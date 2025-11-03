Primicias 32 aniversario, temas que arden arrancando nueva semana RD y el mundo

El desplome del sector construcción por la baja inversión pública, la cesantía en debate, la desaceleración económica, la posposición para el año 2026 de la X Cumbre de las Américas que estaba programada para los días 4 y 5 de diciembre, el presidente Abinader en un proyecto de uvas en Pedro Corto, entre San Juan y Las Matas de Farfán; las lluvias iniciando la semana, la reanudación de la docencia en todo el país, la polémica declaratoria de emergencia en 14 provincias, combatida por la oposición; el evento de justicia climática en Brasil, con la participación del presidente Luis Abinader, el 10 de noviembre, día feriado por el Día de la Constitución, el problema de la violencia intrafamiliar, carreras en motores en Higuey y otros puntos del país, el remozamiento de la catedral San Felipe, la corrección de las grietas en la Circunvalación de Baní, los tres billones que superan las captaciones de la banca, la paralización del 50% de las obras públicas, según el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); el alza en el dólar, el fallecimiento del luchador antitrujillista Marcelo Bermúdez, como del director de orquesta Henry Hierro, fundador de la orquesta La Gran Manzana; un tiroteo en Capotillo, un paro docente en Boca Chica, violencia en Puerto Plata, un acuerdo del INTRANT con transportistas, el dólar a RD$ 64.52, son temas de importancia en la nueva semana iniciada este lunes en República Dominicana y el mundo.( Alex Jiménez, Director de Primicias).

