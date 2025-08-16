Primicias 2025, actualidad en RD y el mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Los efectos no directos del huracán Erin en el país, lluvias esporádicas en Punta Cana y Bávaro, alerta en diez provincias por el huracán, la reelección de los bufetes directivos en el Congreso Nacional, pugnas internas en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), los esperados decretos del presidente Luis Abinader con designaciones en algunas dependencias del gobierno, en Bavaro-Punta Cana fuertes vientos, la visita del mandatario al proyecto energético de Punta Catalina para dar seguimiento al mantenimiento a una unidad generadora de electricidad y para explicar la situación electrica de la nación,, el debilitamiento del huracán Erin, cadenas comerciales repletas de clientes comprando libros,alimentos, productos de ferreterías y útiles escolares, las protestas por los apagones en diferentes provincias y otras comunidades, la muerte de un joven y otro herido atacados a tiros en un sector de Cotuí, el muy lamentado fallecimiento del exitoso ingeniero Edgar Messina, como de Julio Tejeda Medina, este último un prominente empresario que impulsó el desarrollo en la provincia Sánchez Ramírez, las disculpas del presidente Abinader por el problema de los apagones, el seguimiento de la poblacvion dominicana al huracán Erín, la decisión del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de elevar el alerta de verde a amarllo para la franja costera de la provincia La Altagracia hasta la liniera provincia de Montecristi por la incidencia indirecta del huracán Erin categoría cinco Erin, como diez provincias en alerta verde, la carpeta de proyectos de importancia para la nueva legislatura iniciada este 16 de agosto, las cien aulas que construye en Santiago el gobierno, la conmemoración de los 162 años de la gesta restauradora que consolidó la independencia nacional, la regrabación oficial del himno nacional, un anunciado cacerolazo contra los apagones en Moca, la prohibición del baño en las playas de Puerto Plata, la violencia en Altos de Batata, Cotuí; resumen la temática noticiosa de una semana que concluye y otra que inicia en República Dominicana y el mundo..

Otros temas son: las amenazas del huracán Erin en naciones caribeñas, la intensificacion del huracán este 16 de agosto de Erin en el Caribe y sus vientos de 250 kilómetros por hora, la anunciada normalizacióndel servicio de energía a partir del domingo 17 de agosto de 2025, la posterior degradación del huracán a la categoría 4, la reforma laboral, reto del Congreso Nacional;la muerte del prospecto del beisbol Gustavo Talmaré, los senadores hablando de una nueva legislatura productiva, la Fuerza del Pueblo fustigando los apagones, el oleaje peligroso en la zona Norte, un encuentro de los presidentes Trump y Zelenski para abordar la guerra Rusia-Ucrania, el gobierno enfrentando los intentos de contrabandos de cigarrillos, lluvias, vientos por el huracén Erin, elogios a la gesta restauradora de 1863-1865, el impacto de Erin en Puerto Rico, el libro Reservas Patrimoniales, del Banco de Reservas en Santiago de los Caballeros, las amenazas al cinturón verde de Santo Domingo, son otros temas de importancia.

También, lluvias en algunos puntos de la región Este, los recuerdos de las tertulias de la Asociación de Industriales de Herrera en la Casa España y las exposiciones de su ex presidente Antonio Isa Conde, una misa en Moca en memoria del ex ministro de Culura, José Rafael Lantigua; la competencia bancaria con las tarjetas de crédito, la expansión del son en pueblos del Cibao, el fallecimiento del foto reportero Reynaldo Hernández, otro triunfo de Marileidy Paulino, la gran diferencia del cielo a la tierra entre un periodista profesional y un comunicador, un mayor consumo de sandía y agua por el intento calor, la incidencia de la ruta de la miel, del casabe, leche y productos lácteos en Dajabón, se suman a la temática noticiosa en el país y en el mundo.