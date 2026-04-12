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Primicias 2026, temas de actualidad en RD y el mundo, Danilo fustiga gasto corriente, crecidas de ríos, gran daño de las noticias falsas, otros temas

PERIODICO PRIMICIAS12 de abril de 2026
0 1 minuto de lectura

El daño de las noticias falsas a través de  las redes sociales, una protesta para que  rehabiliten una carretera que comunica a Constanza, un ajuste muy duro subiendo los precios de los combustibles y del alza de muchos productos de la canasta familiar,   la crecida de los ríos en Montellano, las amenazas de Trump a China con aranceles de 50% si ayuda a Irán, más de tres mil muertos en Irán por ataques de Estados Unidos e Israel, un tiroteo en New Jersey, las inundaciones en Camú, Puerto Plata; el ex presidente Danilo Medina atacando el gasto público del gobierno, catorce comunidades incomunicadas por las inundaciones, una tragedia en  Haití, las elecciones en  este mes en el Club Deportivo Naco, elecciones en Perú, el proceso de renovacion de la nueva cédula de identidad y electoral,   la calidad de  los dos tipos de gasolina en debate, veintiocho provincias en alerta  por las lluvias y tormentas eléctricas, seis mil 100 viviendas afectadas por las lluvias, miles de personas desplazadas por las lluvias e inundaciones,  los riesgos de la inteligencia artificial al sistema monetario, abordado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), son temas de actualidad en República Dominicana y el mundo hacia en una nueva semana.

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