los temas de impacto en República Dominicana y el mundo en los primeros días de abril 2026.
EN PEDERNALES PRIMICIAS EN LA SEMANA SANTA (REPORTE DE DOMINGO GOMEZ)
Otros temas son:
El crecimiento de la economía dominicana en febrero generando opiniones
La inflación, quejas del pueblo, alzas en muchos productos de gran consumo en debate en RD
La deuda consolidada del país en US$ 80 mil millones
El inicio de la renovación de la nueva cédula de identidad personal y electoral el 12 de abril
Atracos a ciudadanos y negocios en diferentes puntos del país en lo que va de 2026
Las lluvias y tronadas
La ofrenda floral del Colegio Dominicano de Periodistas por el Día Nacional del Periodista
Las piscinas, el juego de dominó y muy pocos vehículos en las calles de Santo Domingo en la semana santa
Una ex alcaldesa que abandonó el PLD pensionada con RD$ 50 mil
Hasta niños intoxicados por alcohol en la Semana Santa
Un accidente en Los Cacaos con una mujer fallecida y un herido
Ciento cuarenta y cinco personas intoxicadas por alcohol al sabado santo en RD
Las agresiones sexuales, un tema frecuente en RD
El Día del psicólogo, 6 de abril de cada año en República Dominicana
Una persona secuestrada en Puerto Plata y la aparición de su cadáver en La Vega
La espiritualidad del dominicano
Las reflexiones de los dominicanos en la Semana Santa
El tiroteo en Haití muy cercano a la frontera dominicana
La necesidad de reducir el suicidio y la violencia planteada por la iglesia en el recién Sermón de las Siete Palabras
El Domingo de Pascua
Un supuesto enfrentamiento entre policías y un presunto delincuente que perdió la vida en Los Alcarrizos
Las 211 intoxicaciones alcohólicas, 147 heriodos y diez muertes en accidentes de tránsito al sábado santo
La preocupación en la frontera dominicana por un tiroteo cercano en Haití
Tranquilidad en las playas de Pedernales, Juan Dolio, Boca Chica y otras en la Semana Santa
La cantidad de fieles a las iglesias en la última semana en República Dominicana
El retorno seguro de ciudadanos con los carreteos de la DIGESETT
El libro de un periodista dominicano sobre Donald Trump
ECONOMIA
El presidente Abinader afirmando que la canasta familiar seguirá estable
Los elevados precios de la gasolina en Estados Unidos
El alza en el dólar y el euro en Cuba luego de la emisión de nuevos billetes de alta denominación
Un sacerdote lamentando las grandes desigualdades y fustigando la falta de prioridad de los gobiernos en RD
El impacto en la economía de la circulación por los peajes de más de 891 mil vehículos en la Semana Santa
La duplicación a US$ 40 mil millones el reaseguro para los barcos en el estrecho de Ormuz dispuesta por Estados Unidos
Los triciclos eléctricos vendidos a US$ 3,800 en Cuba
Llamados para que no se ejecute el proyecto del monorriel de Santo Domingo
Día de la Industria Nacional, 7 de abril, grandes aportes de la industria nacional a la economía dominicana
El gobierno insistiendo en el mayor flujo vehicular en una semana santa en el país
La ruta histórica de Santiago durante la semana santa
Una avería que provocó la falta de energía en 36 sectores de Santo Domingo Este
Las miles de multas a conductores violadores de la ley de tránsito en la Semana Santa
La austeridad energética en las instituciones del Estado
Los 891 mil vehículos que el gobierno dice pasaron por los peajes en Semana Santa
Los capitaleños y ciudadanos de otras comunidades que movilizaron la economía en las playas de Guayacanes, Boca de Yuma, Juan Dolio y Boca Chica
Los ataques a centrales nucleares provocando advertencias de Irán
El sargazo, amenaza para la generación eléctrica y el turismo dominicano
El empresario colombiano que falleció ahogado en una playa de Punta Cana
Los resultados positivos obtenidos por el BANDEX y sus aportes al desarrollo económico del país
Las cien mil toneladas de crudo que recibió Cuba de Rusia
INTERNACIONALES
Protestas de estudiantes y trabajadores en Venezuela
El presidente Donald Trump hablando sobre un acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz y el desate del infierno en una advertencia a Irán
Tres meses y días del apresamiento del presidente Maduro y su esposa Cilia en Venezuela
La revelación de que la caida de la popularidad de Putin por el bloqueo de internet y la guerra
La navegación de los buques rusos en el estrecho de Ormuz
La condena a la guerra contra Irán en una concentración en Badgdad
El arrentimiento de votantes de Trump, tema en Estados Unidos
Las advertencias de Irán a Estados Unidos de ataques sin restricciones
Un presunto fraude al sistema de salud en el Sur de California, ocho arrestados en una operación federal
La trascendental importancia de la vigilia de oración por la paz en el Vaticano el 11 de abril 2026
La incidencia y violencia del narcotráfico en Haití
Los planes del presidente Trump de abandonar la OTAN es calificado como «puro teatro» por Rusia
Israel endureciendo sus ataques a Irán y El Libano, un mundo que rechaza las guerras
El uso de la fuerza en el estrecho de Ormuz en debate en las Naciones Unidas
Venezuela, 490 presos políticos esperando su liberación
Doscientos rusos trabajando en la atacada central nuclear iraní por Israel
El cierre del Mes de la Mujer en Nueva York
Una petrolera y un oleoducto en Rusia atacadas por Ucrania
El papa León XIV encabezando importantes eventos en la concluida Semana Santa
Un candidato denunciando el espionaje en Colombia