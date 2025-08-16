- Publicidad -
MundoNacionalesOpinionesPrimicias TV

Primicias 2025, actualidad en RD y el mundo

PERIODICO PRIMICIAS16 de agosto de 2025
0 2 minutos de lectura

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Los efectos no directos  del huracán Erin en el país, lluvias esporádicas en Punta Cana y Bávaro,  alerta en diez provincias por el huracán, la reelección de los bufetes directivos en el Congreso Nacional, pugnas internas en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP),  los esperados decretos del presidente Luis Abinader  con designaciones en algunas dependencias del gobierno, en Bavaro-Punta Cana fuertes vientos,  la visita del mandatario al proyecto energético de  Punta Catalina para dar seguimiento al mantenimiento a una  unidad generadora de electricidad y para explicar la situación electrica de la nación,, el debilitamiento del huracán Erin, cadenas comerciales repletas de clientes comprando libros,alimentos, productos de ferreterías y útiles escolares,  las protestas por los apagones en diferentes provincias y otras comunidades,  la muerte de un joven y otro herido atacados a tiros en un sector de Cotuí, el muy lamentado fallecimiento del exitoso ingeniero Edgar Messina, como de  Julio Tejeda Medina, este último un prominente empresario que impulsó el desarrollo en la provincia  Sánchez Ramírez, las disculpas del presidente Abinader por el problema de los apagones, el seguimiento de la poblacvion dominicana al huracán Erín, la decisión  del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de  elevar  el alerta de verde a amarllo  para la franja costera de la provincia La Altagracia  hasta la liniera provincia de Montecristi por la incidencia indirecta del huracán Erin categoría cinco  Erin, como diez provincias en alerta verde, la carpeta de proyectos de importancia para la nueva legislatura iniciada este 16 de agosto,  las cien aulas que construye en Santiago el gobierno, la conmemoración de los 162 años de la gesta restauradora que consolidó la independencia nacional, la regrabación oficial del himno nacional, un anunciado cacerolazo contra los  apagones en Moca, la prohibición del baño en las playas de Puerto Plata, la violencia en Altos de Batata, Cotuí; resumen la temática noticiosa de una semana que concluye y otra que inicia en República Dominicana y el mundo..

Otros temas son: las amenazas del huracán Erin en  naciones caribeñas, la intensificacion del huracán este 16 de agosto de  Erin en el Caribe y sus vientos  de 250 kilómetros por hora, la anunciada normalizacióndel servicio de energía a partir del domingo 17 de agosto de 2025,  la posterior degradación del huracán a la categoría 4,  la reforma laboral, reto del Congreso Nacional;la muerte del prospecto del beisbol Gustavo Talmaré, los senadores hablando de una nueva legislatura productiva,  la Fuerza del Pueblo fustigando los apagones, el oleaje peligroso en la zona Norte,  un encuentro de los presidentes  Trump y  Zelenski para abordar la guerra Rusia-Ucrania, el gobierno enfrentando los intentos de contrabandos de cigarrillos, lluvias, vientos por el huracén Erin, elogios a la gesta restauradora de 1863-1865,  el impacto de Erin en Puerto Rico,  el libro Reservas Patrimoniales, del Banco de Reservas  en Santiago de los Caballeros, las amenazas al cinturón verde de Santo Domingo, son otros temas de importancia.

También, lluvias en algunos puntos de la región Este, los recuerdos de las tertulias de la Asociación de Industriales de Herrera en la Casa España y las exposiciones de su ex presidente Antonio Isa Conde,  una misa en Moca en memoria del ex ministro de Culura, José Rafael Lantigua;  la competencia bancaria con las tarjetas de crédito, la expansión del son en pueblos del Cibao,  el fallecimiento del foto reportero Reynaldo  Hernández, otro triunfo de Marileidy Paulino, la gran diferencia del cielo a la tierra entre un periodista profesional y un comunicador, un mayor consumo de sandía y agua por el intento calor, la incidencia de la ruta de la miel, del casabe, leche  y productos lácteos en Dajabón, se suman a la temática noticiosa en el país y en el mundo.

- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS16 de agosto de 2025
0 2 minutos de lectura

Publicaciones relacionadas

«Mi preocupación por la gente me trajo a Punta Catalina”, dice Abinader

16 de agosto de 2025

Banco Popular recibe líderes de opinión de la región norte en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón

16 de agosto de 2025

Efemérides Patrias conmemora el 162 aniversario de la Restauración de la República

16 de agosto de 2025

El conflicto haitiano

16 de agosto de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!