Primicias 2025: Apagones, protestas, alza en el dólar, coronel calentando la pista, huracán Erin, tornados, EEUU apretando a RD, ¿planifican otra reforma tributaria?,otros variados temas de impacto

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Los apagones en diferentes puntos del país, el dólar a RD$ 62.15, Estados Unidos apretando el país con diferentes medidas, la queja del pueblo por la falta de dinero en las calles, el cerco de Estados Unidos con la incautación de propiedades al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; protestas en Puerto Plata, La Vega y Bonao contra los apagones, la estafa a a personas mayores de Estados Unidos, una avería en una caldera en Punta Catalina, la anulación de un contrato de SENASA y FARMACARD, el asalto a una sucursal de Vimenca, en Verón, La Altagracia; los logros del Banco de Reservas en el período 2020-2025, Erin huracán, un entramado criminal denunciado por un coronel, la activación de medidas por el huracán Erin, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunciando una persecución política, ¿planificando otra reforma tributaria?, los 30 años de Televida, el fracaso intento de enviar cocaína a España, Donald Trump presionando a Putin, los apagones golpeando a miles de negocios y residencias, Republica Dominicana en el listado de países donde es arriesgado viajar, protestas comunitarias por los apagones,una red del cibercrimen, la invasión haitiana con los indocumentados, ventarrones en San Juan y La Vega, afectando cultivos, el ex presidente Leonel Fernandez instando a que el gobierno fortaleza el Ministerio de Educación Superior, el encuentro entre los presidentes Trump y Putin para abordar la guerra Rusia-Ucrania, forman parte de la temática nacional e internacional en Primicias 2025.

OTROS TEMAS SON:

La caída de plafones en la estación Rosa Duarte, del Metro de Santo Domingo

Provoca apagones, Punta Catalina fuera de servicio por avería en caldera

Pronósticos sobre el impacto del huracán Erin en RD

El rechazo a la visita de Putin en Alaska

Caso muy caliente, Defensa investiga a coronel que denunció entramado criminal en organismos de seguridad del Estado

Grave, las más de 100 estocadas a una niña de once meses

La comidilla, que Estados Unidos incluya a RD en la lista de países donde es arriesgado viajar

Hace poco asaltaron una joyería en Bávaro, asaltan sucursal de Vimenca en Verón, Punta Cana

Los grandes logros en la Superintendencia de Bancos

Las bacterias y los hongos en el Faro a Colón

Estadísticas bancarias, indicadores financieros de Banreservas registran el mayor crecimiento de su historia

La investigación al coronel de la FARD que acusó a oficiales del DNI y de la DNCD de alegadamente estar implicados en redes del narcotráfico

¿Una reforma en el gasto público?

¿ Y los parqueos necesarios para operar ahí?, director de Pasaportes justifica traslado al edificio de Teleantillas con renta de RD$9 millones al mes

La importancia de la Restauración de la Republica en el período 1863-1865

La inauguración de la Circunvalación de Baní

Respuesta a una sentencia, PLD afirma que sentencia confirma persecución política y falta de pruebas del Ministerio Público

Ojalá lo concluyan, desnivel de Pintura será entregado en octubre, anuncia el presidente Abinader

Una fuerza mecenaria de Estados Unidos pensando en una ocupación en Haití

La inauguración de obras por el presidente Luis Abinader

Opinión de un economista que milita la Fuerza del Pueblo,“En 2025 la economía cayó por factores internos”, señala Ng Cortiñas

Evaluaciones de los cinco años de gestion encabezada por el presidente Luis Abinader

Triste realidad, en América Latina y El Caribe una de cada cuatro mujeres no tiene ingresos propios

Elogiando a su líder, Víctor D’Aza afirma que Luis Abinader es el presidente que más ha hecho a favor de los municipios

El alcantarillado que construyen en Mao

¿ Otra reforma en tiempos de parálisis económica?, Henri Hebrard urge al gobierno a construir consensos para revitalizar la reforma fiscal

Aportando a la sociedad, Televida celebra 30 años transformando vidas y anuncia su gran Telemaratón Aniversario

Un fraude eléctrico que sobrepasa los RD$ 18 millones en Barahona

Preocupación ciudadana, apagones en Santo Domingo Este tienen a la gente con el grito al cielo

Una esperada mejoría en el suministro de energía en el fin de semana

Protestas en el Cibao contra los apagones

Gran abuso, Una barbaridad, denuncian escuela de Cancino Adentro tiene más de una década en construcción

Protestas en Dajabón contra las tandas de apagones

Muy dura, durísima, EU incluye RD en lista 13 países a donde es “arriesgado» viajar

Sigue la educación pública, Melanio Paredes: “Con RD$11 mil millones no ejecutados se pudieron construir 2,300 aulas”

El daño de la violencia infantil

La muy sentida muerte trágica de la dominicana Wendy Núñez Calderón, víctima de un tiroteo en Boston

Bombazo al gobierno, exdirector de Presupuesto Luis Reyes denuncia aumento de nómina pública sin resultados para mejor calidad de vida de la población

Nueva, Estado dominicano demanda a Falcondo

Abundan las reacciones en los medios y en las redes, Participación Ciudadana critica condena en el caso Antipulpo

Olvidaron a esas familias, a dos años de la tragedia de San Cristóbal, parientes de los 50 fallecidos siguen clamando por justicia, siguen abiertas heridas emocionales

Metro de Santo Domingo suspende servicio en dos estaciones por 20 minutos para corregir plafón Agreden y amenazan a contratistas de Edeeste que normalizaban servicio en comunidad de Higüey Abuso financiero: empresas de cobranzas acosan a mujeres por deudas de sus esposos o exesposos

Una querella por la destrucción del Cinturón Verde de Santo Domingo

El tráfico de haitianos en Las Matas de Santa Cruz, Montecristi, como en otras comunidades

Hay que hacerlo, Luis de León llama a defender los símbolos patrios ante ataques y ultrajes

¿Comienza a hundírsele el barco a esa organización?, regidor del PRM se pasa a la Fuerza del Pueblo tras visita de Leonel a Santiago

El sonado caso de la Operación Discovery en la justicia

Ni a Duarte respetan en este país, Instituto Duartiano lamenta robo de anillo de Duarte y lo atribuye a fallas en la seguridad oficial

Exministra de la Mujer Janet Camilo: «Eligieron a las más feas para el Miss RD»¿Es más elegante Yanet que estas?

Merecido, Lidom dedica torneo 2025-2026 al Inmortal Juan Marichal

El sometimiento en la PEPCA del director de INABIE por la Fundación Justicia y Transparencia

Peleándose con Trump, vicepresidenta venezolana dice que fiscal de EEUU sigue con “ridículo show” contra Maduro

El impacto del huracan Erin en RD en el fin de semana

Otras muertes en supuestos intercambios de disparos con agentes policiales

Duro y curvero, Donald Trump quita visado al secretario de Salud de Brasil y otros por contratar médicos cubanos

Ampliando el cerco, abrirán el «Deportation Depot», un centro de detención para migrantes en Florida

¿Y la respuesta de los mexicanos?, Donald Trump afirma tener control sobre México: “Hace lo que decimos”

La esperada creación de la Diócesis de Santo Domingo Este en la iglesia católica

Tema que anda rodando, mercenario de EE. UU. anuncia acuerdo con Haití para seguridad y cobrar impuestos en la frontera

OTROS TEMAS

Los 95 años de Claro

Comidilla en la semana,Condenan a Alexis Medina a siete años de prisión por soborno, lavado y asociación de malhechores Tribunal descarga a Magalys Medina, Fernando Rosa, Fredy Hidalgo, Germosén y otros por caso corrupción

Deterioro moral en el país, una falta de respeto a Juan Pablo Duarte, Ni el Padre de la Patria se salva!! Conocerán coerción a hombre que robó dos anillos de oro de Juan Pablo Duarte y los empeñó

Problema muy grave, más de 7,000 aulas faltantes ponen en riesgo inicio escolar 2025-2026, advierte ADP

Muchas aspiraciones, La Vega ya lleva tres meses sin un diputado por desacuerdos en el PRM

Tema en esa ciudad cibaeña, menores transitan en motonetas eléctricas en centro de Santiago

En la calle, Danilo afirma que seguirá defendiendo el legado del PLD aunque le moleste al presidente Abinader Abinader inaugura hoy la Circunvalación de Baní con sus 17 puentes

Bombazo, Tribunal establece «estafa» en la venta de combustibles a la Policía por empresa de Alexis Medina

Los 960 mil cigarrillos decomisados en San Francisco de Macorís

Falta de energía enciende la protesta en el Cibao, protestan con quema de neumáticos por prolongados apagones en comunidades de La Vega

Positivo, Abinader inauguró una terminal courier para manejo de compras mercancías por internet

Calor, preocupación, largos apagones afectan varios sectores del Gran Santo Domingo

Lo esperaban, el Gobierno reabrió el puente flotante, mientras avanza la licitación del nuevo cruce

Autoridades dominicanas entregaronn a Haití a exfuncionaria detenida en aeropuerto de Puerto Plata Siempre activo, obispo denuncia vandalismo en la Vía Sacra de Higüey y exige acción contundente de las autoridades

La cancelación de 25 contratos en INABIE

Medida correcta, La Caasd duplicará brigadas para una mayor eficiencia

Grupo SID cubrirá reparación de daños a la Vía Sacra en la Basílica de Higüey

Frecuentes apagones afectan a Dajabón; residentes exigen respuesta de Edenorte

Posterior al acuerdo a que arribaron, el Gobierno y Aerodom dan el primer picazo para una nueva terminal de US$250 millones en el AILAJFPG

Provoca apagones, Unidad 2 de Punta Catalina sale de servicio por avería mecánica

Presunto delincuente “La Para” cae abatido tras enfrentar supuestamente patrulla del DICRIM

Bonao se lanza a las calles por largas tandas de apagones y altos costos de la factura eléctrica

Violencia, hombre muere tras recibir varios machetazos en Sabana Grande de Boyá

Un haitiano muere y dos mujeres resultan heridas tras discusión en guagua de ruta 27

Industria Militar ponen en funcionamiento las primeras ambulancias ensambladas en esa instalación Leonel Fernández juramenta a dirigente del PRM en Hatillo Palma, el regidor Danny Torres

La naturaleza, inédita granizada sorprende el cálido municipio de Vallejuelo en San Juan

Lucha contra la inseguridad es la meta del gobierno en Haití

Le montan un cerco ,EE.UU. incauta USD$700 millones a Nicolás Maduro en carros, aviones y una mansión en RD

La paz que necesita el mundo, Papa León XIV aboga por un alto el fuego en Ucrania y alerta sobre crisis humanitaria en Gaza

¿Qué responderá Trump?, Barbecue desafía a EE.UU. tras millonaria recompensa: “Si el FBI me quiere, aquí estoy”

Batallando en Brasil, Bolsonaro pide su absolución y afirma que las acusaciones en su contra son absurdas

Un repudiado crimen, Colombia sepulta a presidenciable asesinado sin la presencia Petro

¿Lo logrará?, Donald Trump quiere reunir a Vladimir Putin y Volodimir Zelenski después de Alaska

Otra vez lo repite,Trump amenaza a Putin con «severas consecuencias» si no para la guerra tras la cumbre

la justicia en acción, Apresan a la ex primera dama surcoreana Kim Keon-hee por presunta corrupción y abuso de poder; enfrenta 16 cargos

Pie de foto

La imagen nos recuerda los apagones de 2024