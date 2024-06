Primicias 2024: Temas Económicos y Bancarios

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La propuesta de reforma fiscal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), El destino del dinero robado al Banco Popular en un asalto reciente, la urgencia de la reforma fiscal para el gobierno, la transformación energética del sector lechero dominicano, un abogado que le dijo al pais que la Policia tiene supuestamente el dinero robado a la institución bancaria, el grave daño con un desmonte en el área de bosque seco en la playa de Buen Hombre, Villa Vasquez, eldaño a la imagen del pais con dos asaltos bancarios, expropiaciones irregulares de terrenos, según el Ministerio Público en el sonado caso Calamar, el negocio del envío de drogas desde el país hacia Europa y otras naciones, los apagones en Santo Domingo Norte y Este, el propuesto tope a las exoneaciones otorgadas a los legisladores, la encuesta sobre las mipymes del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el impactpo de la crisis de Ucrania en la seguridad alimentaria del pais, un mayor consumo de agua por el calor, la mano de obra chilena, la prioridad a los semiconductores, los RD$ 12.4 billones en bienes del gobierno dominicano, Luis Encarnación Pimentel analizando una posible estocada mortal a los programas de radio y television,una reforma fisdcal forzosa, alzas preocupantes en algunos productos de la canasta familiar, las estafas,robos y fraudes, el negocio con el tráfico de haitianos, los 93 carriles de paso rápido en los peajes, la urgente necesidad de ponerle fin a la invasión de terrenos en San Juan, la labor hacia un crecimiento agropecuario, el daño de una tala de árboles en el parque Mirador Sur, el acuerdo comercial entre AFP Reservas y Coopseguros, son temas económicos y bancarios en República Dominicana.

Otros temas son:

Las alzas en el precio del arroz

La transparencia presupuestaria

ANJE a favor de una reforma fiscal integral

El ingreso del Banco de Rservas como miembro afiliado a ONU-TURISMO

El subsidio de RD$ 293 millones para mantener el precio de las gasolinas premium y regular

El permiso ambiental y las obras en Buen Hombre, Villa Vásquez

La necesidad de un nuevo modelo inclusivo

Los retos del sector exportador dominicano

El impacto de la energia en los costos de las empresas de zonas francas

El reforzamiento del Banco Popular con el compromiso ambiental

Apenas el 14.8% de las mipymes está formalizada

La ilegalidad y el aumento del pasaje

Fideicomiso Pro-Pedernales adjudica a la empresa ACCIONA la construcción del campo aéreo del Aeropuerto Internacional Cabo Rojo

El contrato con el grupo español Acciona incluye una pista de aterrizaje y plataformas de estacionamiento de aeronaves con capacidad para cinco aviones Boeing 777, serie 300

El Fideicomiso Pro-Pedernales ha adjudicado al grupo español Acciona la construcción del campo aéreo del Aeropuerto Internacional Cabo Rojo. El contrato contempla la construcción de una pista de aterrizaje de 3,1 kilómetros de longitud y 60 metros de ancho, además de una pista de rodaje, zonas de parada y seguridad, franja de seguridad de pista, plataformas de estacionamiento para aeronaves con capacidad para cinco aviones Boeing 777, serie 300 y obras de drenaje.

El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Sigmund Freund, destacó la relevancia del inicio a los trabajos del futuro aeropuerto Cabo Rojo, que traerá nuevas oportunidades de empleo, emprendimientos y desarrollo para la comunidad de Oviedo, Pedernales y toda la provincia. “Las obras que se han iniciado conectarán Cabo Rojo, su oferta turística y toda la región Sur con el mundo”, aseguró el funcionario.

Explicó que el Grupo Acciona logró la puntuación total en la evaluación de la propuesta técnica por ser la empresa con mayor experiencia y condiciones de las tres precalificadas. Resaltó que Acciona “es una empresa española de las más grandes del mundo de la construcción, con vasta experiencia en este tipo de obras, pues cuenta en su portafolio con la construcción de más de 10 aeropuertos en todo el mundo”

Acciona fue seleccionada tras un proceso de licitación abierto, pública y transparente promovido en varios “Roadshow” o presentaciones a inversionistas, tanto a nivel nacional como internacional.

La compañía de capital español adjudicada aporta su contrastada experiencia internacional en la gestión y construcción de infraestructuras aeroportuarias, que garantiza contar en la primera etapa del proyecto del Aeropuerto de Cabo Rojo con los más elevados estándares internacionales.

RD promueve el crecimiento agropecuario de la mano de Brasil

Países suscriben acuerdo bilateral a través de Ministerios de Agricultura para cooperación, transferencia e investigaciones agrícolas y pecuarias

Video convenio Brasil RD.mp4

Los Ministerios de Agricultura de la República Dominicana y de la República Federativa de Brasil firmaron un acuerdo de cooperación bilateral que permitirá las transferencias de conocimientos y tecnologías para mejorar la producción agropecuaria en el país y el Caribe a través de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA).

Para ello celebraron un encuentro en un hotel de esta capital para homologar un memorándum de cooperación y entendimiento que se promueve hace alrededor de tres años, vía la Embajada de República Dominicana en la nación sudamericana.

El mismo se concretiza hoy con un convenio a futuro para temas de cooperación, herramientas digitales y virtuales de producción, transmisión de conocimientos y avances en los modelos agrícolas, pecuarios y ganaderos, que utilizan en Brasil, a la República Dominicana; a la vez ofrecer los conocimientos alcanzados por nosotros a dicha nación, expresó el ministro de Agricultura dominicano, Limber Cruz.

Indicó, además, que se planea establecer una oficina de la multinacional brasileña Embrapa en el país, mediante la cual se transmitirán estos métodos a técnicos, productores locales, y otras naciones vecinas en el Caribe.

En tanto, la embajadora dominicana en la República Federativa de Brasil, Patricia Villegas de Jorge, expresó que es de sumo interés del presidente Luis Abinader y el ministro Limber Cruz, el desarrollo de una política enfocada en el traspaso y captación de conocimientos de naciones como Brasil, con un mayor avance en materias de investigación, desarrollo y tecnología, que puedan beneficiar y aportar a la producción de la República Dominicana.

El acuerdo servirá de plataforma para la preparación de técnicos y especialistas en temas de ganadería bovina y ovina; producción de leche, carnes y derivados lácteos; frutales; café; cacao y otros rubros de interés nacional para exportación y consumo local.

Asimismo, capacitación rural, agronegocios y otras áreas, que fomenten el crecimiento y mejoramiento económico de los productores nacionales, y sobre todo que sirvan como base para crear estructuras que garanticen la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.

Durante el encuentro fueron presentadas informaciones de acceso virtual a los cursos que ofrece la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, una reseña de la entidad y se presentó una plataforma de estudios virtuales y digitales a cargo de los expertos internacionales Paulo Galerani, jefe sustituto de Relaciones Internacionales de la entidad, y Rodrigo Ferraz, representante del Departamento de Agricultura Digital de la multinacional brasileña.

Participaron también en la actividad, miembros del Gabinete Agropecuario dominicano, una delegación de empresarios y representantes de la República Federativa de Brasil, autoridades diplomáticas, técnicos, productores y empresarios nacionales.

Piden a Luis Abinader frenar invasión de terrenos en San Juan de la Maguana

Parceleros de la Reforma Agraria de San Juan de la Maguana demandan del presidente Luís Abinader frenar la invasión de terrenos debido a que están siendo amenazados nuevamente por grupos desaprensivos que se han dado a la tarea de pretender desalojarlos de los predios que poseen por más de 70 años.

Es el caso de la envejeciente Sofina Aquino, parte de los parceleros ubicados en la sección de Mogollón, en el municipio cabecera de la provincia San Juan, quienes están dispuestos a protestar para evitar ser víctimas de quienes buscan quitarle las tierras que por años tienen produciendo arroz para el llevar el sustento de sus familiares.

“Soy una señora de 96 años. Aquí nacieron mis hijos. Somos gentes de trabajo y esta parcela número 5815, la estoy trabajando desde que tenía 20 años y pico, pero en los últimos años estamos viviendo un infierno porque un grupo de desaprensivos buscan, mediante mafia, apoderarse de esos terrenos, los cuales están sembrados de arroz, y estoy dispuesta a morir peleando”, aseguró con gran impotencia.

“Esa gente me quiere matar por lo mío, pero no hay autoridad, sino complicidad”, proclamó Sofina Aquino, a su salida del Instituto Agrario Dominicano (IAD).

Sus tierras están ubicadas en un título provisional del IAD correspondiente a la Parcela Catastral No. 19-B.2-G del D.C. No. 2. Se trata de 65 tareas de conformidad a la ley No. 5875 de fecha 27 de abril de 1962, sobre Reforma Agraria