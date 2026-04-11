- Publicidad -
Clubes SocialesCulturaDeportivos y RecreartivosEmbajadasMundoNacionalesPolíticas

Primicias abril 2026, actualidad en RD y el mundo con temas de impacto

PERIODICO PRIMICIAS11 de abril de 2026
0 1 minuto de lectura

El huracán de las alzas en los precios de los combustibles también azota República Dominicana, una alerta meteorológica  emitida por la Embajada de Estados Unidos  en Santo Domingo,dirigida a los ciudadanos norteamericanos por la inestabilidad que  incide en diferentes provincias del país,   alerta roja en Espaillat y Puerto Plata, intensas lluvias en Constanza,   Irán revelando que un avión militar  intentó cruzar el estrecho de Ormuz, las lluvias en diferentes comunidades, Si llegarana un acuerdo Estados Unidos e Irán al presidente Donald Trump le daría igual, las elecciones en Perú, las reformas en el Poder Judicial, proceso penal  y la digitalización,  el incremento de las lluvias en Jarabacoa,  la granizada y las lluvias en Bonao,  dos busques de guerra de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, una asamblea este domingo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santiago Rodríguez, en la Línea Noroeste; el ex presidente Danilo Medina en el Noroeste, 24 provincias en alerta por las lluvias, el desalojo de Teleofertas con un aparataje policial, ataques de Israel al Líbano,  la renovación  con la nueva cédula de identidad personal y electoral, pronósticos de inundaciones en comunidades donde está lloviendo,  procesos electorales en clubes sociales, recreativos y deportivos de la capital,  muchas aspiraciones por las  elecciones en  los clubes, grandes recuerdos de Johnny Marte en los negocios y sus aportes a los clubes, un punto de drogas en Maizal, Esperanza; alerta con los atracos y delincuencia en Mao, Valverde, son temas de actualidad en República Dominicana y el mundo.

 

Pie de foto

Doctor Román Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), concentrado en  el proceso de renovación de la nueva cédula personal y electoral, como en la organización de las elecciones de 2028

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS11 de abril de 2026
0 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Primicias en los Clubes Sociales: LLegan jueves bohemios en el Club Paraiso, crece membresía e interés por esa institución, otras noticias de los clubes

11 de abril de 2026

Inflación gana terreno con alzas en precios combustibles, estabilidad en precio del dólar, rechazo a la minería en cordillera septentrional y en San Juan, JCE inicia renovación de cédula a nivel nacional

11 de abril de 2026

Clubes Sociales y el Ministerio de Justicia

11 de abril de 2026

Periódico Primicias, Coloquio, Hablando la Verdad, Almuerzos y programas especiales de Su Mundo TV y Primicias, líderes en periodismo económico, financiero, provincias y temática social 2026

11 de abril de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!