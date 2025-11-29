Primicias 2025, actualidad noticiosa, agenda muy activa del presidente Abinader, inaugura obras en Santiago, marcha FP, Trump hablando de «narco comunismo» y de «narcolanchas»

(Redacción Central de Primicias)

El cierre temporal de las Cuevas del Pomier para su restauración y protección, el presidente Donald Trump hablando de «narcocomunisno», la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe en la agenda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una protesta en la sierra por la deforestación en la zona, una jornada nacional de afiliación y validación del Partido Revolucionario Moderno (PRM), un almuerzo del presidente de la República, Luis Abinader con militares por la navidad en el Ministerio de Defensa, la conmemoración de los 181 años de la fundación del Ejército de República Dominicana, el presidente de Estados Unidos endureciendo su postura sobre Venezuela con el cierre del espacio aéreo de ese país suramericano, la operación Kraken y una alegada red de narcotráfico y lavado de activos, caso en poder de la justicia; la normalidad en las operaciones aéreas del país, luego de una advertencia sobre radiación solar, la inauguración de importantes obras por el presidente Luis Abinader en Santiago de los Caballeros, operativos policiales en Cotuí, una pelea en una escuela de Santiago de los Caballeros, una jornada del INESPRE en Los Frailes, el uso de bombas lacrimógenas en un desalojo en el sector de Los Frailes, Santo Domingo Este; la persecución de los narcotraficantes por los 1,559 kg de cocaína, millonarias inversiones del gobierno en obras en Santiago de los Caballeros, un brote de chikungunya descartado por el ministro de Salud Pública, el dinamismo de la economía norteamericana por las compras en el Viernes Negro, la reacción de Venezuela sobre una advertencia del presidente Donald Trump relacionada con su espacio aéreo, la muerte de un estudiante en Santiago de los Caballeros, la delincuencia en el sector de Herrera y un intento de atraco, haitianos involucrados con frecuencia en atracos y otros hechos de violencia, la presencia del presidente Luis Abinader en la clausura del XIX Congreso de a Confederación Nacional de Transporte Dominicano, celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la marcha de la Fuerza del Pueblo contra el alto costo de la vida, apagones y las altas facturas de las distrbuidoras de electricidad en la capital dominicana, las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, un anunciado paro de actividades de 24 horas programado para el 1 de diciembre en el Cibao convocado por una coalición de organizaciones, forman parte de la actualidad noticiosa en República Dominicana y el mundo despidiendo e iniciando una nueva semana.

AGENDA SUPER ACTIVA DEL PRESIDENTE LUIS ABINADER

Jacobo Ramos destaca respaldo del presidente Abinader a los trabajadores y a la clase sindical* _Jefe de Estado participa en la clausura del XIX Congreso de la CNTD._

El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, resaltó el firme respaldo que el presidente Luis Abinader a brindado a la clase trabajadora y al movimiento sindical durante sus cinco años de gestión.

El jefe de Estado participó en la clausura del XIX Congreso de la organización, escenario en el cual el dirigente sindical recordó los aumentos salariales aprobados en el Comité Nacional de Salarios, destacando el último incremento de un 20 %, acordado el pasado mes de febrero.

Durante su intervención, Santos definió al mandatario como “un presidente cercano que escucha y pondera nuestros reclamos”.

“Reconocemos al presidente Luis Abinader, quien ha impulsado desde la Presidencia de la República el aumento de salarios y la mejora del salario real en los últimos cinco años”, apostilló el dirigente sindical.

A su vez, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, recordó que el 1 de mayo de 2021, en plena pandemia de la Covid-19, el presidente Abinader se convirtió en el primer mandatario en asistir a un encuentro con trabajadores durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

El congreso fue dedicado a la memoria del fallecido expresidente de la entidad, Mariano Negrón, y se desarrolló bajo el lema: “Un nuevo contrato social”.

En la actividad participaron el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Rafael Santos Badía; y los presidentes de las confederaciones Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, y de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu.

Presidente Abinader comparte almuerzo navideño con los soldados y anuncia importante medida de apoyo para los miembros de las Fuerzas Armadas

Presidente Abinader comparte almuerzo navideño con los soldados y anuncia importante medida de apoyo para los miembros de las Fuerzas Armadas En un emotivo gesto de cercanía y reconocimiento, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, encabezó un almuerzo navideño junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, compartiendo con miembros de las Fuerzas Armadas que sirven en las distintas instituciones y dependencias del Ministerio de Defensa (MIDE). Este encuentro se suma a los almuerzos navideños que, año tras año, el presidente Abinader realiza como una tradición ya instaurada, con el propósito de acercarse directamente a los hombres y mujeres que custodian la seguridad, la defensa y la soberanía nacional. Su presencia reafirma el apoyo permanente del Gobierno al soldado dominicano y el reconocimiento a su entrega incansable en favor de la Patria. Durante la actividad, el ministro Fernández Onofre anunció —por instrucciones del presidente de la República— que a partir de enero los miembros de las Fuerzas Armadas podrán utilizar de manera gratuita los medios de transporte del sistema de transporte masivo del país, incluyendo el Metro de Santo Domingo y el Teleférico. Esta medida constituye un beneficio significativo que impactará positivamente la economía del personal militar y reafirmando las políticas de apoyo impulsadas por el Gobierno. El almuerzo navideño del alto mando militar representa un momento de integración y gratitud para quienes dedican su vida al servicio de la Nación. A la actividad asistieron oficiales generales, superiores, subalternos, alistados, asimilados y personal civil, quienes compartieron un ambiente de confraternidad que reafirma la unidad, la moral institucional y el firme compromiso del MIDE con el bienestar de todos sus miembros

Presidente Abinader lidera jornada de inauguraciones en Santiago con entrega de centros educativos, deportivos, culturales y asfaltado de calles Santiago.- El presidente Luis Abinader inauguró en esta provincia un centro educativo, dos polideportivos y el Centro Cultural Banreservas; supervisó el programa de asfaltado en el sector Los Solares; verificó los avances de la construcción de un polideportivo y una funeraria en Bella Vista; y sostuvo encuentros con comerciantes e industriales. Con estas acciones, el mandatario reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura, la educación, el deporte y la cultura, al tiempo que estrecha la relación con el sector productivo de la provincia. En conjunto, estas iniciativas confirman la apuesta del Gobierno por un crecimiento integral y sostenible de Santiago. *Polideportivo en Yaguita del Pastor* En un acto cargado de júbilo y entusiasmo comunitario, el presidente Luis Abinader inauguró oficialmente el nuevo polideportivo del Club Mirador Yaguita del Pastor, una obra que promete transformar la vida deportiva y recreativa de miles de habitantes de esta populosa barriada. La infraestructura, largamente esperada por más de 30 años, fue recibida con aplausos y muestras de agradecimiento por parte de vecinos, líderes comunitarios y jóvenes atletas. Durante la inauguración, el alcalde Ulises Rodríguez expresó manifestó que este es un día de gran satisfacción para su gestión y, sobre todo, para la comunidad de La Yagüita de Pastor, que durante muchos años esperaron un espacio digno para el deporte, la recreación y el desarrollo sano de sus jóvenes. Refirió que el esfuerzo, combinado con el apoyo firme del Gobierno, permite entregar hoy obras como estas, que están transformando Santiago, llegando a los barrios y mejorando la calidad de vida de la gente. En esta obra los niños, adolescentes y adultos podrán practicar baloncesto, boxeo, tenis de mesa, voleibol, actividades recreativas, encuentros comunitarios y participar en programas deportivos municipales. *Detalles de la obra* El Polideportivo de Yaguita de Pastor, se trata de un techado multiuso construido con fondos del presupuesto administrativo y ejecutada por la Dirección de Obras Públicas Municipales, por un monto de RD$24,385,034.77. Este polideportivo construido en un terreno de 980 metros cuadrados, cuenta con área de cancha con pisos, pintura y diseño especial para este tipo de estructuras, gradas en campo y en segundo nivel, en ambos extremos. Con la entrega de este polideportivo, el Gobierno reafirma su política de descentralización del deporte y de creación de espacios públicos de calidad, apostando a la recreación y el sano esparcimiento como pilares fundamentales para el fortalecimiento del tejido social. *Mandatario supervisa plan de asfaltado y reconstrucción de calles en el sector Los Solares de Bella Vista* Posteriormente, el mandatario realizó una supervisión al plan de asfaltado y reconstrucción de calles que se ejecuta en el sector Los Solares de Bella Vista, como parte del Programa para el Asfaltado de Avenidas, Calles y Caminos (PROPACC V), impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Durante la supervisión, el jefe de Estado verificó los avances de esta intervención vial, que contempla 11.25 kilómetros de longitud y un área total de 62,500 metros cuadrados de asfaltado, distribuidos entre calles principales y secundarias del sector. Este proyecto beneficiará directamente a más de 5,200 residentes que por años demandaron la rehabilitación de sus vías. La intervención representa una inversión de 125 millones de pesos destinada a mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida en Bella Vista. *Jefe de Estado supervisa terrenos para construcción de un polideportivo y una funeraria en Bella Vista* Luego, el presidente inspeccionó los terrenos donde se construirá un moderno polideportivo y una funeraria en el sector Bella Vista, proyectos que buscan ampliar los servicios y mejorar la calidad de vida de los residentes de esta extensa zona. Acompañado por el superintendente de Seguros, Julio César Valentín, y miembros de su gabinete, el mandatario verificó la planificación y los diseños de ambas obras, las cuales responden a una demanda histórica de la comunidad. *Polideportivo* El polideportivo será un espacio de primer nivel para el esparcimiento, la recreación familiar y la formación atlética de niños, jóvenes y adultos. Incluirá canchas de baloncesto, voleibol, fútbol sala, áreas para atletismo y un gimnasio techado. *Funeraria* La funeraria proyectada dotará a Bella Vista y zonas cercanas de una instalación digna y accesible para atender momentos de duelo. Contará con capillas, salas de velatorio y servicios complementarios, con el objetivo de aliviar la demanda existente y ofrecer un servicio social de mayor calidad. Esta inspección reafirma el compromiso del Gobierno con el desarrollo urbano integral y la creación de infraestructuras sociales que prioricen el bienestar ciudadano. *Polideportivo Andrés Durán* Más adelante, con una inversión de RD$23,777,672.16, el jefe de Estado dejó inaugurado el polideportivo Andres Durán, en Rafey, una obra largamente esperada por los residentes del sector y que representa un importante aporte al deporte, la convivencia y el desarrollo comunitario. Durante el acto, el alcalde de Santiago Ulises Rodríguez destacó la alegría de la comunidad por recibir finalmente este espacio digno y funcional, resaltando que durante años la zona permaneció olvidada, pero que hoy, con la presencia del presidente Abinader, “Rafey no se siente olvidada”. Asimismo, el cabildo resaltó que la transformación que impulsa el Gobierno central en Santiago, con grandes proyectos como el teleférico, el monorriel y múltiples inversiones urbanas, también está llegando a los barrios a través de obras que impactan directamente a las comunidades. “Este techado es un ejemplo vivo de cómo la visión de modernización del presidente Abinader llega a los sectores que realmente la necesitan”, añadió. Dicha estructura edificada en un solar de 985 metros cuadrados que fue intervenido para el diseño y construcción de una cancha con pedestales hidráulicos y en fibra de vidrio, asimismo, gradas en campo con estructura metálica y asientos en madera. Este polideportivo está dotado de parqueos, aceras, contenes y rampa para acceder desde la calle al estacionamiento. Además, un techado multiuso con zapatas, muros y columnas en hormigón, instalaciones eléctricas, baños, dos entradas principales para controlar la seguridad, jardinería, herrería y misceláneos para la práctica de varias disciplinas deportivas. En la actividad estuvieron presentes la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el director regional del Servicio Nacional de Salud, doctor Bernardo Hilario; además de funcionarios municipales, regidores, diputados, representantes del sector empresarial, dirigentes comunitarios y juntas de vecinos.

