Primicias 2024, RD iniciando una nueva semana con temas políticos, nacionales, internacionales y económicos variados

La decisión de Danilo Medina y Charlie Mariotti de no continuar en la presidencia y secretaria general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el rechazo a los insultos de un diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a periodistas, las obras que construye el gobierno en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte y su terminación en agosto, la muerte de una adolescente en una cabaña en Azua el tornado en Santiago de los Caballeros con bloqueo de vías y otros daños, continuación de otros en Mao, Montecristi, Santiago Rodriguez, como puntos del Cibao Central, el gobierno insistiendo en la reducción delos robos en el país, el presidente Luis Abinader y su familia en audiencia privada con el papa Francisco, como la reunión del mandatario con el presidente de Italia, el incrmento del patrullaje militar en Elías Piña, la evaluación del proceso electoral y la no autorización de la Fuerza del Pueblo para una reunión entre el presidente Luis Abinader y el ex presidente Leonel Fernández, una mujer mutilada en San Cristóbal, los pandilleros haitianos en actos violentos, la libertad de expresión defendida por el Colegio Dominicano de Periodistas en Santiago de los Caballeros, la reestructuración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), un fuego en una empresa importadora china en Villa Consuelo, la invitación al papa Francisco para que visite el pais, el rosario de larimar que le regaló el presidente Luis Abinader al papa Francisco, la delincuencia en Santiago de los Caballeros y en la calle Mejia y Cotes esquina primera, del sector de Arroyo Hondo, en la capital dominicana, el cáncer de Héctor Acosta ( El Torito), la muerte de misioneros norteamericanos en Haití, son temas iniciando la semana en República Dominicana y el mundo.

Otros temas son:

La narcopolítica, abordada por Charlie Mariotti, secretario general del PLD

El respeto que reclama el ex presidente Danilo Medina a los miembros del comité politico peledeísta

Juan Ariel Jiménez, súper activo en el PLD

La posposición de la reunión entre el presidente Luis Abinader y Leonel Fernandez, por decisión de la Fuerza del Pueblo

La muy lamentada muerte de una mujer embarazada en San Cristóbal

ECONOMICAS

El alza del dolar, lo venden a RD$ 59.08

El apoyo económico a la fuerza multinacional que se desplegará en Haití

El primer depósito a plazo digital de República Dominicana, lanzado por el Banco de Reservas

El asalto a un colmado en el Ensanche Las Américas

El convenio para el intercambio de practicas de prevención de lavado entre Panamáa y RD

La licitación para la línea tres del teleférico de Santo Domingo

El primer tramo del bono verde del Banco Popular paqra créditos sostenibles

Los 705 mil turistas que llegaron al país por la vía aérea en abril 2024

Los industriales de Herrera esparando las reformas económicas

La asamblea mundial del cambio climático y la salud

La reparación del canal Monsieur Bogaert en Santiago

La meta de los once millones de turistas en el 2024

La desaparición de los desiertos bancarios

Afiches de políticos serán utilizados en reciclaje

El reto del apresamiento de los asaltantes de una oficina del Banco de Reservas en Santiago de los Caballeros

La innovacion empresarial

La revisión de la Estrategia de Desarrollo antes de la reforma fiscal, tema abordado por Germania Montás, ex subdirectora general de la DGII

TITULARES

