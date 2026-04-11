Primicias abril 2026, actualidad en RD y el mundo con temas de impacto

El huracán de las alzas en los precios de los combustibles también azota República Dominicana, una alerta meteorológica emitida por la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo,dirigida a los ciudadanos norteamericanos por la inestabilidad que incide en diferentes provincias del país, alerta roja en Espaillat y Puerto Plata, intensas lluvias en Constanza, Irán revelando que un avión militar intentó cruzar el estrecho de Ormuz, las lluvias en diferentes comunidades, Si llegarana un acuerdo Estados Unidos e Irán al presidente Donald Trump le daría igual, las elecciones en Perú, las reformas en el Poder Judicial, proceso penal y la digitalización, el incremento de las lluvias en Jarabacoa, la granizada y las lluvias en Bonao, dos busques de guerra de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, una asamblea este domingo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santiago Rodríguez, en la Línea Noroeste; el ex presidente Danilo Medina en el Noroeste, 24 provincias en alerta por las lluvias, el desalojo de Teleofertas con un aparataje policial, ataques de Israel al Líbano, la renovación con la nueva cédula de identidad personal y electoral, pronósticos de inundaciones en comunidades donde está lloviendo, procesos electorales en clubes sociales, recreativos y deportivos de la capital, muchas aspiraciones por las elecciones en los clubes, grandes recuerdos de Johnny Marte en los negocios y sus aportes a los clubes, un punto de drogas en Maizal, Esperanza; alerta con los atracos y delincuencia en Mao, Valverde, son temas de actualidad en República Dominicana y el mundo.

Pie de foto

Doctor Román Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), concentrado en el proceso de renovación de la nueva cédula personal y electoral, como en la organización de las elecciones de 2028

Visited 1 times, 1 visit(s) today