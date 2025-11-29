Primicias 2025, actualidad noticiosa, agenda muy activa del presidente Abinader, inaugura obras en Santiago, marcha FP, Trump hablando de «narco comunismo» y de «narcolanchas»
El cierre temporal de las Cuevas del Pomier para su restauración y protección, el presidente Donald Trump hablando de «narcocomunisno», la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe en la agenda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una protesta en la sierra por la deforestación en la zona, una jornada nacional de afiliación y validación del Partido Revolucionario Moderno (PRM), un almuerzo del presidente de la República, Luis Abinader con militares por la navidad en el Ministerio de Defensa, la conmemoración de los 181 años de la fundación del Ejército de República Dominicana, el presidente de Estados Unidos endureciendo su postura sobre Venezuela con el cierre del espacio aéreo de ese país suramericano, la operación Kraken y una alegada red de narcotráfico y lavado de activos, caso en poder de la justicia; la normalidad en las operaciones aéreas del país, luego de una advertencia sobre radiación solar, la inauguración de importantes obras por el presidente Luis Abinader en Santiago de los Caballeros, operativos policiales en Cotuí, una pelea en una escuela de Santiago de los Caballeros, una jornada del INESPRE en Los Frailes, el uso de bombas lacrimógenas en un desalojo en el sector de Los Frailes, Santo Domingo Este; la persecución de los narcotraficantes por los 1,559 kg de cocaína, millonarias inversiones del gobierno en obras en Santiago de los Caballeros, un brote de chikungunya descartado por el ministro de Salud Pública, el dinamismo de la economía norteamericana por las compras en el Viernes Negro, la reacción de Venezuela sobre una advertencia del presidente Donald Trump relacionada con su espacio aéreo, la muerte de un estudiante en Santiago de los Caballeros, la delincuencia en el sector de Herrera y un intento de atraco, haitianos involucrados con frecuencia en atracos y otros hechos de violencia, la presencia del presidente Luis Abinader en la clausura del XIX Congreso de a Confederación Nacional de Transporte Dominicano, celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la marcha de la Fuerza del Pueblo contra el alto costo de la vida, apagones y las altas facturas de las distrbuidoras de electricidad en la capital dominicana, las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, un anunciado paro de actividades de 24 horas programado para el 1 de diciembre en el Cibao convocado por una coalición de organizaciones, forman parte de la actualidad noticiosa en República Dominicana y el mundo despidiendo e iniciando una nueva semana.
AGENDA SUPER ACTIVA DEL PRESIDENTE LUIS ABINADER
Jacobo Ramos destaca respaldo del presidente Abinader a los trabajadores y a la clase sindical* _Jefe de Estado participa en la clausura del XIX Congreso de la CNTD._
El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, resaltó el firme respaldo que el presidente Luis Abinader a brindado a la clase trabajadora y al movimiento sindical durante sus cinco años de gestión.
El jefe de Estado participó en la clausura del XIX Congreso de la organización, escenario en el cual el dirigente sindical recordó los aumentos salariales aprobados en el Comité Nacional de Salarios, destacando el último incremento de un 20 %, acordado el pasado mes de febrero.
Durante su intervención, Santos definió al mandatario como “un presidente cercano que escucha y pondera nuestros reclamos”.
“Reconocemos al presidente Luis Abinader, quien ha impulsado desde la Presidencia de la República el aumento de salarios y la mejora del salario real en los últimos cinco años”, apostilló el dirigente sindical.
A su vez, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, recordó que el 1 de mayo de 2021, en plena pandemia de la Covid-19, el presidente Abinader se convirtió en el primer mandatario en asistir a un encuentro con trabajadores durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
El congreso fue dedicado a la memoria del fallecido expresidente de la entidad, Mariano Negrón, y se desarrolló bajo el lema: “Un nuevo contrato social”.
En la actividad participaron el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Rafael Santos Badía; y los presidentes de las confederaciones Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, y de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu.
Presidente Abinader comparte almuerzo navideño con los soldados y anuncia importante medida de apoyo para los miembros de las Fuerzas Armadas