Primicias 2025: Apagones, protestas, alza en el dólar, coronel calentando la pista, huracán Erin, tornados, EEUU apretando a RD, ¿planifican otra reforma tributaria?,otros variados temas de impacto
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
Los apagones en diferentes puntos del país, el dólar a RD$ 62.15, Estados Unidos apretando el país con diferentes medidas, la queja del pueblo por la falta de dinero en las calles, el cerco de Estados Unidos con la incautación de propiedades al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; protestas en Puerto Plata, La Vega y Bonao contra los apagones, la estafa a a personas mayores de Estados Unidos, una avería en una caldera en Punta Catalina, la anulación de un contrato de SENASA y FARMACARD, el asalto a una sucursal de Vimenca, en Verón, La Altagracia; los logros del Banco de Reservas en el período 2020-2025, Erin huracán, un entramado criminal denunciado por un coronel, la activación de medidas por el huracán Erin, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunciando una persecución política, ¿planificando otra reforma tributaria?, los 30 años de Televida, el fracaso intento de enviar cocaína a España, Donald Trump presionando a Putin, los apagones golpeando a miles de negocios y residencias, Republica Dominicana en el listado de países donde es arriesgado viajar, protestas comunitarias por los apagones,una red del cibercrimen, la invasión haitiana con los indocumentados, ventarrones en San Juan y La Vega, afectando cultivos, el ex presidente Leonel Fernandez instando a que el gobierno fortaleza el Ministerio de Educación Superior, el encuentro entre los presidentes Trump y Putin para abordar la guerra Rusia-Ucrania, forman parte de la temática nacional e internacional en Primicias 2025.
OTROS TEMAS SON:
La caída de plafones en la estación Rosa Duarte, del Metro de Santo Domingo
Provoca apagones, Punta Catalina fuera de servicio por avería en caldera
Pronósticos sobre el impacto del huracán Erin en RD
El rechazo a la visita de Putin en Alaska
Caso muy caliente, Defensa investiga a coronel que denunció entramado criminal en organismos de seguridad del Estado
Grave, las más de 100 estocadas a una niña de once meses
La comidilla, que Estados Unidos incluya a RD en la lista de países donde es arriesgado viajar
Hace poco asaltaron una joyería en Bávaro, asaltan sucursal de Vimenca en Verón, Punta Cana
Los grandes logros en la Superintendencia de Bancos
Las bacterias y los hongos en el Faro a Colón
Estadísticas bancarias, indicadores financieros de Banreservas registran el mayor crecimiento de su historia
La investigación al coronel de la FARD que acusó a oficiales del DNI y de la DNCD de alegadamente estar implicados en redes del narcotráfico
¿Una reforma en el gasto público?
¿ Y los parqueos necesarios para operar ahí?, director de Pasaportes justifica traslado al edificio de Teleantillas con renta de RD$9 millones al mes
La importancia de la Restauración de la Republica en el período 1863-1865
La inauguración de la Circunvalación de Baní
Respuesta a una sentencia, PLD afirma que sentencia confirma persecución política y falta de pruebas del Ministerio Público
Ojalá lo concluyan, desnivel de Pintura será entregado en octubre, anuncia el presidente Abinader
Una fuerza mecenaria de Estados Unidos pensando en una ocupación en Haití
La inauguración de obras por el presidente Luis Abinader
Opinión de un economista que milita la Fuerza del Pueblo,“En 2025 la economía cayó por factores internos”, señala Ng Cortiñas
Evaluaciones de los cinco años de gestion encabezada por el presidente Luis Abinader
Triste realidad, en América Latina y El Caribe una de cada cuatro mujeres no tiene ingresos propios
Elogiando a su líder, Víctor D’Aza afirma que Luis Abinader es el presidente que más ha hecho a favor de los municipios
El alcantarillado que construyen en Mao
¿ Otra reforma en tiempos de parálisis económica?, Henri Hebrard urge al gobierno a construir consensos para revitalizar la reforma fiscal
Aportando a la sociedad, Televida celebra 30 años transformando vidas y anuncia su gran Telemaratón Aniversario
Un fraude eléctrico que sobrepasa los RD$ 18 millones en Barahona
Preocupación ciudadana, apagones en Santo Domingo Este tienen a la gente con el grito al cielo
Una esperada mejoría en el suministro de energía en el fin de semana
Protestas en el Cibao contra los apagones
Gran abuso, Una barbaridad, denuncian escuela de Cancino Adentro tiene más de una década en construcción
Protestas en Dajabón contra las tandas de apagones
Muy dura, durísima, EU incluye RD en lista 13 países a donde es “arriesgado» viajar
Sigue la educación pública, Melanio Paredes: “Con RD$11 mil millones no ejecutados se pudieron construir 2,300 aulas”
El daño de la violencia infantil
La muy sentida muerte trágica de la dominicana Wendy Núñez Calderón, víctima de un tiroteo en Boston
Bombazo al gobierno, exdirector de Presupuesto Luis Reyes denuncia aumento de nómina pública sin resultados para mejor calidad de vida de la población
Nueva, Estado dominicano demanda a Falcondo
Abundan las reacciones en los medios y en las redes, Participación Ciudadana critica condena en el caso Antipulpo
Olvidaron a esas familias, a dos años de la tragedia de San Cristóbal, parientes de los 50 fallecidos siguen clamando por justicia, siguen abiertas heridas emocionales
Metro de Santo Domingo suspende servicio en dos estaciones por 20 minutos para corregir plafón Agreden y amenazan a contratistas de Edeeste que normalizaban servicio en comunidad de Higüey Abuso financiero: empresas de cobranzas acosan a mujeres por deudas de sus esposos o exesposos
Una querella por la destrucción del Cinturón Verde de Santo Domingo
El tráfico de haitianos en Las Matas de Santa Cruz, Montecristi, como en otras comunidades
Hay que hacerlo, Luis de León llama a defender los símbolos patrios ante ataques y ultrajes
¿Comienza a hundírsele el barco a esa organización?, regidor del PRM se pasa a la Fuerza del Pueblo tras visita de Leonel a Santiago
El sonado caso de la Operación Discovery en la justicia
Ni a Duarte respetan en este país, Instituto Duartiano lamenta robo de anillo de Duarte y lo atribuye a fallas en la seguridad oficial
Exministra de la Mujer Janet Camilo: «Eligieron a las más feas para el Miss RD»¿Es más elegante Yanet que estas?
Merecido, Lidom dedica torneo 2025-2026 al Inmortal Juan Marichal
El sometimiento en la PEPCA del director de INABIE por la Fundación Justicia y Transparencia
Peleándose con Trump, vicepresidenta venezolana dice que fiscal de EEUU sigue con “ridículo show” contra Maduro
El impacto del huracan Erin en RD en el fin de semana
Otras muertes en supuestos intercambios de disparos con agentes policiales
Duro y curvero, Donald Trump quita visado al secretario de Salud de Brasil y otros por contratar médicos cubanos
Ampliando el cerco, abrirán el «Deportation Depot», un centro de detención para migrantes en Florida
¿Y la respuesta de los mexicanos?, Donald Trump afirma tener control sobre México: “Hace lo que decimos”
La esperada creación de la Diócesis de Santo Domingo Este en la iglesia católica
Tema que anda rodando, mercenario de EE. UU. anuncia acuerdo con Haití para seguridad y cobrar impuestos en la frontera
OTROS TEMAS
Los 95 años de Claro
Comidilla en la semana,Condenan a Alexis Medina a siete años de prisión por soborno, lavado y asociación de malhechores Tribunal descarga a Magalys Medina, Fernando Rosa, Fredy Hidalgo, Germosén y otros por caso corrupción
Deterioro moral en el país, una falta de respeto a Juan Pablo Duarte, Ni el Padre de la Patria se salva!! Conocerán coerción a hombre que robó dos anillos de oro de Juan Pablo Duarte y los empeñó
Problema muy grave, más de 7,000 aulas faltantes ponen en riesgo inicio escolar 2025-2026, advierte ADP
Muchas aspiraciones, La Vega ya lleva tres meses sin un diputado por desacuerdos en el PRM
Tema en esa ciudad cibaeña, menores transitan en motonetas eléctricas en centro de Santiago
En la calle, Danilo afirma que seguirá defendiendo el legado del PLD aunque le moleste al presidente Abinader Abinader inaugura hoy la Circunvalación de Baní con sus 17 puentes
Bombazo, Tribunal establece «estafa» en la venta de combustibles a la Policía por empresa de Alexis Medina
Los 960 mil cigarrillos decomisados en San Francisco de Macorís
Falta de energía enciende la protesta en el Cibao, protestan con quema de neumáticos por prolongados apagones en comunidades de La Vega
Positivo, Abinader inauguró una terminal courier para manejo de compras mercancías por internet
Calor, preocupación, largos apagones afectan varios sectores del Gran Santo Domingo
Lo esperaban, el Gobierno reabrió el puente flotante, mientras avanza la licitación del nuevo cruce
Autoridades dominicanas entregaronn a Haití a exfuncionaria detenida en aeropuerto de Puerto Plata Siempre activo, obispo denuncia vandalismo en la Vía Sacra de Higüey y exige acción contundente de las autoridades
La cancelación de 25 contratos en INABIE
Medida correcta, La Caasd duplicará brigadas para una mayor eficiencia
Grupo SID cubrirá reparación de daños a la Vía Sacra en la Basílica de Higüey
Frecuentes apagones afectan a Dajabón; residentes exigen respuesta de Edenorte
Posterior al acuerdo a que arribaron, el Gobierno y Aerodom dan el primer picazo para una nueva terminal de US$250 millones en el AILAJFPG
Provoca apagones, Unidad 2 de Punta Catalina sale de servicio por avería mecánica
Presunto delincuente “La Para” cae abatido tras enfrentar supuestamente patrulla del DICRIM
Bonao se lanza a las calles por largas tandas de apagones y altos costos de la factura eléctrica
Violencia, hombre muere tras recibir varios machetazos en Sabana Grande de Boyá
Un haitiano muere y dos mujeres resultan heridas tras discusión en guagua de ruta 27
Industria Militar ponen en funcionamiento las primeras ambulancias ensambladas en esa instalación Leonel Fernández juramenta a dirigente del PRM en Hatillo Palma, el regidor Danny Torres
La naturaleza, inédita granizada sorprende el cálido municipio de Vallejuelo en San Juan
Lucha contra la inseguridad es la meta del gobierno en Haití
Le montan un cerco ,EE.UU. incauta USD$700 millones a Nicolás Maduro en carros, aviones y una mansión en RD
La paz que necesita el mundo, Papa León XIV aboga por un alto el fuego en Ucrania y alerta sobre crisis humanitaria en Gaza
¿Qué responderá Trump?, Barbecue desafía a EE.UU. tras millonaria recompensa: “Si el FBI me quiere, aquí estoy”
Batallando en Brasil, Bolsonaro pide su absolución y afirma que las acusaciones en su contra son absurdas
Un repudiado crimen, Colombia sepulta a presidenciable asesinado sin la presencia Petro
¿Lo logrará?, Donald Trump quiere reunir a Vladimir Putin y Volodimir Zelenski después de Alaska
Otra vez lo repite,Trump amenaza a Putin con «severas consecuencias» si no para la guerra tras la cumbre
la justicia en acción, Apresan a la ex primera dama surcoreana Kim Keon-hee por presunta corrupción y abuso de poder; enfrenta 16 cargos
Pie de foto
La imagen nos recuerda los apagones de 2024