Las recetas de ajustes y reformas del Fondo Monetario Internacional (FMI), a la República Dominicana, fuerte resistencia a impuestos y otras medidas que castiguen a la clase media y a los pobres, las protestas de los camioneros por el alza del gasoil en Colombia, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, abordando el combate al crímen y el narcotráfico, la agenda del presidente Luis Abinader en la provincia de La Altagracia, Santiago de los Caballeros y Santo Domingo Este, Joe Bidel, presidente de Estados Unidos, solicitando a Donald Trump que le ponga fin a las mentiras sobre los haitianos, sectores recordando lo que ocurrió en el país con la poblada social de 1984, un presidente Nicolás Maduro desafiante a Estados Unidos condecorando a militares sancionados por los norteamericanos, la muy necesaria equidad fiscal en una reforma, el alza en el dólar, la destrucción de 18 casas por un incendio en Santiago de los Caballeros, el exilio forzoso del ex candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia, el papa Francisco advirtiendo al mundo que «las dictaduras no sirven para nada y acaban mal», haitianos enfrentando a Donald Trump en Estados Unidos, la inversión de RD$ 115 millones la Vía Sacra en Higuey, las aspiraciones presidenciales del ministro de Turismo, David Collado, un economista pronosticando inflación y una devaluación del peso por la reforma fiscal, Donald Trump prometiendo la expulsión de un elevado número de haitianos de los Estados Unidos, el gobierno norteamericano contemplando mas acciones contrqa el presidente Nicolas Maduro si no publica las actas electorales, son parte de los temas de mayor impacto en República Dominicana y el mundo en 168 horas en Primicias.

La ex presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Ligia Bonetti, expresando que el sector industrial siempre ha abogado por una equidad fiscal

Indrhi inicia socialización del balance hídrico nacional y realiza presentación sobre seguridad de presas

La normalidad con que opera el mercado binacional en Dajabón

La visita del ministro de Industria, Comercio y Mipymes al mercado binacional en Dajabón

La reforma integral que sugiere el Fondo Monetario Internacional a República Dominicana con un crecimiento inclusivo, sostenibilidad de la deuda,

El FMI reconociendo el crecimiento económico robusto y resiliente del país por politicas efectivas y resiliente, como solidos marcos institucionales que han permitido una inflación b aja y una rápida recuperación económica tras la pandemia

El FM, asimismo expresando que para mantener una estabilidad macroeconómica a largo plazo se requiere abordar las reformas en el plano fiscal y el sector electrico para asegurar la sostenibilidad de la deuda ycrear espacio para un mayor gasto en desarrolo, incluyendo infraestructuras resilientes a lo desastres

El FMI considera vital incrementar los ingresos fiscales de manera sostenible mediante la eliminación de exenciones tributarias y la ampliación de la base impositiva

Asimismo, con la mejoría en la eficiencia del gasto, una reducción de los subsidios al sector eléctrico y las transfrencias no focalizadas

El FMI entiende que la economía crecerá un 5% y mantiene su optimismo sobre la economía dominicana

Aborda la necesidad de la trayectroria descendente de la deuda pública, garantizando la sostenibilidad de la deuda

EL FMI suguiere continuar priorizando las medidas orientadas a agilizar la recapitalización del Banco Central para reforzar su autonomía

«Deben proseguir los esfuerzos para profundizar el mercado cambiario, ampliar el uso de mecanismos de cobertura y limitar las intervenciones cambiarias a los choques importantes que provoquen cambios desestabilizadores enlas primas de cobertura y financiamiento, con el fin de seguir respaldando la flexibilidad del tipo de cambio, expone el FMI.

BCRD Y MH SE REUNEN CON AGENCIA CALIFICADORA

BCRD y MH se reúnen con la agencia calificadora Standard Poors

Durante el encuentro el gobernador Valdez Albizu señaló que, para el cierre de 2024, las

estimaciones de ingresos por divisas en el país se sitúan sobre los US$ 42,000 millones

El gobernador del Banco Central de la República

Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, y la viceministra del Ministerio de Hacienda (MH),

María José Martínez, encabezaron una reunión con Sebastián Briozzo y Patricio Vimberg,

managing director y director asociado, respectivamente, de la agencia calificadora internacional

Standard Poors, a quienes el gobernador ofreció un informe completo sobre el desempeño

actual de la economía dominicana y sus perspectivas de futuro.

Durante el encuentro realizado en la sede del BCRD, los analistas internacionales destacaron el

crecimiento histórico de la República Dominicana, junto a la estabilidad y fundamentos

macroeconómicos que le han permitido lograr avances importantes.



De su lado, Valdez Albizu comenzó exponiendo que “durante el año 2024, la actividad

económica ha mantenido un buen desempeño, con un crecimiento promedio en los primeros

siete meses del año de 5.0 % interanual, cercano a su potencial, luego de una expansión de 4.8

% durante el mes de julio”. Agregó que “en lo adelante, se espera que la economía se expanda

en torno a 5.0 % para el cierre del año 2024, manteniéndose como una de las economías de

mayor crecimiento de América Latina”.

El gobernador resaltó, además, que “el dinamismo económico ha permitido que se consoliden

los avances en el mercado laboral. La población ocupada superó los 5.0 millones de

trabajadores durante el segundo trimestre de 2024, equivalente a un aumento interanual de unos

239 mil empleos. De este modo, la tasa de desocupación abierta disminuyó desde 5.6 % hasta

5.3 % durante el último año”.

El dólar a RD$ 60.04

El lanzamiento del Ron Brugal Triple Reserva

La resistencia de los motoconchistas a ser excluidos de las zonas de los corredores

El anuncio de inauguración del tramo III de la Avenida Ecológica

El Banco Central revelando que la inflación interanual en agosto de 2024 fue de 3.42%

El pronóstico de que la reforma fiscal dispararía la inflación y pudiera provocar protestas sociales en República Dominicana

Un cable eléctrico submarino que conectará la República Dominicana y Puerto Rico

Las nuevas cinco vacantes laborales de la Embajada de Estados Unidos en el país

Las obras inauguradas por el presidente Luis Abinader en el entorno de la Basilica Nuestra Señora de La Altagracia, en Higuey

Presidente Abinader asiste a apertura oficial del parque acuático temático El Dorado Park, en la Ciudad Destino Cap Cana

Vicepresidenta Raquel Peña inaugura obras clave en Pedro Brand y Villa Altagracia, con inversión de más de RD 300 millones

Titulares de Noticias del SÁBADO 14 de septiembre de 2024

CIDH condena el «exilio forzoso» de Edmundo González a España

Cancelan concierto de Bonny Cepeda en PR; su manejador dice es considerado «persona no grata»

Ligia Bonetti dice sector industrial siempre ha abogado por una equidad fiscal

Reverendo Rubén Díaz y miembros de la Organización de Ministros hispanos de New York visitan al expresidente Hipólito Mejía y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía

Obras Públicas inaugurará tramo III de la avenida Ecológica

Faride Raful insta a gobernadoras a sumarse al trabajo de seguridad ciudadana

Embajada de EEUU en República Dominicana abre cinco nuevas vacantes laborales

Un cable eléctrico submarino conectará a la RD y Puerto Rico

Minou Tavárez Mirabal apuesta por relevo en Opción Democrática

Al menos 18 casas resultan destruidas por un incendio en Santiago

Investigan a hombre que duró tres días con el cadáver de su madre en la casa donde vivían

Marileidy Paulino gana en Bruselas y retiene corona de la Liga Diamante en los 400 metros

Gobierno inaugura obras en el entorno de la basílica Higüey

Dólar sigue tendencia al alza en Dominicana; se vende a 60.04

Procuraduría recurre ante TC sentencia que descarga Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa en caso Odebrecht

Dicrim incauta armas de fuego ilegales y motocicletas en Moca

Un dominicano se declara culpable en EEUU por la muerte de 11 inmigrantes en un naufragio

Biden pide a Trump que deje inventar mentiras sobre haitianos

Evo Morales dice que el Parlamento español no tienen autoridad para desconocer presidentes

Un penalti desencadena guerra armada entre pandillas en Haití

Estados Unidos amenaza a Maduro con acciones «adicionales» si no publica las actas electorales

República Dominicana, Costa Rica y Ecuador calificaron de arbitraria e ilegal decisión del régimen de Daniel Ortega de despojar de la nacionalidad nicaraguense y confiscar sus bienes a 135 presos políticos

Trump rechaza un segundo debate contra Harris después de que las encuestas le dieran como perdedor

El papa pide a estadounidenses que voten ‘el mal menor’

PRIMICIAS 2024, MAS TEMAS SOBRE RD Y EL MUNDO

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) sostuvieron un encuentro en el que establecieron una ruta de trabajo conjunta sobre temas de interés común e intercambiaron sus visiones sobre el Proyecto de Ley de Alimentación y Nutrición Escolar, que fue aprobado recientemente en la Cámara de Diputados y que se encuentra actualmente en discusión en la Comisión de Educación en el Senado. OTROS TEMAS

La recuperación de la confianza en la Junta Central Electoral (JCE)

Caos en el tránsito

El secretario general del PLD, Charlie Maritti, hablando de que «el país transita por el camino del caos»

El efecto negativo de los dobles parqueos o parqueos paralelos

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Paliza, favoreciendo que confirmen a los actuales jueces de la Junta Central Electoral (JCE)

Taponamientos de hasta kilómetros en el Gran Santo Domingo

Ministerio de Obras Públicas promete entregar puente sobre arroyo Lebrón en Pedro Brand en 60 días

Problemas de tapones y violación a los semáforos en las intersecciones

El Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para enfrentar el narcotráfico

Presidente Abinader inaugura Boulevard de la Peregrinación y reconstrucción de calles circundantes de la Basílica de Higüey

Los triunfos de Marileidy Paulino en eventos deportivos internacionales

Ministra de Interior y Policía insta a las gobernadoras provinciales a sumarse a trabajar por la paz y la seguridad ciudadana