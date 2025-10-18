Primicias, 32 años, defendiendo la dominicanidad, presente en grandes eventos en RD y el exterior

Primicias, perteneciente al Grupo Multimedios Primicias República Dominicana, medio de comunicación con 32 años de existencia, siempre está presente en los grandes eventos nacionales e internacionales.

Una visita importante a Ottawa, capital de Canadá, impulsando el periodismo de investitgación de Primicias; a Moca con el viaje del retorno de los mocanos residentes en Santo Domingo; la presencia en el Convite Banilejo en Santo Domingo, los aniversarios de Primicias, las tertulias bohemias, el encuentro de Primicias y Coopprimicias en La Cuaba, Santo Domingo; seguimiento al río Amina en San José de las Matas, la presencia en importantes eventos públicos y privados, puesta en circulacióbde libros, presencia en encuentros de la Asociación de Bancos Múltiples, presencia reciente en el 60 aniversario del Grupo APEC, importantes eventos sobre la economía nacional y mundial, eventos empresariales, el Abrazo Sabanetero, eventos de bancos, industrias, gremios empresariales y muchos otros más, se destacan en el contenido de Primicias en este 32 aniversario de existencia.

Los 32 años de Primicias motivan una celebración por lo alto con ediciones especiales y mega ediciones todos los domingos del mes de noviembre, reconocimiento a un medio de comunicación que sin el apoyo de grupos económicos tradicionales se la juega en sus ediciones impresas y digitales por la libertad de expresión y difusión del pensamiento, contra el silencio, rechazo a la censura y batallando por las mejores causas del pueblo dominicano y el mundo.

Primicias apuesta al derrame económico a favor de las grandes mayorías.

A la estabilidad macroeconómica y al control de la inflación.

A la eliminación de los apagones y combate las abusivas facturas eléctricas.

Al relanzamiento productivo de la nación.

Al incremento de las exportaciones.

A una mejor educación y salud.

A mayor seguridad.

A un mayor gasto de capital

Al combate de la corrupción.

Al apoyo a la diáspora dominicana en el exterior.

A la rehabilitación de puentes y otras infraestructuras.

A la economía social.

A la preservación de la dominicanidad

A que se ponga el orden en el tránsito

Al combate de que extranjeros no manejen la información de los ciudadanos dominicanos

Apostamos a la transparencia.

Al combate de la ciberdelincuencia.

Al combate del narcotráfico, lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Primicias repudia, combate los intentos de una República Dominico-haitiana

Enfrentamos la violencia de género y cualquier otra, la violencia no es rentable.

Primicias es opuesto a que se creee un organismo para regular los medios de comunicación y las voces de la nación.No hay democracia sinlibertad de expresión.

Primicias es enemigo desde que nació del uso del terrorismo judicial contra los medios y periodistas.

Es el momento de fortalecer el periodismo de calidad.

De combatir las noticias falsas.

Usurpadores de los medios no deben continuar desacreditando una profesión con una responsabilidad ética y de credibilidad.

Hora de no enriquecer a quienes usurpan el ejercicio de la comunicación.

El director de Primicias, Alex Jiménez, en el frente del Parlamento de Canadá, en Ottawa, capital canadiense en la que investigó temas de interés para los lectores de Primicias.

VIAJE DEL RETORNO DE MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO A SU PUEBLO 2025 (FOTOS DE FRANCIS ARIAS)

EN EL CONVITE BANILEJO EN LA UNPHU CON GLOVIS REYES Y EL DIRECTOR DE LISTIN DIARIO, MIGUEL FRANJUL

ANIVERSARIOS DE PRIMICIAS, EXITOS COMPARTIENDO CON IMPORTANTES REPRESENTANTES DE IMPORTANTES SECTORES DE LA VIDA NACIONAL E INTERNACIONAL

TERTULIA CON MANUEL QUIROZ Y YOLANDA TAPIA

TERTULIA EN SIRENA CHURCHILL

CON NESTOR ESTEVEZ, COLABORADOR DE PRIMICIAS

TERTULIA BOHEMIA, QUE REUNE A IMPORTANTES BOHEMIOS DEL PAIS, PONIENDO EN ALTO EL MERENGUE, BOLERO, SON Y LA CULTURA DOMINICANA.EN ESA TERTULIAN CANTAN Y DIASFRUTAN GRANDES MOMENTOS LOS BOHEMIOS DEL GRAN SANTO DOMINGO, DE LA VEGA, VILLA TAPIA, SAN CARLOS, MOCA, SAN FRANCISCO DE MACORIS, UASDIANO, DE EL VALLE, HATO MAYOR Y MUCHOS OTROS

OTROS.

CON ERNESTO QUIÑONES DISFRUTANDO UN MUNDO EN LA TERTULIA BOHEMIA, CON LA DIRECCION MUSICAL Y PRESIDENCIA DE NELSON MEDINA, DIRECTOR DE SUMANDO AMIGOS, Y DEL PRESIDENTE EJECUTIVO-COORDINADOR, ALEX JIMENEZ.

JOSE DEL CASTILLO PICHARDO, BOHEMIO INTEGRANTE DE LA TERTULIA BOHEMIA

CUMPLEAÑOS DE BARNADIS GONZALEZ, CON LA PRESENCIA DE MANUIEL QUITERIO CEDEÑO, ALEX JIMENEZ, ROQUE ZABALA, ALFONSO TEJADA Y EL CUMPLEAÑERO.

(FRANCIS ARIAS, FOTO REPORTERO FORMADO ENLA UASD)

UNA TERTULIA UASDIANA CON BARNADIZ GONZALEZ, ROQUE ZABALA, MANUEL QUITERIO CEDEÑO Y ALEX JIMENEZ

OTRA TERTULIA UASDIANA CON JOSE TEJADA GOMEZ, BARNADIZ GONZALEZ Y ROQUE ZABALA

EN LA PUESTA EN CIRCULACION DE UNO DE UNO DE LOS LIBROS DE ROQUE ZABALA, COLABORADOR DE PRIMICIAS, COMPAÑERO DE AULAS DEL DIRECTOR DE PRIMICIAS, ALEX JIMENEZ, EN LA UASD

JOCHI TEJERA, EL BOHEMIO MOCANO EN LA TERTULIA BOHEMIA

Mozart Delancer, Alex Jiménez, Pedro Caba, Manuel Quiroz, Héctor Rodríguez Pimentel y José

Bujosa Mieses en un almuerzo de una importante institución empresarial.

Imágenes del recuerdo de una Tertulia Bohemia en la residencia de la periodista Claridania Moronta y su muy apreciada familia, donde estuvieron presente el inolviidable ex cónsul dominicano en Nueva York, don Julio Alfredo Peralta, la catedrática universitaria Wanda Ramírez, los directores de Sumando Amigos y el periodico Primicias, Nelson Medina y Alex Jiménez; Claridania Moronta y familiares, Violeta Joa, Barnadiz González y otros invitados. En esa Tertulia Bohemia los participantes brindaron por la vida y la paz en el mundo.

BRINDIS POR EL CUMPLEAÑOS ADELANTADO DE CLARIDANIA MORONTA Y EL DIRECTOR DE PRIMICIAS, ALEX JIMENEZ.

ENCUENTRO DE PRIMICIAS Y COOPPRIMICIAS EN LA CUABA, SANTO DOMINGO, COMPARTIENDO CON DIFERENTES PERSONALIDADES, EL DOCTOR LEONARDO MATOS BERRIDO Y SU ESPOSA, LOS BOHEMIOS JAIME FERNANDEZ LAZALA, MARIANO REYES, GLOVIS REYES Y CESAR FRAGOSO, EJECUTIVOS DE PRIMICIAS, WANDA POLANCO, VICEPRESIDENTA EJECUTIVA; LILIAN POLANCO, DIRECTRORA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, MANUEL MANCEBO, AMARILIS POLANCO Y CARLOS ROMERO, ASESORES; PERIODISTAS DE PRIMICIAS, MERCEDES CASTILLO, EX PRESIDENTA DEL COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS (CDP); MANUEL QUIROZ, EX VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA (SID) E INTEGRANTES DE LA FUNDACION DE MATEROS PARA EL DESARROLLO (FMDFARFAN), ENTRE TANTOS BUENOS AMIGOS Y AMIGAS

Con Susana Gautreaux y José Bujosa Mieses en un almuerzo de una muy importante empresa de la nación dominicana

En el Abrazo Sabanetero, que reúne cada año a los hijos de la provincia de Santiago Rodríguez en el Jardín Botánico, en la capital dominicana.

En la Tertulia Uasdiana, con Roque Zabala y Barnadiz González, quienes cursaron estudios en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Niní Caffaro y Claridania Moronta, colaboradora de Primicias, en uno de los show de ese gran artista dominicano en el Club Deportivo Naco

DISFRUTANDO EL TURISMO INTERNO EN LA CUABA, SANTO DOMINGO CON MARIANO REYES Y MANUEL QUIROZ

INVESTIGANDO EL RIO AMIMA, EN SAN JOSE DE LAS MATAS

VISITA AL MUSEO HERMANAS MIRABAL